Colombia

Carlos Vives reveló lo que le costó dejar a un lado la fama para enfocarse en su música y cultura: “He tenido que aprender”

El intérprete habló sobre la presión de la fama y cómo, a pesar del reconocimiento, intenta mantener una actitud sencilla frente a la admiración del público

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Carlos Vives reflexionó sobre cómo su música le ayudó a entender la 'foto completa' de la familia hispanoamericana, una familia culturalmente dividida pero con raíces comunes - crédito @loshombres.si.lloran/Instagram

La conversación entre el cantautor colombiano Carlos Vives y el actor Juan Pablo Raba dejó al descubierto un relato personal que se movió entre la memoria, la identidad y el aprendizaje emocional. El artista samario habló de su experiencia vital sin filtros, al enfocarse en lo que la vida le exigió comprender para sostener su camino dentro y fuera de la música.

El diálogo en el pódcast Los hombres sí lloran avanzó como un recorrido por episodios íntimos que marcaron su manera de ver el mundo. Carlos Vives, intérprete de Volví a nacer, Robarte un beso, La tierra del olvido, entre otros, habló de su historia personal, de sus cambios de país, de su relación con la música y de la forma en que debió construir una identidad propia en medio de múltiples influencias culturales.

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“He tenido que aprender. Aprender, entender, entender lo que me pasó. Por muchos, por muchos medios, tratar de entender cosas que me pasaron en mi vida y entender las cosas de uno, las personales, y cómo puede uno superar cosas, ¿no?”, dijo el artista.

- crédito Los Hombres Sí Lloran/YouTube
Durante una conversación, Carlos Vives recordó que su historia de vida lo llevó a cuestionar su identidad cultural - crédito Los Hombres Sí Lloran/YouTube

Identidad y origen en la música de Carlos Vives

El relato avanzó hacia la construcción de su identidad artística y personal. Vives recordó que su vida estuvo atravesada por distintos territorios y referencias culturales, lo que lo llevó a una búsqueda sobre su origen: “Yo no sabía muy bien cómo identificarme”.

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“Yo tengo música, yo soy muy rockero. Yo lo que menos tengo es la música tropical. Pero curiosamente (…) yo dije: ‘Yo soy muchas cosas, pero cuando a mí me preguntan de dónde soy, yo soy colombiano’”, así, Carlos Vives confesó cómo empezó a cambiar su estilo musical.

Vives explicó que esa definición no surgió de manera inmediata, sino después de un recorrido emocional y cultural, pues en su infancia vivió en Argentina y España, también estudió en Venezuela: “Yo tuve un momento muy peculiar (…) yo viví en Colombia solamente hasta los diez años (…) yo no sabía muy bien cómo identificarme”.

- crédito Diego Hines cortesía Paola España
Carlos Vives confesó cómo su estilo musical fue un camino de descubrimiento personal - crédito Diego Hines cortesía Paola España

El cantante también abordó el impacto de la fama y la exposición pública; en ese punto, dejó una reflexión directa sobre la manera en que enfrenta la percepción externa: “Pero ¿cómo haces cuando todo tu entorno y todo el mundo te dice que tú eres lo máximo? Que ‘Ay, Carlos Vives es lo máximo’. ‘tú eres increíble’ (...) ‘Vamos, Carlitos. Mira, Carlitos’“.

Más adelante, Vives habló de su forma de mantener equilibrio frente a la admiración constante: “No es algo que con lo que yo viva mucho, sí hay cariño de la gente (…) pero tal vez como siempre estoy ahí en el mismo lugar y trabajo con la gente”.

Para Carlos Vives, el tener los ‘pies sobre la tierra’ es gracias a su familia

El músico también abordó el papel de la familia en su vida emocional. En uno de los momentos más extensos de la conversación, explicó que ama todo lo que hace, que se esfuerza por hacerlo bien y que procura trabajar al lado de la gente. Así, esta reflexión se vinculó con su manera de entender el trabajo como una responsabilidad colectiva.

Carlos Vives recordó que su historia de vida lo llevó a cuestionar su identidad cultural, reconociendo que vivió en distintos países antes de definirse como colombiano - crédito @carlosvives/Instagram
Carlos Vives recordó que su historia de vida lo llevó a cuestionar su identidad cultural, reconociendo que vivió en distintos países antes de definirse como colombiano - crédito @carlosvives/Instagram

La conversación avanzó hacia la salud mental, el tema central del pódcast que conduce el actor Juan Pablo Raba; allí Carlos Vives reconoció la importancia de los espacios de apoyo emocional y del acompañamiento profesional.

Carlos Vives dijo sin profundizar mucho: “Para mí es tan importante esa salud mental. Gracias a Dios, yo no creía mucho en mí. De verdad, no mucho (...) al final, uno está en la vida, agacha la cabeza y sigue; aprendes, pero aprendes”.

“¿Cómo se mantiene uno, cómo mantiene uno su salud mental equilibrada?”, planteó Raba, a lo que Vives respondió con una visión sobre la cotidianidad: “Yo mismo no me lo creo (…) yo me doy mi justa importancia (…) mi vida es como que… trabajo, es decir, mi gente me puede ver de repente cantando en un escenario maravilloso, y al día siguiente trabajando en el segundo piso, en el departamento de mantenimiento".

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