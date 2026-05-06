Colombia

Rector de la Universidad Nacional le respondió a Petro tras acusarlo de sabotear su visita a la sede en Bogotá: “No tengo militancia partidista”

El mandatario colombiano lo acuso de ser aliado de una de sus máximas figuras opositoras políticas, hecho que cuestionó el directivo del centro universitario

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La Universidad Nacional defendió su autonomía y pluralismo ante los señalamientos políticos surgidos tras la visita de Petro - crédito Unal/Presidencia de Colombia
La Universidad Nacional defendió su autonomía y pluralismo ante los señalamientos políticos surgidos tras la visita de Petro - crédito Unal/Presidencia de Colombia

Durante su visita al campus de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, el presidente Gustavo Petro fue recibido entre arengas y pancartas que cuestionaron su presencia en el campus universitario.

En su cuenta de X, el mandatario atribuyó al rector del centro universitario la responsabilidad por la presencia de mensajes críticos en el campus, en medio de la entrega de la nueva sede de la Facultad de Bellas Artes.

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En su mensaje, el jefe de Estado lo acusó de ser aliado de Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial del Centro Democrático.

“Quisieron impedirlo con afiches insultantes para impedir que entregará la obra que yo mismo comencé. El nuevo rector de la Universidad Nacional impuesto por juez sin la voluntad estudiantil y profesoral, amigo de Paloma, intentó impedir mi entrada a la Universidad Nacional para iniciar la obra que empecé: La facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional”, escribió Petro en su cuenta de X.

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Al respecto, el rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, utilizó la misma plataforma digital para responder públicamente a las acusaciones del mandatario colombiano.

El dirigente del centro universitario negó cualquier militancia partidista y defendió la autonomía y pluralidad de la institución frente a los señalamientos.

Presidente Gustavo Petro le aclaro, con respeto, que no tengo militancia partidista; mi vida es la Universidad Nacional. Nuestra universidad es de puertas abiertas y su visita fue garantizada con rigor”, contestó.

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