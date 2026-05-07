La actriz Mariana Gómez reveló el sexo de su bebé con un tierno video junto a su pareja

La famosa actriz no solo publicó este video para dar a conocer el sexo del bebé, sino como un recuerdo de esta etapa tan importante en su vida - crédito Mariana Gómez / Instagram

Mariana Gómez tiene enganchados a todos sus seguidores en redes sociales con cada una de las publicaciones que realiza sobre su embarazo. Uno de los post que más generó reacciones fue publicado el 6 de mayo de 2026, pues allí dio a conocer el género de su bebé.

La actriz, reconocida por su papel en grandes producciones nacionales, confirmó que espera una niña, mostrando de este modo el avance de su embarazo y compartiendo la emoción que atraviesa junto a su pareja.

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En el video compartido en sus redes sociales, Gómez aparece acompañada por Rodrigo Trujillo, mostrando prendas y recuerdos relacionados con el proceso de gestación. Entre los elementos que destacaron en las imágenes se aprecia un pequeño traje y unas medias, además de un álbum donde la artista conserva las ecografías que marcan cada etapa del embarazo, mostrando así que esta es una de las etapas más importantes de su vida.

Las imágenes que acompañan el anuncio muestran una escena final donde se observa un armario en el que sobresalen varias prendas de color rosa. Además, a lo largo del material audiovisual la famosa revela que se trata de una niña: “Hola, bebé. Tu papá te está grabando. Hola, princesa. Soy tu mamá, te amamos mucho, mucho, mucho”.

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La famosa compartió detalles del proceso de maternidad que la tiene emocionada en su última etapa - crédito Mariana Gómez / Instagram

Uno de los aspectos que llamó la atención, es que el video está musicalizado con la canción Cucurrucucú Paloma, interpretada por la artista, que también es reconocida por su talento vocal.

El video fue acompañado por el texto: “Desde que descubrí que voy a ser mamá, mi alma se siente plena. Mi corazón se expande más cada día y mi cuerpo, a pesar de mi barriga enorme, se siente más ligero que nunca. Gracias, vida, gracias, vida dentro de mi vida y gracias a quien le da más vida a la mía, y está detrás del lente”, refiriéndose a su compañero sentimental.

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Cabe mencionar que desde el anuncio inicial del embarazo de Mariana Gómez, que fue hecho el 19 de marzo de 2026, la comunidad de seguidores de la actriz ha estado a la expectativa de la confirmación del género.

Incluso, días antes de la publicación oficial, varios programas de entretenimiento se refirieron a la posibilidad de que la actriz estuviera esperando una niña, aunque la información fue oficializada por la propia actriz el 6 de mayo.

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Cabe mencionar que Mariana Gómez es reconocida por su participación en producciones de renombre como La reina del flow y Arelys Henao: canto para no llorar, así como su paso por la segunda temporada de MasterChef Celebrity Colombia.

Mariana Gómez y su pareja han compartido el proceso en las redes sociales de la actriz - crédito @marianagomez/ Instagram

¿Quién es la pareja de Mariana Gómez?

La figura del padre de la bebé que espera la actriz cobra protagonismo para los seguidores, teniendo en cuenta que él no es una persona mediática. Sin embargo, en medio de sus ocupaciones relacionadas con la producción y realización audiovisual, Rodrigo Trujillo ha acompañado a Mariana Gómez en todas las etapas de su embarazo y en sus proyectos conjuntos.

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La identidad de Trujillo llamó la atención de los seguidores que resaltan su papel tanto en el ámbito público como el íntimo, pues el apoyo y la compañía de un padre es indispensable en este proceso.

La actriz ha demostrado en varias publicaciones su emoción por estar embarazada - crédito @marianagomez/ Instagram

Entre los comentarios de los seguidores tras la confirmación se encuentran algunos muy emotivos y cargados de buenos deseos para la actriz: “Hermosa Mariana... hermosa canción... hermoso video... hermosa familia”, “Que tu hermoso cantar nazca en ella, nazca sana, fuerte y hermosa como su mamá, Dios los bendiga mucho y su camino sea lo más de hermoso”, “Te felicito por tu bebé. Mil bendiciones” y “Que video tan emotivo. No me imagino la felicidad que se siente desde cuando sabes que vas a hacer mamá”.

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