Colombia

Petro lanzó un mensaje sobre Álvaro Uribe que sorprendió y generó debate: “Hay que reconocerlo”

El jefe de Estado colombiano insistió en que la reducción del tiempo de trabajo constituye un indicador del nivel de riqueza de una sociedad

El presidente Gustavo Petro habló
El presidente Gustavo Petro habló sobre la administración de Álvaro Uribe - crédito Álvaro Tavera/Colprensa - Juan Diego Cano/Presidencia

El debate sobre la reforma laboral en Colombia adquirió un matiz inesperado cuando el presidente de la República, Gustavo Petro, reconoció públicamente el aporte de Álvaro Uribe Vélez en la reducción de la jornada laboral, un gesto que sorprendió a la opinión pública y generó una intensa discusión en redes sociales.

Este reconocimiento, hecho a través de una publicación en la plataforma X, marcó un cambio en la dinámica de confrontación que ambos líderes han sostenido en los últimos días, especialmente en torno a temas fiscales y empresariales.

Gustavo Petro reconoció el esfuerzo
Gustavo Petro reconoció el esfuerzo del expresidente Álvaro Uribe en los derechos de los trabajadores - crédito @petrogustavo/X

En su mensaje, el jefe de Estado abordó el proceso de transformación del sistema laboral colombiano, destacando que el país ya inició una reforma en este ámbito. Según el mandatario, “En Colombia, hemos comenzado con la reforma laboral; Uribe ayudó algo, hay que reconocerlo, y seguimos con la reforma pensional, que es remunerar más dignamente el tiempo libre que se genera en la tercera edad con el derecho a la pensión”. Esta afirmación, en la que atribuye a Uribe Vélez un papel en la reducción de la jornada laboral, fue interpretada como un gesto de apertura en medio de una relación política marcada por la confrontación.

Según el análisis de Petro, la reducción del tiempo de trabajo constituye un indicador del nivel de riqueza de una sociedad. En sus palabras, “La disminución del tiempo de trabajo, o aumento del tiempo libre, es la medida de la riqueza de una sociedad. Es la inversa de la sociedad esclavista, servil o capitalista que ya puede darse esta fase de aumento de tiempo libre en las regiones de más alta productividad”. De este modo, el presidente vinculó el avance social con la capacidad de liberar tiempo para los trabajadores, en contraposición a modelos económicos que priorizan la explotación laboral.

El jefe de Estado colombiano
El jefe de Estado colombiano insistió en que la reducción del tiempo de trabajo constituye un indicador del nivel de riqueza de una sociedad - crédito @petrogustavo/X

El primer mandatario subrayó la relación entre productividad y reducción de la jornada laboral. Explicó que “solo es sostenible la disminución de la jornada de trabajo si se incrementa la productividad y solo se incrementa la productividad si se incrementa el conocimiento en una sociedad. La disminución del tiempo de trabajo está relacionada con la productividad, pero solo se concreta si los movimientos políticos y sociales de la fuerza de trabajo son muy fuertes y el plusvalor se vuelve financiamiento del tiempo libre de la sociedad”. Así, Petro enfatizó que el éxito de estas reformas depende tanto del desarrollo del conocimiento como de la fortaleza de los movimientos sociales y políticos que representan a los trabajadores.

En otro tramo de su publicación, Gustavo Petro abordó el impacto de la reducción de la jornada laboral sobre los salarios reales. Afirmó que “Disminuir el tiempo de trabajo no es disminuir salarios reales; al contrario, estos aumentan si se financian con las ganancias por productividad. Si el movimiento de la fuerza de trabajo es débil, las ganancias de productividad se vuelven enormes fortunas de megamillonarios globales: una oligarquía pequeña a escala mundial (sic)”. De esta manera, Petro advirtió sobre el riesgo de que los beneficios de la productividad terminen concentrados en una élite económica si no existe una presión social suficiente para redistribuirlos.

Petro aseguró que quiere dejar
Petro aseguró que quiere dejar la Reforma Laboral y pensional en vigor antes de finalizar su mandato - crédito Europa Press

Finalmente, el presidente expresó su preocupación por el futuro de la reforma laboral ante la inminente intervención de la Corte Constitucional. Señaló que “Hoy lo podemos hacer, pero una parte de la Corte Constitucional está a punto de hundirla, porque delega groseramente y por tercera vez a la Cámara, cuando ya terminan las sesiones del congreso y vienen elecciones. El electorado tendrá que ver si elige un Congreso protrabajadores y campesinos o una Constituyente. De lo contrario, los megarricos se volverán dueños de Colombia”.

Con estas palabras, Petro planteó el escenario político que enfrenta la reforma y advirtió sobre las consecuencias de una eventual paralización del proceso legislativo.

