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Lincoln Palomeque confirmó su regreso a ‘La reina del sur 4’: no será el único colombiano

La producción involucra tanto el regreso de talentos consagrados como la integración de rostros nuevos, mientras introduce elementos ligados al crimen contemporáneo y apuesta por una narrativa más global

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El actor colombiano retorna a su papel de Faustino Sánchez Godoy en la cuarta temporada de 'La Reina del Sur' - crédito @lincpal/Instagram
El actor colombiano retorna a su papel de Faustino Sánchez Godoy en la cuarta temporada de 'La Reina del Sur' - crédito @lincpal/Instagram

En 2026, la trayectoria profesional de Lincoln Palomeque vio una ratificación de su impacto a nivel internacional gracias a su aparición en producciones de alto impacto para plataformas de streaming internacionales.

Por un lado, su regreso para la segunda temporada de la serie Consuelo en ViX, en la que retomó su papel como Carlos Julio Portillo en esta historia ambientada en el México de los años 50 donde compartió pantalla con Catherine Siachoque.

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Más tarde, el actor figuró en la tercera temporada de Perfil Falso, en la que volvió a darle vida al personaje de Juan David Meneses, uno de los más siniestros de la serie de Netflix. Ahora, el jueves 7 de mayo, el cucuteño confirmó en sus redes sociales que formará parte de la cuarta temporada de La Reina del Sur, una de las producciones más populares de la cadena Telemundo.

Palomeque venía de hacer apariciones en 'Consuelo' y 'Perfil Falso' antes de su regreso a 'La reina del sur' - crédito @lincpal/Instagram
Palomeque venía de hacer apariciones en 'Consuelo' y 'Perfil Falso' antes de su regreso a 'La reina del sur' - crédito @lincpal/Instagram

Palomeque volverá a dar vida a Faustino Sánchez Godoy, personaje conocido en la serie como “el colombiano”, un narcotraficante caracterizado como una figura alegre pero que con el paso de las temporadas va asumiendo un carácter más maduro.

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Sin embargo, no será el único colombiano, pues esta temporada también verá el regreso de Isabella Sierra interpretando a Sofía Dantes, hija de la protagonista Teresa Mendoza —interpretada por Kate del Castillo—.

Isabella Sierra regresa como Sofía Dantes en la exitosa producción de Telemundo, acompañando a Kate del Castillo - crédito @isasierraoficial/Instagram
Isabella Sierra regresa como Sofía Dantes en la exitosa producción de Telemundo, acompañando a Kate del Castillo - crédito @isasierraoficial/Instagram

Con ambos intérpretes nacionales se conforma un elenco principal que también incluye a Cuca Escribano, Ed Trucco, Emmanuel Orenday, Kika Edgar, Patricia Reyes Spíndola, Sofía Lama, Víctor Rebull, Alejandro Calva, Antonio Gil y Ágata Clares, una decisión que reconoce la demanda de continuidad narrativa por parte de la audiencia internacional.

Javier Pons, Chief Content Officer y responsable de Telemundo Studios, ha respaldado públicamente esta continuación del proyecto. “La reina del sur es una franquicia innovadora que continúa expandiendo el alcance global de la televisión en español, mientras reinventa su manera de contar historias para conectar con el público”, apuntó, enfatizando que la apuesta por Kate del Castillo y el diseño de temporada están orientados a mantener el liderazgo en el segmento de drama episódico de alto presupuesto.

La estructura del reparto se ve robustecida con la entrada de Daniel Grao, Gustavo Sánchez Parra y Leticia Huijara, integraciones que, según la información oficial, permitirán abordar nuevas líneas argumentales asociadas a fenómenos criminológicos actuales, en particular el impacto de la crisis del fentanilo. El equipo ha sumado además a Ariadne Fova, Jason Day, Tamara Mazarraza, Tulio Villavicencio y Xabiani Ponce de León, representando un relevo generacional en la narrativa y un ajuste a las demandas de casting multiplataforma exigidas por la expansión de la marca a nuevos mercados.

De este modo, La reina del sur se suma a Sin senos sí hay paraíso (con la presencia de Carmen Villalobos, Gregorio Pernía, Catherine Siachoque, Majida Issa o Estefanía Gómez en el reparto principal) como las dos apuestas de la cadena estadounidense actualmente en fase de grabación.

La temática de la nueva temporada de ‘La reina del sur’

La trama sitúa a Teresa Mendoza (interpretada por Kate del Castillo) en Madrid antes de regresar a México tras un giro dramático que redefine su destino - crédito Telemundo
La trama sitúa a Teresa Mendoza (interpretada por Kate del Castillo) en Madrid antes de regresar a México tras un giro dramático que redefine su destino - crédito Telemundo

Según ha informado la cadena, la cuarta temporada sitúa a Teresa Mendoza años después de haber construido una vida en Madrid, donde su personaje administra un restaurante y convive con su hija Sofía y su aliado Oleg.

Un giro dramático fuerza el regreso de Mendoza a México, donde la trama involucra una red criminal conectada con el tráfico de fentanilo. La serie abordará la estructura delictiva desde una perspectiva de alianzas y conflictos internos, reforzando la tensión dramática habitual y trabajando con líneas de riesgo narrativo que aspiran a ser incluso superiores a las de temporadas anteriores.

La producción aseguró que desarrollaron un arco de venganza y justicia en un entorno de corrupción, peligro y enemigos invisibles, condiciones que obligan a Teresa Mendoza a reconstruir alianzas estratégicas y operar en el replanteamiento de lealtades clásicas del género.

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