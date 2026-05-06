Paloma Valencia aclaró si se arrepiente de escoger a Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial: “He sufrido”

Valencia y Oviedo lideraron la Gran Consulta realizada el 8 de marzo - crédito Catalina Olaya/Colprensa

A medida que se acercan las elecciones presidenciales en Colombia, los candidatos afinan sus estrategias para atraer respaldos ciudadanos y presentan un balance preliminar de lo ocurrido durante la contienda electoral.

Es el caso de Paloma Valencia, senadora y candidata del Centro Democrático, quien relató cómo ha vivido el proceso electoral y expuso las propuestas que impulsaría si resulta elegida en los comicios del 31 de mayo de 2026. También fue consultada por su decisión de escoger a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial, considerando que él ocupó el segundo lugar en la Gran Consulta por Colombia.

PUBLICIDAD

La congresista de oposición, en declaraciones al programa Aquí y Ahora, de La FM, señaló que, tras su anuncio, ha recibido cuestionamientos desde diversos sectores políticos. No obstante, aseguró que no se arrepiente de haberlo elegido como compañero para las elecciones presidenciales.

Democratic Center party presidential candidate Paloma Valencia and vice-presidential candidate Juan Daniel Oviedo raise their hands on the day Valencia visits the National Registry Office to register her candidacy, in Bogota, Colombia March 13, 2026. REUTERS/Sergio Acero

“No, pero sí he sufrido, y yo creo que él también, porque nos han hecho pagar con sangre. Entonces, dicen cosas,- a mí me volvieron pues petrista, y a él lo volvieron uribista anti-Lgbti. O sea, una cosa demencial, como que los dos estábamos renegando de quiénes éramos, y eso no es verdad”, expresó Valencia al citado medio de comunicación.

PUBLICIDAD

Para la candidata del Centro Democrático, pese a que no comparte algunas posturas del exconcejal bogotano, considera que el país necesita este tipo de alianzas que, según ella, fortalecerán la democracia.

“Yo creo que con Juan Daniel lo que tenemos es eso, una relación de respeto, de admiración mutua. Él es un hombre estudioso, como soy yo, es un hombre trabajador, como soy yo, es una persona con la que nos sentamos a hablar de los temas y él los conoce, los estudia, le gusta ir al fondo, como a mí (...) nos ponemos a hablar de propuestas que queremos lanzar ahorita y son discusiones interesantes, nutridas, con experiencias, con datos, con, con muchas cosas. Y yo sí siento que el país no puede dejar ir eso”, recalcó.

PUBLICIDAD

Colombia's former president Alvaro Uribe Velez, Democratic Center party presidential candidate Paloma Valencia and vice-presidential candidate Juan Daniel Oviedo pose for pictures on the day Valencia visits the National Registry Office to register her candidacy, in Bogota, Colombia March 13, 2026. REUTERS/Sergio Acero

La última ‘rencilla’ entre Valencia y Oviedo

Durante la campaña presidencial, tanto Paloma Valencia como Juan Daniel Oviedo han revelado sus diferencias frente a varias posturas expresadas por la candidata presidencial del Centro Democrático.

Sin embargo, una de las mayores discusiones fue cuando la senadora opositora hizo pública su propuesta de que el expresidente Álvaro Uribe Vélez sea quien lidere el Ministerio de Defensa en su eventual Gobierno.

PUBLICIDAD

“Yo tengo visto un ministro y necesito que los antioqueños me lo convenzan. Yo quiero al presidente Uribe defendiendo la seguridad democrática”, afirmó en un evento realizado en Antioquia.

Paloma Valencia señaló que la experiencia de Uribe por su política de seguridad democrática podría llevarlo a liderar la cartera nacional - crédito Paloma Valencia/YouTube

El eventual nombramiento había generado ciertas diferencias en la fórmula vicepresidencial. En primera instancia, Oviedo había mostrado su desacuerdo ante la llegada de Uribe a dicha cartera.

PUBLICIDAD

“Me parece que no es el mensaje y se lo dije a ella anoche, pero hay que respetarla, por eso sabemos que somos distintos y yo no la voy a cambiar a ella”, comentó el exdirector del Dane a Blu Radio.

Sin embargo, Paloma Valencia fue enfática en su decisión y agregó que ella será la encargada de designar a todos los funcionarios que la acompañarán en su gabinete ministerial.

PUBLICIDAD

Democratic Center party presidential candidate Paloma Valencia speaks next to vice-presidential candidate Juan Daniel Oviedo, as she visits the National Registry Office to register her candidacy, in Bogota, Colombia March 13, 2026. REUTERS/Sergio Acero

“La presidenta soy yo. La que va a nombrar los ministros soy yo. Y que se acostumbre el país”, declaró la candidata presidencial a los medios de comunicación.

No obstante, las diferencias entre ambos se zanjaron finalmente cuando el propio exmandatario colombiano descartó rotundamente su regreso a la función pública, argumentando que su decisión responde tanto a su edad como a su confianza total en la aspirante del Centro Democrático.

PUBLICIDAD

“Yo estoy muy viejo. Paloma es una mujer tan capaz que se puede llevar el Ministerio de Defensa para la presidencia y ejercerlo ella misma”, mencionó el exjefe de Estado en declaraciones a los medios de comunicación.

Colombia's former president Alvaro Uribe Velez on the day Democratic Center party presidential candidate Paloma Valencia visits the National Registry Office to register her candidacy, in Bogota, Colombia March 13, 2026. REUTERS/Sergio Acero

Así mismo, Uribe recurrió además a una imagen especulativa para subrayar la naturaleza hipotética de los rumores, al mencionar a Juan Daniel Oviedo, actual compañero de fórmula vicepresidencial de Valencia.

PUBLICIDAD

“Transportémonos al mundo de la fantasía… Imaginemos que yo fuera ministro de Defensa en otra vida. Entonces, yo nombraría al doctor Juan Daniel Oviedo viceministro y le delegaría muchas funciones. Y yo creo que ahí queda resuelto el problema jurídico”, complementó.