Estas son las condiciones para recibir el auxilio de transporte en Colombia durante 2026

Auxilio de transportes 2026 - crédito iStock

El auxilio de transporte sigue siendo uno de los pagos adicionales más importantes para millones de trabajadores colombianos que diariamente deben desplazarse hacia sus lugares de trabajo.

Sin embargo, aunque muchas personas lo reciben automáticamente junto con el salario, la legislación laboral colombiana establece condiciones específicas para determinar quiénes realmente tienen derecho a este beneficio económico.

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De acuerdo con la Revista Semana, el incremento del salario mínimo para 2026 volvió a poner sobre la mesa dudas sobre el funcionamiento de este auxilio y los casos en los que puede perderse.

Para este año, el salario mínimo quedó fijado en dos millones de pesos incluyendo el auxilio de transporte. Esto significa que el sueldo básico corresponde a 1.750.905 pesos y el auxilio adicional alcanza los 249.095 pesos mensuales.

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Auxilio de transportes 2026 | REUTERS/Luisa González

El objetivo del auxilio de transporte es ayudar a cubrir los gastos de movilización que enfrentan los trabajadores para desplazarse desde sus hogares hasta el lugar donde cumplen sus funciones laborales. Esta obligación está respaldada por la Ley 15 de 1959, que establece el pago de este apoyo económico en aquellos municipios donde las condiciones de transporte así lo requieran.

Uno de los principales requisitos para recibir el auxilio es el nivel salarial. La norma establece que únicamente los trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes pueden acceder al beneficio. Cuando el ingreso supera ese límite, el auxilio desaparece automáticamente.

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Otro punto importante tiene relación con el transporte suministrado directamente por la empresa. Si el empleador proporciona un medio de transporte para movilizar a sus trabajadores, ya sea mediante buses empresariales, taxis o rutas privadas, no existe obligación de pagar el auxilio de transporte.

Además, existen condiciones específicas relacionadas con el tiempo efectivo de trabajo. Los trabajadores no reciben auxilio de transporte durante vacaciones, incapacidades médicas o licencias remuneradas y no remuneradas, debido a que en esos periodos no realizan desplazamientos hacia el lugar de trabajo.

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Auxilio de transportes 2026 - crédito Colombia.travel

El tema tomó mayor relevancia durante los últimos años debido al crecimiento del teletrabajo y las modalidades híbridas de empleo. En estos casos, el auxilio tradicional puede ser reemplazado por el llamado auxilio de conectividad digital, creado para apoyar el pago de servicios como internet y herramientas tecnológicas necesarias para cumplir las labores desde casa.

Especialistas en derecho laboral explican que este auxilio de conectividad aplica principalmente para empleados que devengan hasta dos salarios mínimos y desarrollan sus funciones mediante teletrabajo o trabajo remoto.

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Uno de los errores más frecuentes entre trabajadores y empleadores es creer que el auxilio de transporte hace parte del salario básico. Aunque se paga mensualmente junto con la nómina, este monto tiene naturaleza independiente y está destinado exclusivamente a cubrir gastos de desplazamiento o conectividad.

También existen situaciones especiales en las que el beneficio deja de aplicarse. Por ejemplo, en sectores rurales o trabajos donde el empleado reside dentro del mismo lugar donde desarrolla sus labores, como algunas fincas o explotaciones agrícolas, el empleador no tiene obligación de reconocer el auxilio porque no existe necesidad de transporte.

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Las dudas sobre este pago crecieron después del aumento del salario mínimo para 2026, en medio de debates sobre el denominado “salario vital”, concepto impulsado desde distintos sectores para garantizar que los trabajadores puedan cubrir adecuadamente sus necesidades básicas.

Mientras algunos gremios empresariales advertían que el incremento salarial podía generar mayores costos para las compañías, otros sectores defendieron la necesidad de mejorar los ingresos de millones de trabajadores afectados por el aumento del costo de vida y la inflación.

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Expertos recomiendan que los trabajadores revisen cuidadosamente sus desprendibles de nómina para verificar si el auxilio de transporte está siendo reconocido correctamente conforme a las condiciones legales vigentes. También aconsejan consultar con las áreas de recursos humanos en caso de dudas sobre la liquidación del beneficio.

El auxilio de transporte continúa siendo uno de los apoyos económicos más relevantes dentro de la estructura laboral colombiana, especialmente para trabajadores de ingresos bajos y medios que dependen diariamente del transporte público para movilizarse.

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Finalmente, autoridades laborales recuerdan que conocer las condiciones legales del beneficio permite a los trabajadores identificar cuándo tienen derecho a reclamar el pago y en qué casos el empleador puede suspenderlo conforme a la normativa vigente.