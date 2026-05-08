Millonarios volvió a ganar en el estadio Centenario de Uruguay luego de 29 años: esta es la historia

La anotación de Leonardo Castro para el empate de Millonarios ante Boston River - crédito ESPN

Millonarios venció 4-2 a Boston River en la cuarta fecha de la Copa Sudamericana. Las dos anotaciones de Rodrigo Contreras, la de Leonardo Castro y la de Beckam David Castro, le dieron la segunda victoria internacional en este torneo a los dirigidos por Fabián Bustos. Marcelo Hornos y Yair González descontaron para el equipo que ofició como local.

Esta victoria no solo representa seguir con vida para Millonarios en Copa Sudamericana, también le permitió celebrar la obtención de tres puntos en el mítico estadio Centenario de Uruguay, luego de 29 años.

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Esta era la plantilla de Millonarios en 1997, cuando le ganó a Nacional de Uruguay por Copa Libertadores 2026 - crédito MillosRetro

La última vez que el conjunto bogotano había celebrado en ese escenario fue el 4 de marzo de 1997, cuando derrotó 2-1 a Nacional por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Aquel triunfo quedó registrado como la primera victoria de Millonarios en territorio uruguayo y, desde entonces, el club no había vuelto a festejar en el mítico estadio montevideano.

Ese antecedente marcó el inicio de una campaña internacional que todavía permanece en la memoria de muchos hinchas azules. La Copa Libertadores de 1997 reunió en el grupo 5 a Millonarios, Nacional de Uruguay, Peñarol y Deportivo Cali, en una zona cargada de historia y enfrentamientos tradicionales entre el fútbol colombiano y el uruguayo.

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Rodrigo Contreras, de Millonarios, celebra un gol este jueves en el partido de la Copa Sudamericana ante Boston River en el estadio Estadio Centenario, en Montevideo (Uruguay). EFE/ Gastón Britos

Millonarios era dirigido en ese entonces por el entrenador uruguayo Ángel Castelnoble, mientras que Nacional y Peñarol aparecían como dos de los clubes más fuertes del continente. Sin embargo, el conjunto embajador sorprendió desde el arranque del torneo.

La Copa Libertadores de 1997

El 4 de marzo de 1997, Millonarios visitó a Nacional en Montevideo y logró una victoria histórica por 2-1 en el Centenario. El equipo colombiano mostró personalidad, orden y contundencia para quedarse con un triunfo que en ese momento fue considerado uno de los grandes resultados internacionales del club en la década de los noventa.

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Este fue el equipo con el que Peñarol venció a Millonarios en 1992 - crédito Peñarol

Ese partido quedó grabado como una noche especial para los embajadores, pues no solo significó sumar tres puntos en condición de visitante, sino también romper la barrera de ganar en Uruguay, un territorio históricamente complicado para los equipos colombianos.

Pero después de aquella alegría comenzaron los duelos frente a Peñarol, una serie que terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla para Millonarios en Montevideo.

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Los enfrentamientos ante Peñarol de Uruguay

El primer enfrentamiento entre los equipos se disputó el 7 de marzo de 1997, apenas tres días después del triunfo azul sobre Nacional. Nuevamente en el Centenario, Peñarol se impuso 2-1 y tomó ventaja en el grupo.

Los carboneros, dirigidos por Gregorio Pérez, encontraron el primer gol gracias a Carlos Aguilera al minuto 31. Ya en la segunda mitad apareció Antonio Pacheco para ampliar la diferencia al minuto 47. Millonarios logró descontar en el 84 por medio de Ricardo Pérez, pero no fue suficiente para evitar la derrota.

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La revancha llegó una semana más tarde, el 14 de marzo, en el estadio El Campín de Bogotá. Aunque Millonarios esperaba hacerse fuerte como local, volvió a caer ante Peñarol por marcador de 2-1.

El partido comenzó de manera inesperada, pues al minuto 1 el conjunto uruguayo ya ganaba gracias a un gol de Juan Lima. Millonarios reaccionó y encontró el empate parcial con Bonner Mosquera, pero la jerarquía de Pablo Bengoechea terminó inclinando nuevamente la balanza a favor de Peñarol.

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A pesar de esas derrotas, ambos equipos volvieron a cruzarse en los octavos de final de aquella Libertadores. El primer partido se disputó el 23 de abril de 1997 en Bogotá y allí Millonarios consiguió una de las victorias internacionales más importantes de esa campaña.

Con goles de Ricardo Pérez al minuto 55 y Bonner Mosquera al 84, los embajadores derrotaron 2-0 a Peñarol y viajaron a Montevideo con una ventaja importante para buscar la clasificación.

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La serie parecía encaminada, pero el Centenario volvió a convertirse en un escenario adverso para los colombianos. El 6 de mayo de 1997, Peñarol remontó la serie con una victoria 3-1.

Antonio Pacheco abrió el marcador al minuto 20 y Carlos Aguilera aumentó la ventaja antes del descanso. En la segunda mitad, Luis Romero marcó el tercer tanto que ponía a los uruguayos en cuartos de final.

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Millonarios encontró una última esperanza cuando Ricardo Pérez convirtió un penal al minuto 80 para igualar la serie 3-3 en el global. Sin embargo, en la definición desde los once pasos, Peñarol terminó imponiéndose 3-2 y eliminó al cuadro embajador.

Por eso, el reciente triunfo azul en Montevideo tiene un significado especial. No se trata únicamente de una victoria internacional, sino del cierre simbólico de una espera de 29 años desde aquella primera celebración en suelo uruguayo.

El Centenario, escenario de finales mundialistas y noches legendarias del fútbol sudamericano, volvió finalmente a ver festejar a Millonarios.