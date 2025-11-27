Colombia

Viralizan billetes con el rostro de Álvaro Uribe Vélez: uno de un millón de pesos y otro con alusiones al conflicto armado

En redes sociales se difundieron imágenes de billetes no oficiales con la cara de Álvaro Uribe Vélez y detalles que generaron comentarios y preguntas entre los usuarios

Imágenes de billetes no oficiales
Imágenes de billetes no oficiales con el rostro de Álvaro Uribe Vélez circularon en distintas plataformas digitales - crédito @ColombiaOscura / X

En las últimas horas se viralizaron en redes sociales como X, Facebook, Tiktok e Instagram dos versiones de billetes no oficiales que muestran la imagen del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Ambos diseños circularon únicamente en el entorno digital y no hay registro de su existencia física o en circulación real.

La primera versión corresponde a un supuesto billete de un millón de pesos con la cara de Álvaro Uribe Vélez con un fondo con el Eje cafetero y un campesino y un mensaje que dice ‘El Gran Colombiano’.

En la parte de atrás aparece una casa, rodeada de cultivos, un condor volando y una guacamalla azul en un árbol, además del mensaje político, “Mano dura corazón grande”.

Un video ampliamente difundido muestra cómo el billete impreso a color es manipulado como si se tratara de una nueva denominación legítima - créditos @ELDIARIOBOYACA /X

Un video ampliamente difundido muestra cómo el billete impreso a color es manipulado como si se tratara de una nueva denominación legítima, lo que llevó a varios usuarios a consultar si el Banco de la República había lanzado oficialmente esta pieza, especialmente en medio de conversaciones sobre la posibilidad de crear billetes de mayor valor nominal en Colombia.

La segunda versión, aunque mantiene el rostro de Uribe Vélez, se caracteriza por incluir la cifra 6.402. Este número se asocia en el debate nacional a víctimas del conflicto armado.

El diseño muestra un paisaje rural y lo que parece ser una carga de cocaína. En el reverso, aparece la imagen de un campesino aparentemente sin vida junto a un cuervo.

La segunda pieza introduce elementos vinculados directamente con temas sensibles de la memoria histórica del país y ha nutrido los debates digitales sobre el propósito de estos diseños.

El anuncio de un billete
El anuncio de un billete falso de colección que lleva la imagen del expresidente Álvaro Uribe generó polémica en redes sociales - créditos @Nygma7677 / X

En perfiles y cuentas de redes sociales se difundieron mensajes críticos acompañando ambas imágenes.

Entre los comentarios más visibles, una cuenta con la imagen ficticia de Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico compartió: “¿Qué les parece este billete en honor al paramilitar Álvaro Uribe? Lo andan promocionando en redes”.

Este tipo de publicaciones generó amplias discusiones y diversas interpretaciones en línea.

“Ya lo compré, me costó 6402 pesos de dolor en el alma”, “¿Qué opinas de que el billete sea del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y que sea mostrado después de que se le condenó a 28 años de cárcel al hermano, política, jurídica y moralmente?” y otro que sugiere “Si en un país circula un billete de un millón eso significa que la moneda está muy desvaloriza con una inflación muy elevada”.

No existe evidencia de que estos billetes circulen de manera física. Solo se registran su presencia y difusión a través de imágenes y videos en las principales plataformas sociales, que podría ser fruto de la inteligencia artificial.

El Banco de la República aclaró a un medio local del Caribe que no existe ningún billete de un millón de pesos ni se estudia alguna emisión con la imagen de Álvaro Uribe Vélez ni de otros líderes políticos recientes.

La entidad reiteró que los billetes colombianos se diseñan bajo lineamientos técnicos, históricos y culturales, y cualquier pieza fuera de sus canales oficiales debe considerarse falsa o satírica.

La circulación de estos billetes ficticios provocó debate por los símbolos y mensajes presentes en el diseño. Elementos como la cifra 6.402, el paisaje cafetero y la combinación de imágenes refuerzan interpretaciones críticas sobre el expresidente y los episodios más controvertidos del conflicto colombiano.

Por ahora, los únicos registros sobre estos billetes permanecen en el ámbito digital, a través de imágenes y videos compartidos en redes sociales. La discusión se mantiene en ese espacio, donde abundan distintas posturas frente a la figura de Álvaro Uribe Vélez y los símbolos incorporados.

