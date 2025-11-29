Colombia

La Suprema revela por qué se fue de su casa cuando era menor de edad, cuál fue el primer trabajo que tuvo y compartió un consejo con sus seguidores

La creadora de contenido compartió los altibajos de su vida independiente y la lección que aprendió tras dejar su hogar siendo adolescente

La creadora de contenido Nicole Rivera, más conocida en las redes sociales como La Suprema, abrió su corazón en el pódcast Desraye Sessions, conducido por Sophia Echeverri, en el que habló sin filtros sobre su independencia temprana; además de los motivos que la llevaron a abandonar su hogar a los 16 años y la lección que, hoy, quiere transmitirle a sus seguidores.

La conversación inició con la confesión que sorprendió a la presentadora: “Sola, vivo sola desde los 16 años”, dijo la influenciadora, subrayando que tomó esa decisión siendo prácticamente una niña.

Echeverri reaccionó con sorpresa —“¡Guau!”— mientras La Suprema reafirmaba que su vida independiente comenzó mucho antes de lo habitual.

La influenciadora explicó que su primera salida de casa no fue la más acertada, ya que lo hizo por las razones que un primer lugar no tenían un verdadero fundamento.

Primero me fui por rebeldía, nunca hagan eso, por favor, nunca se vayan mal de sus casas”, dijo con cara de preocupación la también modelo.

La razón, según relató, surgió después de que decidió comprar un perro, algo que no fue bien recibido por su familia: “Mi mamá tenía gatos y me dijo: ‘Ese perro no puede estar en la casa’”.

En medio de ese desacuerdo, amigos suyos le propusieron irse a vivir juntos, y ella aceptó impulsivamente. Con humor, pero con autocrítica, recordó: “No me fui muy bien… También un aprendizaje muy grande que tuve en mi vida”.

Con el tiempo, regresó a la casa materna, describiendo ese retorno como uno de esos momentos en los que “uno vuelve como un perro arrepentido”, tal como expresó la presentadora del pódcast.

La Suprema también contó que su independencia se vio acompañada por una disciplina laboral que empezó desde muy joven, no por necesidad, sino por gusto: “Trabajo desde muy chiquita… siempre me ha gustado tener mis cosas”.

Durante la conversación, reveló que su primer empleo fue en una arepería, trabajo que asumió únicamente para poder comprarle un regalo a su mamá para el Día de la Madre.

Fue el trabajo más corto, porque es un trabajo bastante teso”, dijo entre risas.

Más adelante trabajó en una tienda del peluquero, ya en su adolescencia, durante las vacaciones, y con el tiempo, descubrió el mundo de las redes sociales, lo que marcó el inicio de su carrera digital y su salto definitivo a la independencia.

La segunda vez que se fue de casa: “Me fui bien y todo cambió”

Después de regresar a vivir con su madre, con el tiempo sintió nuevamente la necesidad de independizarse, pero esta vez con una perspectiva más madura y reconoció que, tras haber vivido sola, volver al hogar familiar no era fácil.

Cuando uno se va de la casa obtiene más libertad… y me sentía como que en la casa, no sé. Dije: ‘No, me quiero ir a vivir sola’”, confesó la creadora de contenido.

Aunque en un comienzo su mamá no la apoyó del todo, la influenciadora afirmó que esta vez sí se fue “bien”, con una planificación distinta.

Fue totalmente diferente e incluso se notó por la forma en la que me estaba yendo”, aseguró, mientras indicaba que lo que hizo una diferencia enorme fue en cómo se desarrollaron las cosas.

Sophia Echeverri complementó con una reflexión común en la crianza latinoamericana: “Cuando uno hace algo por llevarle la contraria a la mamá, sale mal”. La Suprema coincidió sin dudar: “No, mal, mal”.

El consejo final para sus seguidores

Con la experiencia que hoy asegura haber transformado su vida, La Suprema dejó un mensaje contundente para quienes la siguen:

Nunca se vayan mal de sus casas”, mencionó porque para ella, irse por impulso o rebeldía solo trae consecuencias indeseadas.

