Yaya Muñoz hizo sorprendente revelación sobre sus anillos de compromiso en medio de la polémica entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza

La exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia' recordó que un hombre le pidió matrimonio tres veces, con tres anillos, y se quedó con los tres - crédito @dahianlorena/Instagram

Mientras la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia se acerca a su final, los televidentes siguen con atención lo relacionado con Alexa Torrex y Tebi Bernal, a tres semanas de que se anunciara la ruptura entre ambos debido al beso y la cercanía que la cucuteña tuvo con Tebi Bernal.

Esta situación llevó a que Alexa anunciara ante las cámaras que daba por concluido su compromiso con Toloza, a lo que este no tardó en responder haciendo oficial la separación.

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Esto motivó una serie de situaciones e informaciones en las que se señaló a Toloza de haber intentado ir a la casa estudio para exigirle a Alexa que le devolviera el anillo de compromiso, según afirmó Roberto Velásquez en Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos Colombia. Esto motivó una respuesta del exprometido de Alexa, negando categóricamente estos señalamientos.

Tras ser eliminada con el 17,26% de los votos en la última gala, Alexa señaló en Buen día, Colombia, que, aunque ya no lo lleva puesto, ha decidido conservarlo y no devolverlo a Jhorman. “El anillo lo tengo guardado, pero no pienso devolverlo”, afirmó, generando reacciones inmediatas.

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Una de las que se sumó al debate fue Yaya Muñoz, que formó parte de la segunda temporada. Esto se debió a que durante una dinámica de preguntas y respuestas le cuestionaron por su anillo de compromiso, pidiéndole que revelara si lo había devuelto o lo retuvo como Alexa.

Dirigiéndose a sus seguidores, Yaya sorprendió a todas las redes sociales al revelar que tenía hasta tres anillos de compromiso guardados, todos del mismo hombre.

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“Bien curiositos y tampoco olvidan nunca lo que les cuento. Pues ustedes que son mis seguidores y que me conocen, pues ya les he contado varias veces que sí, tuve una pareja que me pidió matrimonio tres veces. Y efectivamente, tengo los tres anillos guardados”, apuntó.

Muñoz explicó la razón por la que conserva esos objetos: “Están guardados porque no los quiero vender. No sé, siento que fue un momento como bonito, importante. O sea, si yo los vendiera, si yo los vendiera, esa sería la inicial de un apartamento. Podría cambiar mi carro, tener la plata guardada, irme de viaje (...) Pero no, los, los tengo guardados”, admitió entre risas.

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Alexa Torrex confirmó que no iba a devolver el anillo de compromiso a Jhorman Toloza, tras su salida de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @jhormantol/IG

En cuanto a la postura de su expareja, agregó: “Hay que abonar que por lo menos él nunca me pidió los anillos. Algo que me parece perfecto, porque niñas, yo también le entregué muchos años de mi vida, mi tiempo, mi colágeno, o sea, ¡se llevó los mejores años de mi vida!”.

Yaya fue clara sobre su opinión ante quienes piden de vuelta los anillos de compromiso son “patos”. “Eso es como el que está pidiendo que le devuelvan los bolsos, que hoy en día no sé por qué se está volviendo de moda. Positivo para princeso, estar pidiendo que le devuelvan los bolsos y las cosas que ya regaló. Si usted regala algo es porque lo regala de corazón, no para pedir que se lo devuelvan”, apuntó.

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Respecto al caso de Alexa Torrex, Muñoz comentó: “En el caso de Alexa, digamos que sí, ella la embarró. En teoría tendría que devolver el anillo (...) pero ustedes me van a perdonar, pero no, yo sigo insistiendo que uno de mujer no tiene por qué devolver anillos”.

Así reaccionó el exprometido de Alexa al revelar que, aunque ya no use el anillo de compromiso, no lo regresará - crédito @superlike_rcn/ Instagram

Cabe recordar que por los días en que Alexa manifestó su intención de quedarse con el anillo, el propio Jhorman le respondió en redes sociales “que se lo quede”, asumiendo así una posición similar a la del exprometido de Yaya.

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