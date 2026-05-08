Estas son las personas que no podrán votar en las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia

Personas que no pueden votar en las elecciones presidenciales del 2026

Más de 41,2 millones de colombianos podrán participar en las elecciones presidenciales previstas para el domingo 31 de mayo de 2026, jornada en la que el país elegirá al sucesor del presidente Gustavo Petro o definirá los candidatos que pasarán a una eventual segunda vuelta.

Sin embargo, la legislación colombiana también establece restricciones específicas para ciertos ciudadanos que no podrán ejercer el derecho al voto.

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Según información publicada por Revista Semana, aunque el sufragio es un derecho protegido por la Constitución de 1991, existen casos concretos en los que la participación electoral está limitada.

Uno de los grupos que no podrá votar en estos comicios presidenciales corresponde a las personas que renunciaron formalmente a la nacionalidad colombiana.

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La normativa establece que únicamente los ciudadanos colombianos conservan el derecho a participar en la elección presidencial, por lo que quienes perdieron esa condición quedan automáticamente excluidos del censo electoral.

Tampoco podrán sufragar quienes hayan sido condenados por delitos políticos y tengan suspendidos sus derechos ciudadanos. En estos casos, las restricciones están relacionadas con decisiones judiciales que afectan temporalmente la posibilidad de participar en procesos democráticos.

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Otro de los sectores que tiene prohibido votar en las elecciones presidenciales son los integrantes activos de la Fuerza Pública. Esto incluye tanto a miembros de las Fuerzas Militares como de la Policía Nacional mientras permanezcan en servicio activo.

La restricción busca preservar la neutralidad política de las instituciones armadas del Estado y evitar cualquier tipo de participación electoral directa de quienes tienen funciones de seguridad y defensa. Una vez los uniformados pasan al retiro sí pueden recuperar plenamente sus derechos políticos y participar en las votaciones.

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Además, la legislación colombiana también limita la participación de ciudadanos extranjeros residentes en el país. Aunque algunos extranjeros pueden votar en elecciones locales y territoriales, como alcaldías o concejos municipales, no tienen autorización para elegir presidente de la República.

Las autoridades electorales han insistido en que únicamente las personas registradas en el censo electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil podrán participar en la jornada democrática del próximo 31 de mayo. Para ello, cada ciudadano debe consultar previamente su puesto y mesa de votación en los canales oficiales habilitados.

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La Registraduría recordó que el derecho al voto es libre, secreto y personal, por lo que ninguna persona puede ser obligada a votar por un candidato específico ni revelar públicamente su elección electoral. Asimismo, reiteró que la cédula de ciudadanía será el único documento válido para ejercer el sufragio durante la jornada presidencial.

Las autoridades también hicieron un llamado para que los ciudadanos verifiquen con anticipación el lugar donde deberán votar, especialmente quienes cambiaron de residencia recientemente o realizaron modificaciones en su inscripción electoral durante los últimos meses.

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En medio del proceso electoral, varios organismos nacionales e internacionales han puesto la atención sobre las condiciones de seguridad y transparencia de las elecciones. De hecho, misiones de observación han advertido sobre riesgos de presión armada en algunas regiones del país y sobre la necesidad de garantizar el normal desarrollo de la jornada democrática.

Otro aspecto que han recordado las autoridades es que el voto en Colombia no es obligatorio. Aunque millones de ciudadanos están habilitados para participar en las elecciones presidenciales, cada persona decide libremente si acude o no a las urnas el próximo domingo 31 de mayo.

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Finalmente, sí podrán votar todos los colombianos mayores de 18 años que se encuentren inscritos en el censo electoral de la Registraduría, tanto en territorio nacional como en el exterior. En el caso de los connacionales que viven fuera del país, deberán estar registrados previamente en los consulados habilitados para participar en las elecciones presidenciales.