Alertan por aumento de estafas en compras del Día de la Madre: así puede evitar caer en fraudes en Colombia

Fraude en compras por el día de la madre en Colombia | Crédito: EFE

Con la llegada del Día de la Madre, millones de colombianos comenzaron la búsqueda de regalos y promociones especiales para celebrar esta fecha, considerada una de las temporadas comerciales más importantes del año.

Sin embargo, el incremento de compras en línea también disparó las alertas por el crecimiento de estafas digitales y fraudes financieros que afectan a consumidores en todo el país.

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Según información publicada por Revista Semana, expertos en ciberseguridad advierten que los ciberdelincuentes aprovechan el aumento de transacciones para engañar a las personas mediante páginas falsas, mensajes fraudulentos y promociones inexistentes.

Las modalidades de fraude más comunes durante esta temporada incluyen enlaces enviados por WhatsApp, correos electrónicos falsos y anuncios patrocinados en redes sociales que aparentan pertenecer a tiendas reconocidas o plataformas de pago.

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Fraude en compras el día de la madre (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchos casos, basta con que la víctima haga clic en un enlace para que entregue información personal o comprometa la seguridad de sus cuentas bancarias.

El crecimiento del comercio digital durante fechas especiales ha convertido celebraciones como el Día de la Madre en un escenario atractivo para redes dedicadas al robo de datos y dinero.

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Fenalco estimó que durante esta temporada las ventas registran incrementos cercanos al 20 %, consolidando esta fecha como la segunda más importante para el comercio colombiano después de Navidad.

Precisamente, el aumento masivo de compras también facilita que los delincuentes utilicen ofertas falsas para captar víctimas. Según el Global Fraud Index 2025 de Sumsub, Colombia aparece entre los países más vulnerables frente al fraude digital y ocupa uno de los niveles más bajos de protección en América Latina frente a este tipo de delitos tecnológicos.

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Expertos recomiendan desconfiar de descuentos exagerados o promociones demasiado atractivas, especialmente cuando provienen de enlaces enviados por redes sociales o aplicaciones de mensajería.

La especialista Marcela Moreno, de TIVIT, explicó oara la Revista Semana que los ciberdelincuentes suelen utilizar precios irreales como estrategia para generar urgencia y hacer que las personas entreguen sus datos sin verificar la autenticidad de las páginas.

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Otra de las principales recomendaciones consiste en revisar cuidadosamente las direcciones web antes de realizar cualquier compra. Especialistas en seguridad digital advierten que muchas páginas fraudulentas imitan el diseño de grandes marcas para generar confianza, pero contienen pequeñas variaciones en las direcciones electrónicas.

Aumentan fraudes digitales: cuidados al comprar en internet por el día de la madre - VisualesIA ScribNews

Además, recomiendan verificar siempre que los sitios tengan protocolos de seguridad y evitar ingresar información bancaria en plataformas sospechosas. Uno de los errores más frecuentes de los usuarios es comprar desde enlaces enviados por terceros sin confirmar si realmente pertenecen a comercios oficiales.

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Los expertos también hicieron un llamado para evitar compras conectados a redes wifi públicas, como las disponibles en centros comerciales, restaurantes o cafeterías. Este tipo de conexiones puede facilitar la interceptación de datos personales y financieros por parte de ciberdelincuentes especializados.

Otra medida recomendada consiste en activar las alertas bancarias y las notificaciones automáticas de movimientos financieros. Esta herramienta permite detectar rápidamente compras sospechosas o transacciones no autorizadas y reaccionar antes de que el fraude avance.

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Las autoridades y expertos en ciberseguridad insisten en que ningún banco o comercio solicita claves, códigos de verificación o datos confidenciales mediante mensajes de texto o llamadas telefónicas. Por ello, recomiendan no compartir información sensible con desconocidos ni responder mensajes que generen presión o sensación de urgencia.

También aconsejan utilizar métodos de pago reconocidos y evitar transferencias directas a cuentas personales cuando se realizan compras en redes sociales. En muchos casos, los delincuentes crean perfiles falsos con fotografías robadas para ofrecer productos inexistentes y desaparecer después de recibir el dinero.

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El auge de las compras digitales durante el Día de la Madre también provocó un aumento en campañas de phishing, modalidad de fraude diseñada para robar contraseñas, datos bancarios y accesos a plataformas financieras. Estas estrategias suelen llegar mediante correos electrónicos o mensajes que aparentan provenir de entidades oficiales.

Finalmente, especialistas recordaron que la mejor herramienta para evitar caer en estafas digitales sigue siendo la prevención.

Verificar la autenticidad de las páginas, desconfiar de promociones extremas y proteger los datos personales puede marcar la diferencia entre una compra segura y convertirse en víctima de fraude durante esta temporada comercial.