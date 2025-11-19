Petro confirmó que gastó dinero en club de ‘striptease’ en Portugal: “Algún día contaré por qué”

Gustavo Petro hizo un gasto en el Ménage Strip Club, según un informe de la Uiaf - crédito Pagina web Ménage Strip Club y Matías Campaya/EFE

El presidente Gustavo Petro se refirió a la polémica que se generó luego de que la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) revelara un informe sobre sus movimientos bancarios entre 2023 y 2025. Entre los rubros enlistados yace un gasto en el Ménage Strip Club, un establecimiento nocturno en el que se ofrecen servicios de striptease en Lisboa, Portugal.

El primer mandatario fue blanco de críticas por presuntamente haber asistido al sitio para adultos. Entre las opiniones que surgieron al respecto está la del sociólogo Javier de la Cuadra, que hizo un comentario en su cuenta de X.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Disculparán, pero lo mío es el cine. Y no puedo dejar de imaginar la escena de Petro en un encuentro político ultrasecreto bajo la luz roja tenue del Ménage Strip Club, en Lisboa, con un par de Whiskys sobre la mesa. Mientras avanza la conversación de máxima inteligencia”, precisó.

En el informe de la Uiaf aparece un gasto de Gustavo Petro en el Ménage Strip Club - crédito Redes sociales/X

El jefe de Estado respondió a la publicación del sociólogo, confirmando que gastó dinero en el establecimiento nocturno. No obstante, no entregó detalles de los motivos por los cuales habría pagado 40 euros en el lugar en mayo de 2023.

“Bueno, algún día contaré porque (sic) me gaste 40 euros en ese sitio”, señaló el presidente en X.

Posible página oficial del Ménage Strip Club - crédito Pagina web

Lejos de ahondar en el tema, el primer mandatario se refirió al manejo de su dinero, que evidenciaría estar acorde con la legalidad. Aseguró que sus transacciones no muestran que tenga nexos con el narcotráfico, por lo que, a su juicio, su inclusión en la Lista Clinton por parte de Estados Unidos y la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas no estarían justificadas.

“Me interesa que todos los que examinen mis cuentas, puedan ver el tipo de arbitrariedad cometida contra Colombia, al descertificarla, y contra su presidente. ¿Mis cuentas bancarias durante años demuestran que soy el jefe del narcotráfico en el país, o he sido calumniado?”, aseveró.

El presidente Gustavo Petro confirmó que gastó 40 euros en el Ménage Strip Club - crédito @petrogustavo/X

Descertificación y Lista Clinton: sanciones de Estados Unidos

Colombia fue descertificada en la lucha contra el narcotráfico en septiembre de 2025 por orden del Gobierno de Donald Trump, debido al incremento de los cultivos de coca en el país y al aumento en la producción de cocaína que llega a varios países, entre ellos, Estados Unidos.

Aunado a ello, en octubre, Gustavo Petro fue incluido en la Lista Clinton, oficialmente denominada Clinton List of Specially Designated Nationals (SDN), junto con su esposa, Verónica Alcocer; su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos; y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el jefe de Estado, el narcotráfico se ha fortalecido desde que asumió el poder en Colombia, empeorando la situación de consumo en el país norteamericano.

El presidente Gustavo Petro aparece en la Lista Clinton - crédito Ofac

“Gustavo Petro está siendo designado hoy de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción”, detalló la Ofac.

Crítica a Petro por gasto en el Ménage Strip Club

Mientras el presidente revela las razones que lo llevaron a pagar 40 euros en el club de striptease, las especulaciones y críticas no han parado de surgir. Entre las personas que se han pronunciado al respecto está la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila, que puso en duda las labores oficiales y diplomáticas que fue a hacer Petro en Portugal.

La precandidata aseguró que Petro acabó con la dignidad presidencial -crédito @VickyDavilaH/X

Asimismo, afirmó que la conducta del mandatario está comprometiendo la dignidad presidencial. “Petro quiere acabar con todo y tenemos que evitarlo, pero con lo que sí ya acabó fue con la dignidad presidencial”, señaló.