Colombia

Petro confirmó que gastó dinero en club de ‘striptease’ en Portugal: “Algún día contaré por qué”

En un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) quedó en evidencia un pago que hizo el presidente en el Ménage Strip Club, en Lisboa

Guardar
Gustavo Petro hizo un gasto
Gustavo Petro hizo un gasto en el Ménage Strip Club, según un informe de la Uiaf - crédito Pagina web Ménage Strip Club y Matías Campaya/EFE

El presidente Gustavo Petro se refirió a la polémica que se generó luego de que la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) revelara un informe sobre sus movimientos bancarios entre 2023 y 2025. Entre los rubros enlistados yace un gasto en el Ménage Strip Club, un establecimiento nocturno en el que se ofrecen servicios de striptease en Lisboa, Portugal.

El primer mandatario fue blanco de críticas por presuntamente haber asistido al sitio para adultos. Entre las opiniones que surgieron al respecto está la del sociólogo Javier de la Cuadra, que hizo un comentario en su cuenta de X.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Disculparán, pero lo mío es el cine. Y no puedo dejar de imaginar la escena de Petro en un encuentro político ultrasecreto bajo la luz roja tenue del Ménage Strip Club, en Lisboa, con un par de Whiskys sobre la mesa. Mientras avanza la conversación de máxima inteligencia”, precisó.

En el informe de la
En el informe de la Uiaf aparece un gasto de Gustavo Petro en el Ménage Strip Club - crédito Redes sociales/X

El jefe de Estado respondió a la publicación del sociólogo, confirmando que gastó dinero en el establecimiento nocturno. No obstante, no entregó detalles de los motivos por los cuales habría pagado 40 euros en el lugar en mayo de 2023.

Bueno, algún día contaré porque (sic) me gaste 40 euros en ese sitio”, señaló el presidente en X.

Posible página oficial del Ménage
Posible página oficial del Ménage Strip Club - crédito Pagina web

Lejos de ahondar en el tema, el primer mandatario se refirió al manejo de su dinero, que evidenciaría estar acorde con la legalidad. Aseguró que sus transacciones no muestran que tenga nexos con el narcotráfico, por lo que, a su juicio, su inclusión en la Lista Clinton por parte de Estados Unidos y la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas no estarían justificadas.

Me interesa que todos los que examinen mis cuentas, puedan ver el tipo de arbitrariedad cometida contra Colombia, al descertificarla, y contra su presidente. ¿Mis cuentas bancarias durante años demuestran que soy el jefe del narcotráfico en el país, o he sido calumniado?”, aseveró.

El presidente Gustavo Petro confirmó
El presidente Gustavo Petro confirmó que gastó 40 euros en el Ménage Strip Club - crédito @petrogustavo/X

Descertificación y Lista Clinton: sanciones de Estados Unidos

Colombia fue descertificada en la lucha contra el narcotráfico en septiembre de 2025 por orden del Gobierno de Donald Trump, debido al incremento de los cultivos de coca en el país y al aumento en la producción de cocaína que llega a varios países, entre ellos, Estados Unidos.

Aunado a ello, en octubre, Gustavo Petro fue incluido en la Lista Clinton, oficialmente denominada Clinton List of Specially Designated Nationals (SDN), junto con su esposa, Verónica Alcocer; su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos; y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el jefe de Estado, el narcotráfico se ha fortalecido desde que asumió el poder en Colombia, empeorando la situación de consumo en el país norteamericano.

El presidente Gustavo Petro aparece
El presidente Gustavo Petro aparece en la Lista Clinton - crédito Ofac

“Gustavo Petro está siendo designado hoy de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción”, detalló la Ofac.

Crítica a Petro por gasto en el Ménage Strip Club

Mientras el presidente revela las razones que lo llevaron a pagar 40 euros en el club de striptease, las especulaciones y críticas no han parado de surgir. Entre las personas que se han pronunciado al respecto está la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila, que puso en duda las labores oficiales y diplomáticas que fue a hacer Petro en Portugal.

La precandidata aseguró que Petro acabó con la dignidad presidencial -crédito @VickyDavilaH/X

Asimismo, afirmó que la conducta del mandatario está comprometiendo la dignidad presidencial. “Petro quiere acabar con todo y tenemos que evitarlo, pero con lo que sí ya acabó fue con la dignidad presidencial”, señaló.

Temas Relacionados

Gustavo PetroClub de stripteaseMénage Strip ClubLisboa, PortugalGastos de Gustavo PetroUiafColombia-Noticias

Más Noticias

Caso Ungrd: Contraloría imputó cargos fiscales a Olmedo López y Sneyder Pinilla por millonarios sobrecostos en contratos

La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción abrió dos procesos de responsabilidad fiscal, donde se identificaron posibles daños al patrimonio público por más de $2.000 millones

Caso Ungrd: Contraloría imputó cargos

EN VIVO Bucaramanga vs. Santa Fe, fecha 1 de los cuadrangulares de Liga BetPlay: los Leopardos reciben a los rojos

Los dirigidos por Leonel Álvarez cierran la primera jornada del grupo B frente a los actuales campeones del fútbol colombiano, en un duelo de favoritos en la pelea por la final

EN VIVO Bucaramanga vs. Santa

Day Vásquez revelará nuevos detalles a la Fiscalía sobre las actividades de Nicolás Petro, su abogado y otros implicados en el caso

La testigo clave en el proceso judicial en contra del exdiputado del Atlántico habría declarado que recibió fondos de origen ilícito provenientes de Samuel Santander Lopesierra

Day Vásquez revelará nuevos detalles

Así quedó la selección Colombia para el sorteo del mundial de 2026: estos son los cuatro bombos

El equipo de Néstor Lorenzo falló en el objetivo de ser cabeza de serie, pero se salvó de enfrentar a otros equipos de alto nivel en la fase de grupos

Así quedó la selección Colombia

Abogado de Petro acusó a sectores de derecha de coincidir con el discurso de ‘Iván Mordisco’: “Habrá consecuencias”

Alejandro Carranza difundió un extenso mensaje en el que cuestionó a sectores políticos y mediáticos por centrar sus críticas en la reciente operación militar del Gobierno, mientras —según dijo— dejan de lado el debate sobre el reclutamiento de menores por parte de las disidencias

Abogado de Petro acusó a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Policía atribuyó el secuestro del

Policía atribuyó el secuestro del hijo de Giovanny Ayala a la disidencia Jaime Martínez: “En estado de indefensión”

Una ciudadana ecuatoriana murió en medio de atentado contra la estación de Policía en Suárez, Cauca: su bebé resultó herido

La crueldad de la guerra, más de 200 niños han sido reclutados por grupos armados durante 2025 en Cauca

Volaron con explosivos la vía Medellín-Costa Atlántica: autoridades restringieron el paso por el enorme cráter

Esto se sabía de ‘Iván Mordisco’ antes de reaparecer para amenazar al Gobierno: le envió una carta a Petro y fue dado por muerto

ENTRETENIMIENTO

Las mejores películas de Netflix

Las mejores películas de Netflix en Colombia para ver hoy mismo

Las 10 películas más vistas para ver HOY en Prime Video Colombia

Yina Calderón reaccionó a las declaraciones de Alejandro Riaño de por qué no la invita a su programa: “Como se llame esa cosa”

Salomé, hija de James Rodríguez y Daniela Ospina, debuta con papel central en serie de Netflix: “Estoy muy feliz”

Nicolás Arrieta opinó sobre el video viral en el que una mujer mira lascivamente a Altafulla: “Yo llego a hacer eso y mañana estoy preso”

Deportes

EN VIVO Bucaramanga vs. Santa

EN VIVO Bucaramanga vs. Santa Fe, fecha 1 de los cuadrangulares de Liga BetPlay: los Leopardos reciben a los rojos

Así quedó la selección Colombia para el sorteo del mundial de 2026: estos son los cuatro bombos

EN VIVO Junior de Barranquilla vs. Medellín, fecha 1 de los cuadrangulares de Liga BetPlay: el Tiburón se mide con el Poderoso

Reinaldo Rueda va de fracaso en fracaso, ha eliminado a tres selecciones de los últimos dos mundiales

Nacional vs. América: hora y dónde ver el partidazo por el cuadrangular A de la Liga BetPlay