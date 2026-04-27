Actriz de ‘Padres e hijos’ fue hospitalizada después de que su esposo le terminara por WhatsApp tras 18 años de casados

La famosa no formó parte del elenco principal, pero interpretó a Sor Alma, dándose a conocer en todo el país - crédito @virales_colombia/X

Fiona Horsey, recordada por los amantes de la televisión colombiana por su trabajo en Padres e hijos, atravesó por la ruptura de su matrimonio después de 18 años. La actriz colombo-inglesa reveló que todo fue ocasionado por la infidelidad de su esposo que decidió terminar el vínculo a través de WhatsApp, lo que desencadenó una crisis emocional y afectación en su salud mental, lo que la llevó a buscar ayuda especializada.

Según relató la famosa en una entrevista con el programa La Red de Caracol Televisión, la separación ocurrió mientras ella se encontraba en Londres junto a sus hijos, de 15 y 13 años. Durante esa estancia, el padre de los niños permaneció en Colombia, donde habría iniciado otra relación.

La actriz explicó: “Me fue infiel con alguien más joven. Me manda a Inglaterra, pero en el fondo es la manera de poder terminarme por WhatsApp”.

Durante los cinco meses posteriores al final de la relación, Horsey atravesó una etapa de deterioro en su salud mental. A su regreso a Colombia, la propia actriz reconoció que buscó reconciliarse con su expareja, lo que profundizó su crisis personal.

Finalmente, tuvo que ser hospitalizada en una clínica, donde el equipo de salud valoró la posibilidad de suministrarle medicación psiquiátrica, aunque la famosa no quiso tomar esos fármacos.

Después de ese lamentable episodio la famosa logró recuperarse - crédito Fiona Horsey / Instagram

La ruptura matrimonial, además de la carga emocional, generó presiones y cuestionamientos por parte de su entorno familiar y social. Horsey comentó que muchas personas minimizaron su dolor e incluso la criticaron por no estar de manera constante junto a sus hijos en los meses más críticos posteriores al quiebre: “Tuve que dejar de hablar con muchas personas”.

Frente al la presión y todas las emociones negativas, la actriz buscó refugio en un nuevo empleo: “Me metí a trabajar en una tienda de ropa, eso fue lo que me salvó”.

El cambio en su vida tras la difícil ruptura

A lo largo de la entrevista para el popular programa de entretenimiento, Fiona Horsey reconstruyó su historia. Nació en Londres, es hija de padre británico y madre colombiana y en la entrevista señaló que creció convencida de los valores tradicionales respecto al amor y la familia.

“Yo me creí todo el cuento de Disney, me lo tragué”, relató, demostrando que su experiencia con la infidelidad la enfrentó con una realidad que acabó con todas esas creencias previas.

La famosa ha tenido varias apariciones importantes en la pantalla chica, por lo que su historia conmovió - crédito Fiona Horsey / Instagram

Según narró, su relación con su esposo estuvo marcada por la falta de comunicación emocional y el cumplimiento de metas, sin abordar las necesidades individuales: “Uno se casaba a ciegas, uno no se conocía a uno mismo, siguiendo unos lineamientos que nada que ver. De verdad no nos enseñaron a hablar con la pareja (...) estuvimos en la rueda del hámster, mantuvimos todas las metas, pero qué pasa con el ser”.

Recuperada parcialmente de la experiencia, la reconocida actriz reflexionó sobre todo lo que tuvo que pasar desde la ruptura hasta la actualidad, asegurando que aprendió a ver lo bueno en medio de la adversidad y que ahora agradece cada situación que pasa en su vida por pequeña que sea, pues esto le ayuda a crecer: “La gratitud es el antídoto de la queja”.

El proceso de divorcio puede llegar a ser muy difícil por lo que es importante construir su propia versión, fuera de una pareja - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Finalmente, la actriz reconoció que el afrontamiento de la crisis le permitió fortalecerse y evolucionar emocionalmente a nivel personal, después de haberlo pospuesto por estar en una relación muy compleja que terminó en ruptura por una de las redes sociales más populares, lo que terminó afectando su autoestima y cambió por completo su forma de ver la vida.

Sin embargo, reconoció que aunque su bienestar ha mejorado, su visión sobre las relaciones amorosas se ha transformado de manera irreversible, pues ya no cree en el amor.