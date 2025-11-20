Exesposa de Gustavo Petro salió en su defensa luego de confirmarse que visitó un burdel en Portugal: “A los detractores de mi ex les arde la lengua al no tener pruebas de corrupción”

En la imagen, el presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, y su exesposa, Mary Luz Herrán - crédito redes sociales

La reacción de Mary Luz Herrán ante la controversia que involucra al presidente Gustavo Petro y su visita a un burdel en Portugal ha sumado un nuevo matiz al debate público.

La exesposa del mandatario intervino en redes sociales para defenderlo, luego de que el propio jefe de Estado confirmara que estuvo en un establecimiento para adultos durante un viaje al país europeo, hecho que se conoció tras la publicación de un informe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) sobre sus movimientos financieros.

El origen de la polémica se remonta a la decisión de Petro de autorizar la divulgación completa de su historial financiero.

En el informe de la unidad de información, se detallaron diversas compras realizadas por el presidente, entre las que figuraba un gasto en un burdel portugués.

La revelación desató críticas y especulaciones, a las que el mandatario respondió directamente en su cuenta de X, donde admitió la veracidad de la información.

“Bueno, algún día contaré por qué me gasté 40 euros en ese sitio, pero por ahora, me interesa que todos los que examinen mis cuentas puedan ver el tipo de arbitrariedad cometida contra Colombia, al descertificarla, y contra su presidente”, según publicó en esa red social.

El presidente Gustavo Petro confirmó que gastó 40 euros en el Ménage Strip Club - crédito @petrogustavo/X

La intervención de Herrán se produjo pocas horas después de la confirmación presidencial.

En su mensaje, la exesposa de Petro cuestionó el enfoque de los detractores, subrayando que la investigación no había revelado movimientos de dinero irregulares ni pruebas de corrupción, a pesar de las acusaciones provenientes de Estados Unidos sobre supuestos vínculos con el narcotráfico.

“Imagino que a los detractores de mi ex les arde la lengua al no tener pruebas de corrupción, sino de miserables 49 euros en un sitio para adultos”, escribió Herrán en sus redes sociales, enfatizando la falta de fundamentos en las críticas.

En el mismo mensaje, Herrán añadió: “El que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Hipocresía andante...”, reforzando su postura de defensa hacia el presidente y señalando lo que considera una doble moral en el debate público.

Exesposa de Gustavo Petro defendió las declaraciones donde confirma que visitó un burdel en Portugal - crédito @MaryLuzHerran/X