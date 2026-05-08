Colombia

Expertos explican las razones por las que la Corte Constitucional tumbó el aporte solidario de energía del Gobierno Petro

La decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible el decreto del “aporte solidario” de energía reabrió el debate sobre los límites que tiene el Gobierno para crear impuestos en estados de emergencia y sobre el impacto económico para el sector

Guardar
Google icon
- crédito Longvisual Via Zuma Press Wire/Dpa y Colprensa
- crédito Longvisual Via Zuma Press Wire/Dpa y Colprensa

La decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible el decreto del llamado “aporte solidario” de energía abrió un nuevo debate jurídico y económico sobre las facultades del Gobierno nacional para imponer cargas tributarias durante estados de emergencia.

Expertos del sector consultados por la Revista Semana consideran que el fallo también representa un mensaje de seguridad jurídica para las empresas energéticas y para los inversionistas que siguen atentos la estabilidad regulatoria del país.

PUBLICIDAD

La Sala Plena de la Corte Constitucional dejó sin efectos el Decreto 044 de 2026, expedido por el Gobierno del presidente Gustavo Petro dentro de la emergencia económica decretada por la crisis energética y climática.

La Corte Constitucional limita el alcance del estado de excepción en regiones golpeadas por crisis humanitaria - crédito Colprensa
Corte Constitucional - crédito Colprensa

La norma contemplaba medidas extraordinarias para garantizar la prestación del servicio público de energía eléctrica y creaba una contribución especial para algunos actores del sector. Según información publicada por Semana, la decisión generó reacciones inmediatas entre analistas jurídicos, empresarios y representantes de la industria energética.

PUBLICIDAD

Uno de los puntos que más llamó la atención de los expertos tiene relación con los criterios constitucionales que debía cumplir el decreto para mantenerse vigente. El análisis jurídico se concentró en establecer si el Gobierno realmente demostró la necesidad, proporcionalidad y conexidad de las medidas adoptadas durante la emergencia económica.

La abogada María Alejandra Pedraza, asociada de Holland & Knight, explicó que uno de los elementos determinantes fue que la Corte ya había tumbado previamente el decreto que sustentaba la declaratoria de emergencia económica. Esto produjo una “inexequibilidad por consecuencia”, dejando sin soporte jurídico varias de las normas derivadas de esa declaratoria.

No obstante, Pedraza también señaló que existieron reparos de fondo frente a la estructura misma del aporte solidario. Según explicó, las medidas no demostraban de forma clara una relación directa con las causas específicas de la emergencia y tampoco justificaban plenamente la necesidad de acudir a mecanismos extraordinarios cuando existían alternativas ordinarias dentro del marco institucional.

El Gobierno de Colombia decreta aportes extraordinarios de las empresas hidroeléctricas y térmicas para enfrentar la emergencia ambiental provocada por el mal clima - crédito Colprensa
Gustavo Petro sobre el aporte solidario de energía - crédito Colprensa

Expertos advierten que la Corte envió un mensaje claro sobre los límites que tiene el Ejecutivo para crear impuestos mediante decretos de emergencia. Para varios analistas, el fallo reafirma que las facultades excepcionales del Gobierno deben estar sometidas a controles constitucionales estrictos y no pueden utilizarse como mecanismos permanentes de recaudo.

Otro aspecto cuestionado fue el impacto desigual que podía tener la contribución sobre determinadas compañías del sector energético. Pedraza explicó que el decreto imponía una carga focalizada sobre algunos actores sin una justificación suficientemente robusta, generando dudas sobre el cumplimiento del principio de equidad tributaria.

El debate también volvió a poner sobre la mesa el alcance del artículo 215 de la Constitución, que permite al Ejecutivo crear o modificar tributos en medio de estados de excepción. Sin embargo, especialistas recuerdan que dichas medidas deben ser temporales, indispensables y directamente orientadas a conjurar la crisis que motivó la emergencia.

Para el sector energético, la decisión elimina una carga financiera que generaba incertidumbre sobre la rentabilidad de proyectos y sobre la estabilidad regulatoria en Colombia. Analistas consideran que el fallo podría mejorar la percepción de seguridad jurídica entre inversionistas nacionales y extranjeros.

En materia económica, la decisión de la Corte también podría tener efectos importantes para las empresas que alcanzaron a cumplir parcialmente con las obligaciones creadas por el decreto. Pedraza señaló que la sentencia tendría efectos retroactivos, lo que abriría la puerta a devoluciones o compensaciones económicas.

La experta explicó que la Dian tendría un plazo aproximado de seis meses para habilitar mecanismos de devolución o compensación de los valores recaudados bajo la figura del aporte solidario. Asimismo, algunas compañías podrían acceder a descuentos tributarios equivalentes al valor económico de la energía entregada en especie durante la vigencia temporal de la norma.

Verificar frecuentemente el sistema de citas de la Dian ayuda a encontrar espacios disponibles más fácilmente - crédito Colprensa
Dian - crédito Colprensa

El fallo llega además en un momento sensible para el sistema energético colombiano, marcado por preocupaciones sobre abastecimiento, tarifas y efectos climáticos asociados al fenómeno de El Niño. Precisamente, algunos gremios venían advirtiendo que medidas extraordinarias como el aporte solidario podían afectar la confianza empresarial y la inversión en infraestructura energética.

Aunque el Gobierno Petro defendía el decreto como una herramienta necesaria para enfrentar la coyuntura energética y garantizar la continuidad del servicio público, la decisión de la Corte Constitucional redefine el panorama jurídico y obliga al Ejecutivo a replantear parte de su estrategia frente a futuras emergencias económicas.

Google icon

Temas Relacionados

Corte ConstitucionalDecretoGobierno nacionalAporte solidario de energíaColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alertan por aumento de estafas en compras del Día de la Madre: así puede evitar caer en fraudes en Colombia

Las compras por el Día de la Madre volvieron a encender las alertas de seguridad digital en Colombia. Expertos advierten que durante esta temporada aumentan los fraudes relacionados con promociones falsas, enlaces maliciosos y robos de datos bancarios

Alertan por aumento de estafas en compras del Día de la Madre: así puede evitar caer en fraudes en Colombia

Estas son las personas que no podrán votar en las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia

Las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo tendrán algunas restricciones para ciertos ciudadanos en Colombia. Aunque más de 41 millones de personas están habilitadas para votar, la ley establece excepciones puntuales

Estas son las personas que no podrán votar en las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia

Nequi habilita remesas para venezolanos en Colombia: así podrán recibir dinero desde más de 180 países

La plataforma financiera amplió sus servicios y permitirá recibir transferencias internacionales directamente desde la aplicación

Nequi habilita remesas para venezolanos en Colombia: así podrán recibir dinero desde más de 180 países

¿Cuál es la temperatura promedio en Bogotá?

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en Colombia

¿Cuál es la temperatura promedio en Bogotá?

Colombia: las predicciones del tiempo en Barranquilla este 8 de mayo

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Colombia: las predicciones del tiempo en Barranquilla este 8 de mayo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Asesinaron a Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca, en un ataque sicarial

Atacaron con drones explosivos y ráfagas de fúsil la subestación de Policía de Robles, en Jamundí

Ofrecen recompensa tras el asesinato de un joven periodista en Antioquia: “Se encontraba realizando trabajos de reportería”

Violenta asonada durante un operativo contra minería ilegal en Ataco, Tolima, dejó militares heridos y vehículos oficiales incendiados

ENTRETENIMIENTO

Carlos Vives reveló lo que le costó dejar a un lado la fama para enfocarse en su música y cultura: “He tenido que aprender”

Carlos Vives reveló lo que le costó dejar a un lado la fama para enfocarse en su música y cultura: “He tenido que aprender”

Lincoln Palomeque confirmó su regreso a ‘La reina del sur 4’: no será el único colombiano

Yaya Muñoz hizo sorprendente revelación sobre sus anillos de compromiso en medio de la polémica entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza

La actriz Mariana Gómez reveló el sexo de su bebé con un tierno video junto a su pareja

Jenny López conmovió a Jhonny Rivera al presentarle al nuevo integrante de su familia

Deportes

Junior vs. Cerro Porteño 0 -1 en Copa Libertadores: el conjunto barranquillero no pudo con la visita

Junior vs. Cerro Porteño 0 -1 en Copa Libertadores: el conjunto barranquillero no pudo con la visita

Millonarios volvió a ganar en el estadio Centenario de Uruguay luego de 29 años: esta es la historia

Cancelado el partido entre Independiente Medellín y Flamengo por la Copa Libertadores: disturbios en la tribuna norte impidieron su realización

“Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”: el cántico que obligó a cancelar el partido entre Independiente Medellín y Flamengo por Copa Libertadores

El atletismo colombiano despidió a Jaime Aparicio, su referente histórico y el primer campeón panamericano