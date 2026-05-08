Petro choca con Paloma Valencia por bonos escolares y lanza dura crítica: “Privatizan la educación pública”

- crédito Facebook - Ovidio González/Presidencia

El presidente Gustavo Petro protagonizó un nuevo enfrentamiento político con la candidata presidencial Paloma Valencia tras cuestionar su propuesta de implementar bonos escolares para financiar matrículas en colegios privados.

La discusión se trasladó a las redes sociales y rápidamente escaló a un debate sobre el modelo educativo que debería tener Colombia en los próximos años.

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El mandatario aseguró que los subsidios dirigidos a instituciones privadas representan una forma de privatización de la educación pública y defendió la expansión de cupos universitarios impulsada durante su gobierno.

“La peor educación de Colombia es la privada en los barrios populares”, escribió Petro en uno de sus mensajes publicados en redes sociales.

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Además, sostuvo que varios colegios privados financiados con recursos públicos estarían relacionados con sectores políticos tradicionales.

El jefe de Estado aseguró que durante su administración se ampliaron los cupos gratuitos en universidades públicas para más de 400.000 estudiantes.

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Petro defendió la política de fortalecimiento de la educación superior estatal y comparó los resultados con programas implementados en gobiernos anteriores.

Según explicó, iniciativas como Ser Pilo Paga no alcanzaron los niveles de cobertura que actualmente tiene el sistema público universitario.

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El presidente también citó resultados académicos para respaldar su postura y afirmó que las universidades públicas muestran mejores desempeños promedio frente a varias instituciones privadas.

De acuerdo a una publicación de Revista Semana, el mandatario incluso lanzó una crítica política contra sectores de oposición al señalar que “les importan más las bombas que los libros”.

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Las declaraciones provocaron una inmediata reacción de Paloma Valencia, quien acusó a Petro de faltar a la verdad y de intervenir en política en plena campaña presidencial.

La candidata del Centro Democrático respondió públicamente y cuestionó los señalamientos del presidente sobre los modelos educativos privados.

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“Presidente, cada vez es más difícil cogerlo a usted en una verdad. Mentira tras mentira”, afirmó Valencia.

La aspirante presidencial defendió su propuesta de bonos escolares argumentando que busca ampliar la libertad de elección de las familias y permitir que niños de bajos recursos puedan acceder a instituciones educativas de calidad.

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También aseguró que el debate educativo no puede limitarse únicamente al fortalecimiento del sistema estatal, sino que debe incluir alternativas para mejorar cobertura y calidad.

Paloma Valencia insistió en que los estudiantes deben tener derecho a escoger dónde estudiar, independientemente de sus condiciones económicas.

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La dirigente política también cuestionó la participación constante del presidente Petro en discusiones relacionadas con la campaña presidencial de 2026.

Según Valencia, el mandatario estaría interviniendo políticamente al respaldar indirectamente sectores afines al petrismo y criticar propuestas de la oposición.

La confrontación entre ambos líderes ocurre en un momento de alta tensión política, marcado por debates sobre reformas sociales, educación y el futuro del modelo estatal impulsado por el actual gobierno.

Horas después del primer intercambio, Petro volvió a pronunciarse y afirmó que los bonos escolares promovidos por Valencia equivalen a “la privatización de la educación pública”.

El presidente reiteró que la prioridad de su administración seguirá siendo fortalecer las universidades estatales y ampliar la cobertura gratuita en educación superior.

El choque entre Petro y Paloma Valencia vuelve a poner la educación en el centro del debate presidencial rumbo a las elecciones de 2026.

La propuesta de subsidios educativos y el papel de las instituciones privadas empiezan a consolidarse como uno de los principales temas de confrontación entre los sectores de izquierda y la oposición de derecha.

Mientras tanto, el debate continúa creciendo en redes sociales y dentro de distintos sectores académicos y políticos del país.