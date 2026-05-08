Colombia

Nequi habilita remesas para venezolanos en Colombia: así podrán recibir dinero desde más de 180 países

La plataforma financiera amplió sus servicios y permitirá recibir transferencias internacionales directamente desde la aplicación

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Evite hacer transacciones de alto valor a la hora de vender un producto por redes sociales a finales de semana, y menos los sábados o domingos - créditos Pixabay | Nequi/Facebook
Remesas a venezolanos a través de Nequi | Nequi/Facebook

Nequi anunció una nueva función que permitirá a ciudadanos venezolanos en Colombia recibir remesas internacionales directamente desde la aplicación, sin trámites presenciales ni intermediarios adicionales.

La plataforma financiera confirmó que el servicio ya está habilitado y permitirá recibir dinero enviado desde más de 180 países.

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La medida busca facilitar el acceso a recursos provenientes del exterior para miles de migrantes venezolanos que actualmente utilizan herramientas digitales para manejar sus finanzas en Colombia.

Según cifras entregadas por la compañía, más de 724.000 ciudadanos venezolanos ya usan la aplicación en el país.

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La nueva funcionalidad permitirá recibir remesas internacionales directamente en el saldo disponible de la aplicación.

Actualmente Nequi cuenta con 9,7 millones de clientes en Colombia. Foto: Bancolombia
La nueva funcionalidad permitirá recibir remesas internacionales directamente en el saldo disponible de la aplicación | Foto: Bancolombia

Los usuarios podrán acceder al servicio mediante la opción “Traer plata del exterior”, disponible dentro de la plataforma digital.

El proceso incluye el registro inicial de información personal y posteriormente compartir los datos requeridos con la persona que enviará el dinero desde otro país.

Una vez completado el procedimiento, la transferencia llegará directamente al saldo de la cuenta Nequi del usuario.

De acuerdo a una publicación de Revista Semana, la empresa aseguró que el sistema permitirá realizar el proceso de forma rápida y completamente digital.

Nequi explicó que no cobrará comisiones por la recepción de remesas internacionales dentro de la aplicación.

La plataforma también indicó que los usuarios podrán consultar en tiempo real la tasa de cambio aplicada a cada movimiento para tener claridad sobre el monto recibido.

Además, la compañía señaló que esta nueva herramienta busca ampliar las posibilidades financieras para la población migrante venezolana radicada en Colombia.

“En Nequi creemos que la plata debe moverse al ritmo de las personas”, afirmó María del Pilar Correa, líder de estrategia de negocio de la aplicación.

La directiva aseguró que el crecimiento de usuarios venezolanos dentro de la plataforma refleja cómo las herramientas digitales se están convirtiendo en alternativas clave para administrar dinero y recibir ingresos provenientes del exterior.

Durante 2025, la cantidad de usuarios venezolanos en Nequi creció cerca del 65 %, según cifras entregadas por la compañía.

Nequi logo (nequi)
Nuevo logo de Nequi

La empresa destacó que desde 2024 ya permitía la apertura de cuentas de bajo monto para ciudadanos venezolanos con Permiso por Protección Temporal (PPT).

Con la habilitación de las remesas internacionales, ahora los usuarios también podrán administrar dinero enviado desde el extranjero sin necesidad de acudir a oficinas físicas o empresas tradicionales de giros.

La plataforma explicó que los recursos recibidos podrán utilizarse para pagar servicios, realizar compras virtuales, enviar dinero a otros usuarios, recargar celulares o manejar gastos cotidianos desde la misma aplicación.

El anuncio se produce en medio del crecimiento acelerado de las billeteras digitales y las transferencias electrónicas en Colombia.

En los últimos años, plataformas financieras digitales han ampliado sus servicios para captar usuarios que buscan alternativas rápidas y sencillas para manejar recursos económicos.

Las remesas también se han convertido en uno de los principales mecanismos de apoyo financiero para miles de familias migrantes en América Latina.

En el caso colombiano, el flujo de dinero enviado desde el exterior ha mostrado incrementos constantes impulsados por comunidades migrantes y trabajadores en otros países.

Nequi aseguró que la nueva herramienta apunta a simplificar ese proceso y facilitar el acceso financiero para ciudadanos venezolanos que viven en Colombia.

La plataforma reiteró que todas las operaciones se realizan de manera digital y pueden hacerse desde cualquier lugar con conexión a internet.

La red global de Yape crece con la integración de Nequi, lo que permite a los usuarios realizar transferencias transfronterizas hacia el ecosistema digital colombiano de forma inmediata.
La plataforma reiteró que todas las operaciones se realizan de manera digital y pueden hacerse desde cualquier lugar con conexión a internet | Foto: Nequi

Además, insistió en que el servicio permitirá reducir barreras para recibir dinero del exterior y fortalecer el acceso de población migrante a herramientas financieras formales.

Por ahora, la compañía continúa ampliando funcionalidades dentro de la aplicación mientras crece el uso de billeteras digitales y pagos electrónicos en el país.

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