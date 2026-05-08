El atletismo colombiano despidió a Jaime Aparicio, su referente histórico y el primer campeón panamericano

Jaime Aparicio, atleta colombiano y primer medallista de oro en Juegos Panamericanos - crédito MinDeporte / Gobernación del Valle del Cauca

El fallecimiento de Jaime Aparicio, leyenda del atletismo colombiano, conmocionó el jueves 7 de mayo a la comunidad deportiva. Reconocido como pionero en los Juegos Panamericanos para Colombia, Aparicio murió a los 96 años en Santiago de Cali, ciudad con la que mantuvo un vínculo desde su infancia. Su partida cierra una era y su legado sigue vigente en la memoria deportiva nacional.

Aparicio es considerado una figura emblemática por ser el primer atleta nacional que ganó una medalla de oro en los Juegos Panamericanos y por impulsar el deporte a nivel internacional. Su carrera y ejemplo permanecen como fuente de inspiración para generaciones de deportistas y consolidan su estatus como un pilar de la historia atlética del país.

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Una vida llena de gloria

Aunque nació en Lima el 17 de agosto de 1929, Aparicio fue hijo de padres caleños y llegó a Cali con apenas cinco meses. Allí desarrolló sus capacidades atléticas y dio inicio a una carrera que lo llevaría a ser referente en el deporte colombiano.

En 1947, representó a Colombia en los Juegos Bolivarianos, donde consiguió medalla de oro en los 400 metros vallas y plata en los 400 metros planos. Estos resultados lo posicionaron como una de las grandes promesas del continente.

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Jaime Aparicio dejó un legado en el deporte colombiano por sus triunfos en el atletismo - crédito Comité Olímpico Colombiano

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1950, Aparicio confirmó su dominio regional al subirse de nuevo a lo más alto del podio. Su mayor logro llegó en 1951, cuando obtuvo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Buenos Aires, siendo el primer colombiano en lograr esta distinción continental.

Aparicio representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de Melbourne en 1956 y finalizó en la posición número 12, consolidando así una trayectoria internacional reconocida. Su prestigio trascendió las fronteras.

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Jaime Aparicio fue el primer campeón paranamericano para Colombia en Atletismo, en la edición de 1951 - crédito Indervalle

En 1958, decidió retirarse de la competencia activa, pero permaneció ligado al deporte en funciones organizativas y de gestión, para apoyar a las generaciones siguientes a continuar con su legado en las pistas.

Legado y contribución al deporte colombiano

Años después de dejar la pista, Aparicio asumió el rol de director técnico deportivo en los Juegos Panamericanos de Cali 1971. Durante la ceremonia de inauguración, fue el encargado de encender el fuego panamericano, un momento simbólico para el deporte nacional.

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Como reconocimiento a su trayecto y aporte, la Unidad Deportiva Panamericana de Cali fue bautizada con su nombre, un homenaje permanente a uno de los deportistas más influyentes de Colombia. Su figura conecta de manera directa con el crecimiento del atletismo en el país.

Jaime Aparicio como símbolo y ejemplo para nuevas generaciones

A través de un comunicado en su página web, el Comité Olímpico Colombiano se pronunció por el fallecimiento del excampeón panamericano, recordó su aporte al deporte y en distintas labores, no solo adentro de las pistas, sino como apoyo a los nuevos atletas.

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“El comité ejecutivo y su presidente, Ciro Solano Hurtado, lamentan profundamente el fallecimiento del exatleta, pionero y primer medallista de oro de Colombia en Juegos Panamericanos, Jaime Aparicio Rodewaldt y envía un mensaje de consuelo para todos sus seres queridos", decía el documento.

Este fue el mensaje del Comité Olímpico Colombiano por la muerte de Jaime Aparicio a los 96 años - crédito Comité Olímpico Colombiano

El comité resaltó que “su leyenda también se acrecentó después de su vida como atleta, ya que fue arquitecto e hizo parte de la dirigencia deportiva del país; ayudando en uno de los eventos deportivos más importantes de nuestra historia. Aparicio hizo parte de la organización de los Juegos Panamericanos Cali 1971“.

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“Desde el Comité Olímpico Colombiano expresamos nuestras más profundas condolencias a sus familiares, amigos y a toda la comunidad del deporte nacional. El legado de Jaime Aparicio Rodewaldt permanece vivo en el pasado, presente y futuro del deporte de nuestro país”, finalizó el comunicado.