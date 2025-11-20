Colombia

Exesposa de Gustavo Petro salió en su defensa luego de confirmarse que visitó un burdel en Portugal: “A los detractores de mi ex les arde la lengua al no tener pruebas de corrupción”

El origen de la polémica se remonta a la decisión de Petro de autorizar la divulgación completa de su historial financiero

Guardar
En la imagen, el presidente
En la imagen, el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, y su exesposa, Mary Luz Herrán - crédito redes sociales

La reacción de Mary Luz Herrán ante la controversia que involucra al presidente Gustavo Petro y su visita a un burdel en Portugal ha sumado un nuevo matiz al debate público.

La exesposa del mandatario intervino en redes sociales para defenderlo, luego de que el propio jefe de Estado confirmara que estuvo en un establecimiento para adultos durante un viaje al país europeo, hecho que se conoció tras la publicación de un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) sobre sus movimientos financieros.

El origen de la polémica se remonta a la decisión de Petro de autorizar la divulgación completa de su historial financiero.

En el informe de la unidad de información, se detallaron diversas compras realizadas por el presidente, entre las que figuraba un gasto en un burdel portugués.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La revelación desató críticas y especulaciones, a las que el mandatario respondió directamente en su cuenta de X, donde admitió la veracidad de la información.

“Bueno, algún día contaré por qué me gasté 40 euros en ese sitio, pero por ahora, me interesa que todos los que examinen mis cuentas puedan ver el tipo de arbitrariedad cometida contra Colombia, al descertificarla, y contra su presidente”, según publicó en esa red social.

El presidente Gustavo Petro confirmó
El presidente Gustavo Petro confirmó que gastó 40 euros en el Ménage Strip Club - crédito @petrogustavo/X

La intervención de Herrán se produjo pocas horas después de la confirmación presidencial.

En su mensaje, la exesposa de Petro cuestionó el enfoque de los detractores, subrayando que la investigación no había revelado movimientos de dinero irregulares ni pruebas de corrupción, a pesar de las acusaciones provenientes de Estados Unidos sobre supuestos vínculos con el narcotráfico.

“Imagino que a los detractores de mi ex les arde la lengua al no tener pruebas de corrupción, sino de miserables 49 euros en un sitio para adultos”, escribió Herrán en sus redes sociales, enfatizando la falta de fundamentos en las críticas.

En el mismo mensaje, Herrán añadió: “El que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Hipocresía andante...”, reforzando su postura de defensa hacia el presidente y señalando lo que considera una doble moral en el debate público.

Exesposa de Gustavo Petro defendió
Exesposa de Gustavo Petro defendió las declaraciones donde confirma que visitó un burdel en Portugal - crédito @MaryLuzHerran/X

Temas Relacionados

Gustavo PetroExesposaMary Luz HerránBurdel en PortugalColombia-Noticias

Más Noticias

Valor de apertura del euro en Colombia este 20 de noviembre de EUR a COP

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Valor de apertura del euro

Andrés Idárraga asume como Ministro de Justicia encargado tras salida de Montealegre

El presidente Gustavo Petro destacó la trayectoria de César Julio Valencia Copete y lamentó que motivos de salud impidieran su llegada al Ministerio de Justicia

Andrés Idárraga asume como Ministro

Giovanny Ayala compartió un nuevo mensaje de esperanza mientras continúa la búsqueda de su hijo Miguel Ayala en el Cauca: “Te espero en casa”

Miguel Ayala, joven artista y participante en ‘Yo me llamo´, permanece secuestrado luego de ser interceptado en una carretera del suroeste colombiano luego de un concierto en El Tambo

Giovanny Ayala compartió un nuevo

Exministro Wilson Ruiz discutió con Miguel Ángel del Río por ofrecer apoyo jurídico a su expareja: “Te tendré preparada la denuncia”

El exministro expresó solidaridad con la abogada, quien acusa a su expareja de afectar su reputación, mientras Del Río niega los señalamientos y anuncia medidas legales en contra de Ruiz

Exministro Wilson Ruiz discutió con

Tesla en Colombia: estos son los precios y los cinco autos que venderá la marca de Elon Musk

Inicialmente, la empresa tendrá dos tiendas físicas, una en Bogotá y otra en Medellín

Tesla en Colombia: estos son
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Alertan por los riesgos que

Alertan por los riesgos que corren los líderes sociales en medio de la violencia en Arauca

Revelan audio de uniformado que pidió ayuda en medio de ataques en Jambaló: “Por Dios, manden un helicóptero”

Policía atribuyó el secuestro del hijo de Giovanny Ayala a la disidencia Jaime Martínez: “En estado de indefensión”

Una ciudadana ecuatoriana murió en medio de atentado contra la estación de Policía en Suárez, Cauca: su bebé resultó herido

La crueldad de la guerra, más de 200 niños han sido reclutados por grupos armados durante 2025 en Cauca

ENTRETENIMIENTO

Giovanny Ayala compartió un nuevo

Giovanny Ayala compartió un nuevo mensaje de esperanza mientras continúa la búsqueda de su hijo Miguel Ayala en el Cauca: “Te espero en casa”

Yeferson Cossio arremetió contra tiktoker que se quejó por no haber podido entrar a su discoteca: “Para mí usted es nadie”

Miss Universe 2025: hora y dónde ver en Colombia la elección y coronación con la participación de Vanessa Pulgarín

Pirlo lanzó ‘tiradera’ a Blessd y lo señaló de tener relaciones clandestinas con hombres y mujeres trans: “El bendito” le respondió

Las reinas que no clasificaron: así fue la racha colombiana que se quedaron ‘pegadas’ en Miss Universe

Deportes

Así va la reclasificación de

Así va la reclasificación de la Liga BetPlay: Junior dio un paso gigante para clasificar a la Copa Sudamericana 2026

Junior empezó con pie derecho los cuadrangulares de la Liga BetPlay: victoria 1-0 sobre el Medellín en Barranquilla

Honduras definió el futuro del técnico Reinaldo Rueda: primera decisión tras la eliminación hacia el mundial

Bucaramanga logró una victoria sufrida ante Santa Fe: triunfo 1-0 en cuadrangulares y con un hombre menos

Esta habría sido la respuesta de Once Caldas a Millonarios sobre la oferta por Mateo García: pide una fortuna