Jenny López conmovió a Jhonny Rivera al presentarle al nuevo integrante de su familia

Jenny López le entregó a Johnny Rivera un cachorro dentro de una caja de regalo, lo que desató mucha ternura en su pareja y en las redes sociales - crédito Jenny López / TikTok

Jenny López y Jhonny Rivera se comprometieron en mayo de 2025 durante el primer concierto del pereirano en el Movistar Arena de Bogotá, sorprendiendo a todos sus seguidores hasta terminar con una mediática boda que se llevó a cabo en 2026. Desde ese momento, su relación se ha fortalecido aún más y esto lo demuestran con cada una de sus interacciones en público.

Los dos comparten con sus seguidores los mejores momentos de su convivencia, por lo que su energía y carisma los ha llevado a tener un público muy fuerte que está atento a sus actualizaciones que siempre dan de qué hablar, como ocurrió con una publicación realizada en la jornada del 6 de mayo de 2026, en la que la cantante presentó al nuevo integrante de la casa como un regalo para su esposo.

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A través de un emotivo video, Jenny López festejó el primer año desde la propuesta de matrimonio entregando a Jhonny Rivera un regalo cuidadosamente elegido, un perro.

“Les presento al nuevo integrante de esta casa. Hace exactamente un año me hicieron una propuesta de matrimonio en el Movistar Arena que fue muy especial, que ustedes recuerdan y que es un momento inolvidable para nosotros. Así es que hoy, que estamos cumpliendo un año de comprometidos, tengo este regalito para el amor con mucho, con mucho cariño”, dijo mientras mostraba a la mascota.

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Además, aseguró que la mascota será parte fundamental del hogar. “Llegó a alegrarnos la casa, la vida y ustedes saben que nosotros amamos los animales”.

En el primer año de su compromiso, Jenny López sorprendió a Jhonny Rivera con un regalo especial - crédito @jennylopez_oficial/Instagram

Reacción de Jhonny Rivera al regalo

La joven le entregó el animal a su esposo en una caja sorpresa y grabó su reacción para compartirla con el público, mostrando la espontaneidad del momento. El artista se emocionó bastante con la mascota y dijo: “Ay, no lo puedo creer. Gracias, amor”. En ese momento, Jenny López le dijo “Feliz aniversario” y la felicidad de la pareja se reflejó en los gestos y palabras registrados en el video.

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“Ojalá te guste mucho”, agregó la cantante, mientras su pareja sostenía al perro y decía: “Mi niño. Ay, Dios. Ay, mira. No, qué belleza”.

El famoso se mostró muy emocionado por el nuevo miembro de la familia - crédito Jenny López / Instagram

Pese a la emotividad del momento, las críticas no se hicieron esperar, por lo que a través de sus stories de Instagram, durante una dinámica de preguntas y respuestas, Jenny López enfrentó la situación asegurando que aquellos que los critican no saben de su labor con los animales.

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“Probablemente sean seguidores nuevos y no conocen la historia que nosotros como pareja tenemos con el tema de los animales (...) Siento que ha hecho parte de que nosotros estemos juntos como pareja, que nos encantan los animales”, contando la historia de todos su perros y caballos que han llegado a su vida en diferentes condiciones, pues algunos de ellos son rescatados de situaciones de maltrato.

La famosa no dudó en dirigirse a aquellos que le dicen la típica frase “adopta, no compres” con el siguiente mensaje: “Me parece también un comentario muy triste y de doble moral. Los animales hay que quererlos a todos, a todos por igual, a los de la calle, a los que los tienen bien, a los que no los tienen bien. Hay que quererlos a todos por igual y ayudar cuando sea posible, que es lo que nosotros tratamos de hacer siempre y cuando sea posible”, dijo para evitar más comentarios negativos, aunque la mayoría de sus seguidores la apoyaron.

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La cantante decidió responder a aquellos que los critican - crédito @jennylopez_oficial/Instagram

Jenny López y Jhonny Rivera siguen enfrentando las críticas

La relación entre Jenny López y Jhonny Rivera se hizo pública tras tres años de noviazgo y el compromiso llegó en mayo de 2025, cuando el artista le pidió matrimonio a la joven durante el concierto con el que celebró sus 20 años de carrera.

La pareja se casó finalmente el 22 de febrero de 2026 en Pereira, rodeados de familiares y admiradores que dan fe que los animales han ocupado siempre un lugar importante en su vida juntos.

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