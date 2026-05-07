Colombia

La actriz Mariana Gómez reveló el sexo de su bebé con un tierno video junto a su pareja

La famosa hizo una publicación en sus redes sociales en la que demuestra lo mucho que disfruta el proceso de ser madre y cómo la compañía de su esposo ha sido fundamental para hacer de esta una etapa mágica

Guardar
Google icon

La famosa actriz no solo publicó este video para dar a conocer el sexo del bebé, sino como un recuerdo de esta etapa tan importante en su vida - crédito Mariana Gómez / Instagram

Mariana Gómez tiene enganchados a todos sus seguidores en redes sociales con cada una de las publicaciones que realiza sobre su embarazo. Uno de los post que más generó reacciones fue publicado el 6 de mayo de 2026, pues allí dio a conocer el género de su bebé.

La actriz, reconocida por su papel en grandes producciones nacionales, confirmó que espera una niña, mostrando de este modo el avance de su embarazo y compartiendo la emoción que atraviesa junto a su pareja.

PUBLICIDAD

En el video compartido en sus redes sociales, Gómez aparece acompañada por Rodrigo Trujillo, mostrando prendas y recuerdos relacionados con el proceso de gestación. Entre los elementos que destacaron en las imágenes se aprecia un pequeño traje y unas medias, además de un álbum donde la artista conserva las ecografías que marcan cada etapa del embarazo, mostrando así que esta es una de las etapas más importantes de su vida.

Las imágenes que acompañan el anuncio muestran una escena final donde se observa un armario en el que sobresalen varias prendas de color rosa. Además, a lo largo del material audiovisual la famosa revela que se trata de una niña: “Hola, bebé. Tu papá te está grabando. Hola, princesa. Soy tu mamá, te amamos mucho, mucho, mucho”.

PUBLICIDAD

La famosa compartió detalles del proceso de maternidad que la tiene emocionada en su última etapa - crédito Mariana Gómez / Instagram
La famosa compartió detalles del proceso de maternidad que la tiene emocionada en su última etapa - crédito Mariana Gómez / Instagram

Uno de los aspectos que llamó la atención, es que el video está musicalizado con la canción Cucurrucucú Paloma, interpretada por la artista, que también es reconocida por su talento vocal.

El video fue acompañado por el texto: “Desde que descubrí que voy a ser mamá, mi alma se siente plena. Mi corazón se expande más cada día y mi cuerpo, a pesar de mi barriga enorme, se siente más ligero que nunca. Gracias, vida, gracias, vida dentro de mi vida y gracias a quien le da más vida a la mía, y está detrás del lente”, refiriéndose a su compañero sentimental.

Cabe mencionar que desde el anuncio inicial del embarazo de Mariana Gómez, que fue hecho el 19 de marzo de 2026, la comunidad de seguidores de la actriz ha estado a la expectativa de la confirmación del género.

Incluso, días antes de la publicación oficial, varios programas de entretenimiento se refirieron a la posibilidad de que la actriz estuviera esperando una niña, aunque la información fue oficializada por la propia actriz el 6 de mayo.

Cabe mencionar que Mariana Gómez es reconocida por su participación en producciones de renombre como La reina del flow y Arelys Henao: canto para no llorar, así como su paso por la segunda temporada de MasterChef Celebrity Colombia.

La identidad de la pareja de Mariana Gómez sigue siendo un misterio, ya que en sus publicaciones aparece abrazada por un hombre cuyo rostro no es visible - crédito @marianagomez/ Instagram
Mariana Gómez y su pareja han compartido el proceso en las redes sociales de la actriz - crédito @marianagomez/ Instagram

¿Quién es la pareja de Mariana Gómez?

La figura del padre de la bebé que espera la actriz cobra protagonismo para los seguidores, teniendo en cuenta que él no es una persona mediática. Sin embargo, en medio de sus ocupaciones relacionadas con la producción y realización audiovisual, Rodrigo Trujillo ha acompañado a Mariana Gómez en todas las etapas de su embarazo y en sus proyectos conjuntos.

La identidad de Trujillo llamó la atención de los seguidores que resaltan su papel tanto en el ámbito público como el íntimo, pues el apoyo y la compañía de un padre es indispensable en este proceso.

Gómez invitó a la audiencia a confiar en los milagros y reveló: “Hoy tengo un milagro latiendo dentro de mí, estoy embarazada” - crédito @marianagomez/ Instagram
La actriz ha demostrado en varias publicaciones su emoción por estar embarazada - crédito @marianagomez/ Instagram

Entre los comentarios de los seguidores tras la confirmación se encuentran algunos muy emotivos y cargados de buenos deseos para la actriz: “Hermosa Mariana... hermosa canción... hermoso video... hermosa familia”, “Que tu hermoso cantar nazca en ella, nazca sana, fuerte y hermosa como su mamá, Dios los bendiga mucho y su camino sea lo más de hermoso”, “Te felicito por tu bebé. Mil bendiciones” y “Que video tan emotivo. No me imagino la felicidad que se siente desde cuando sabes que vas a hacer mamá”.

Google icon

Temas Relacionados

Mariana GómezEmbarazoLa Reina del FlowColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Petro se pronunció sobre la desaparición del periodista Mateo Pérez y se desligó de críticas: “En la zona operan todos los grupos”

El joven habría sido interceptado por criminales de las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá, que es gestor de paz del Gobierno nacional

Petro se pronunció sobre la desaparición del periodista Mateo Pérez y se desligó de críticas: “En la zona operan todos los grupos”

Boston River vs. Millonarios, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Embajador en Uruguay

El cuadro bogotano visita Montevideo con la urgencia, y la necesidad de sumar la victoria para seguir con vida en la “Gran Conquista”

Boston River vs. Millonarios, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Embajador en Uruguay

Lotería de Manizales resultados miércoles 6 de mayo: quién ganó el premio mayor de $2.600 millones

Este popular sorteo ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales

Lotería de Manizales resultados miércoles 6 de mayo: quién ganó el premio mayor de $2.600 millones

⁠Corte Constitucional alertó grave incumplimiento en centros de detención del país: 14 departamentos no garantizan condiciones dignas para los presos

El seguimiento realizado por la Sala Especial examinó el grado de ejecución de las órdenes impartidas en 2022, con énfasis en la capacidad administrativa de entidades territoriales para planificar y financiar soluciones temporales de reclusión

⁠Corte Constitucional alertó grave incumplimiento en centros de detención del país: 14 departamentos no garantizan condiciones dignas para los presos

La selección Colombia le ganó a Brasil y empató con Argentina: así avanza el Panamericano de futsal para sordos

La Tricolor sigue invicta en el torneo, tras tres partidos jugados. El juego por el título será ante Uruguay

La selección Colombia le ganó a Brasil y empató con Argentina: así avanza el Panamericano de futsal para sordos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Asesinaron a Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca, en un ataque sicarial

Asesinaron a Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca, en un ataque sicarial

Atacaron con drones explosivos y ráfagas de fúsil la subestación de Policía de Robles, en Jamundí

Ofrecen recompensa tras el asesinato de un joven periodista en Antioquia: “Se encontraba realizando trabajos de reportería”

Violenta asonada durante un operativo contra minería ilegal en Ataco, Tolima, dejó militares heridos y vehículos oficiales incendiados

Enfrentamiento entre fuerza pública y disidencias de las Farc en Morales, Cauca: hay varios militares heridos por ataque con drones

ENTRETENIMIENTO

Jenny López conmovió a Jhonny Rivera al presentarle al nuevo integrante de su familia

Jenny López conmovió a Jhonny Rivera al presentarle al nuevo integrante de su familia

Hayley Williams presentará su espectáculo en solitario en Colombia: fecha, lugar y precios de boletería

Aida Victoria confesó la enseñanza que le dejó el proceso judicial en su contra: “Intento ser feliz”

Alexa Torrex no volvió a su apartamento tras salir del ‘reality’ y envió un mensaje a Jhorman Toloza: “Siempre hay dos versiones”

Taliana Vargas habló sobre su rol como madre y sorprendió con contundente confesión: “Siento culpa”

Deportes

La selección Colombia le ganó a Brasil y empató con Argentina: así avanza el Panamericano de futsal para sordos

La selección Colombia le ganó a Brasil y empató con Argentina: así avanza el Panamericano de futsal para sordos

EN VIVO - Junior vs. Cerro Porteño en Copa Libertadores: el equipo colombiano buscará salir del fondo de la tabla de posiciones

Boston River vs. Millonarios, Copa Sudamericana - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Embajador en Uruguay

Nairo Quintana, Egan Bernal y el listado completo de los ciclistas colombianos que han ganado una etapa en el Giro de Italia

Así fue como el escritor Luciano Wernicke resumió la historia del fútbol en 500 partidos: “Un menú bastante completo”