Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

El laboratorio clandestino tenía capacidad para producir 500 kilogramos de clorhidrato de cocaína al mes - crédito Policía Nacional

Tropas adscritas a la cuarta brigada del Ejército Nacional, junto con la Policía Nacional de Colombia, ubicaron y desmantelaron un laboratorio perteneciente al Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) conocido como Clan del Golfo para el tráfico de cocaína.

Según el reporte oficial, la intervención de las autoridades se produjo en la vereda Montenegro, zona rural del municipio de San Luis, en el departamento de Antioquia, en una operación conjunta entre el Grupo Mediano de Caballería N.º 4 Juan del Corral y la Dirección Antinarcóticos de la Policía, al igual que funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.

El laboratorio utilizaba una modalidad de impregnación del estupefaciente en cajas de cartón, diseñadas como fachada para el transporte de banano y piña hacia mercados internacionales. Esta estrategia permitía que la droga se movilizara sin levantar sospechas durante los controles rutinarios.

El Ejército Nacional y la Policía Antinarcóticos desmantelan un laboratorio industrial de cocaína del Clan del Golfo en San Luis, Antioquia - crédito Policía Nacional

Durante el operativo, las autoridades incautaron maquinaria especializada, estructuras para el secado, insumos químicos y una gran cantidad de cajas y láminas ya contaminadas con la droga. Además, fueron destruidos galones de cocaína en suspensión, acetona, sustancias sólidas y equipos utilizados para compactar el material, lo que evidencia la escala industrial del complejo.

“Con esta operación ofensiva se logra la afectación económica significativa estimada en 2,7 millones de dosis avaluadas en 600 millones de pesos o 160.000 dólares, afectando a una de las fuentes de financiamiento ilícitas y reduciendo el tráfico de estupefacientes al exterior”, explicó el teniente coronel Jorge Alberto Acosta Ortiz, comandante del Grupo Mediano de Caballería N.º 4.

Las autoridades destruyeron estructuras de secado, maquinaria hidráulica y equipos industriales utilizados en el procesamiento de cocaína - crédito Policía Nacional

De igual manera, el oficial destacó que la operación representa un golpe directo a la subestructura Gener Morales del Clan del Golfo que opera en esta parte de la región antioqueña.

“También se logra la incautación de 264 galones de clorhidrato de cocaína en suspensión, 168 galones de acetona, 265 galones de insumos químicos, 50 kilogramos de insumos químicos sólidos, 1.800 cajas impregnadas con este clorhidrato de cocaína, 7.200 láminas internas impregnadas con clorhidrato de cocaína, 110 galones de ácido clórico, tres moldes para prensar láminas de cartón, tres estructuras de diez niveles para el secado del estupefaciente, una prensa, un rodillo, una motobomba eléctrica, un marciano, una tolva, un decantador, cuatro gatos hidráulicos (...) se permitió la interrupción de una producción aproximadamente 500 kilogramos mensuales de clorhidrato de cocaína, impactando de manera directa a las capacidades logísticas y financieras del Clan del Golfo”, indicó el teniente coronel Acosta Ortiz.

Por último, el Ejército señaló que mantendrá las operaciones en el Oriente antioqueño con el objetivo de debilitar la infraestructura productiva y logística de los grupos armados, así como de interrumpir sus rutas de envío, fortalecer la seguridad territorial y consolidar el control institucional.

Declaraciones del teniente coronel Jorge Alberto Acosta Ortiz, comandante del Grupo Mediano de Caballería N.º 4 del Ejército Nacional - crédito Ejército Nacional de Colombia/X

Incautan arsenal del Clan del Golfo en Bolívar

El operativo realizado en San Luis (Antioquia) se suma a otros esfuerzos militares para combatir el accionar criminal de los grupos armados en el país.

Una de las operaciones realizadas por la fuerza pública se registró en zona rural del municipio de San Pablo, sur del departamento de Bolívar, en la que tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 3 de la Segunda División del Ejército Nacional, en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, ubicaron un depósito de armas del Clan del Golfo.

Entre los elementos incautados se hallaron un fusil M16, varios cargadores, más de 360 cartuchos de distintos calibres, material de uso exclusivo de las Fuerzas Militares, radios de comunicación y otros dispositivos. De acuerdo con el Ejército, estos recursos evidencian la capacidad operativa y criminal del grupo armado organizado.

La operación militar reduce el riesgo de las comunidades que viven en el sur de Bolívar y en el Magdalena Medio - crédito Ejército Nacional

Según información de inteligencia militar, el material venía procedente del departamento de Santander, con el propósito de fortalecer las estructuras armadas del Clan del Golfo que sostiene con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región.

El comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 3, el coronel Carlos Augusto Guerrero Rivera, aseveró que, con el material de guerra recuperado, los criminales aterrorizaban a la ciudadanía, víctima de todo tipo de delitos cometidos por la organización armada al margen de la ley.

El Ejército incautó un fusil M16, varios cargadores, más de 360 cartuchos de distintos calibres, material de uso exclusivo de las Fuerzas Militares, entre otros - crédito Ejército Nacional

“(La incautación) evidencia la afectación de estos grupos armados a la población civil mediante el secuestro, la extorsión, el homicidio y también las acciones terroristas hacia la fuerza pública”, precisó el uniformado.

Finalmente, la institución castrense reiteró su compromiso de desarticular las estructuras criminales que amenazan la seguridad y la integridad de las familias colombianas.