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El partido entre Medellín y Flamengo por Copa Libertadores fue suspendido por el comportamiento de la hinchada del Poderoso

El árbitro ordenó la suspensión temporal del encuentro a poco de iniciar, debido al reiterado uso de pólvora en las tribunas

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Las protestas de los hinchas de Medellín derivaron en la suspensión temporal del partido ante Flamengo - crédito @DIM_Oficial/X y ESPN
Las protestas de los hinchas de Medellín derivaron en la suspensión temporal del partido ante Flamengo - crédito @DIM_Oficial/X y ESPN

El encuentro de la fecha 4 de la Copa Libertadores 2026 entre Independiente Medellín y Flamengo quedó marcado por la suspensión temporal del partido en el estadio Atanasio Girardot debido a problemas de seguridad en las tribunas.

El árbitro ordenó a los jugadores retirarse a los vestuarios apenas a los tres minutos del primer tiempo, después de registrarse desórdenes en el sector norte y la intervención de la policía antidisturbios.

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Antes del inicio, el ambiente en Medellín ya evidenciaba tensión. La asistencia fue baja y predominó la presencia de camisetas negras entre los aficionados, producto de la eliminación del Poderoso de la Liga BetPlay y los gestos realizados en la última fecha del todos contra todos por parte de Raúl Gómez a la hinchada local.

Los cánticos de desaprobación y el uso de pirotecnia por parte de los seguidores de Independiente Medellín forzaron la detención del partido en los primeros minutos de juego.

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La situación se agravó cuando, tras solo tres minutos en cancha, el árbitro determinó que no existían las condiciones de seguridad necesarias para continuar con el desarrollo normal del partido, y ordenó a los jugadores retirarse a los camerinos. La decisión se tomó luego de incidentes violentos en la tribuna norte y la presencia de agentes policiales en el sector.

Mientras tanto, algunos jugadores, como Frank Fabra, intentaron mediar y dialogar con el árbitro y el equipo visitante para explicar el contexto de la situación. La incertidumbre y la tensión dominaron el ambiente en el estadio.

El episodio dejó en evidencia la fractura entre la hinchada y el equipo antioqueño, en un compromiso que debía ser clave para las aspiraciones de ambos clubes en el torneo internacional.

Durante los breves minutos de fútbol, Flamengo generó la primera ocasión clara con un remate de Araujo que pasó cerca del arco local.

Hasta el momento, no se ha confirmado la reanudación del encuentro ni las decisiones disciplinarias que podrían surgir a raíz de estos incidentes, salvo que se esperará unos minutos para comprobar si la situación podía normalizarse antes de reanudar el juego.

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