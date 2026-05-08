Colombia

Estas son las condiciones para recibir el auxilio de transporte en Colombia durante 2026

Millones de trabajadores en Colombia reciben cada mes el auxilio de transporte, pero no todos tienen derecho a este pago adicional. La ley establece requisitos específicos que deben cumplirse para acceder al beneficio en 2026

Guardar
Google icon
La obligación de pagar la prima de servicios también incluye indemnizaciones por cada día de retraso en el cumplimiento del empleador - crédito iStock
Auxilio de transportes 2026 - crédito iStock

El auxilio de transporte sigue siendo uno de los pagos adicionales más importantes para millones de trabajadores colombianos que diariamente deben desplazarse hacia sus lugares de trabajo.

Sin embargo, aunque muchas personas lo reciben automáticamente junto con el salario, la legislación laboral colombiana establece condiciones específicas para determinar quiénes realmente tienen derecho a este beneficio económico.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Revista Semana, el incremento del salario mínimo para 2026 volvió a poner sobre la mesa dudas sobre el funcionamiento de este auxilio y los casos en los que puede perderse.

Para este año, el salario mínimo quedó fijado en dos millones de pesos incluyendo el auxilio de transporte. Esto significa que el sueldo básico corresponde a 1.750.905 pesos y el auxilio adicional alcanza los 249.095 pesos mensuales.

PUBLICIDAD

Auxilio de transportes 2026 | REUTERS/Luisa González
Auxilio de transportes 2026 | REUTERS/Luisa González

El objetivo del auxilio de transporte es ayudar a cubrir los gastos de movilización que enfrentan los trabajadores para desplazarse desde sus hogares hasta el lugar donde cumplen sus funciones laborales. Esta obligación está respaldada por la Ley 15 de 1959, que establece el pago de este apoyo económico en aquellos municipios donde las condiciones de transporte así lo requieran.

Uno de los principales requisitos para recibir el auxilio es el nivel salarial. La norma establece que únicamente los trabajadores que devenguen hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes pueden acceder al beneficio. Cuando el ingreso supera ese límite, el auxilio desaparece automáticamente.

Otro punto importante tiene relación con el transporte suministrado directamente por la empresa. Si el empleador proporciona un medio de transporte para movilizar a sus trabajadores, ya sea mediante buses empresariales, taxis o rutas privadas, no existe obligación de pagar el auxilio de transporte.

Además, existen condiciones específicas relacionadas con el tiempo efectivo de trabajo. Los trabajadores no reciben auxilio de transporte durante vacaciones, incapacidades médicas o licencias remuneradas y no remuneradas, debido a que en esos periodos no realizan desplazamientos hacia el lugar de trabajo.

Auxilio de transportes 2026 - crédito Colombia.travel
Auxilio de transportes 2026 - crédito Colombia.travel

El tema tomó mayor relevancia durante los últimos años debido al crecimiento del teletrabajo y las modalidades híbridas de empleo. En estos casos, el auxilio tradicional puede ser reemplazado por el llamado auxilio de conectividad digital, creado para apoyar el pago de servicios como internet y herramientas tecnológicas necesarias para cumplir las labores desde casa.

Especialistas en derecho laboral explican que este auxilio de conectividad aplica principalmente para empleados que devengan hasta dos salarios mínimos y desarrollan sus funciones mediante teletrabajo o trabajo remoto.

Uno de los errores más frecuentes entre trabajadores y empleadores es creer que el auxilio de transporte hace parte del salario básico. Aunque se paga mensualmente junto con la nómina, este monto tiene naturaleza independiente y está destinado exclusivamente a cubrir gastos de desplazamiento o conectividad.

También existen situaciones especiales en las que el beneficio deja de aplicarse. Por ejemplo, en sectores rurales o trabajos donde el empleado reside dentro del mismo lugar donde desarrolla sus labores, como algunas fincas o explotaciones agrícolas, el empleador no tiene obligación de reconocer el auxilio porque no existe necesidad de transporte.

Las dudas sobre este pago crecieron después del aumento del salario mínimo para 2026, en medio de debates sobre el denominado “salario vital”, concepto impulsado desde distintos sectores para garantizar que los trabajadores puedan cubrir adecuadamente sus necesidades básicas.

Mientras algunos gremios empresariales advertían que el incremento salarial podía generar mayores costos para las compañías, otros sectores defendieron la necesidad de mejorar los ingresos de millones de trabajadores afectados por el aumento del costo de vida y la inflación.

Expertos recomiendan que los trabajadores revisen cuidadosamente sus desprendibles de nómina para verificar si el auxilio de transporte está siendo reconocido correctamente conforme a las condiciones legales vigentes. También aconsejan consultar con las áreas de recursos humanos en caso de dudas sobre la liquidación del beneficio.

El auxilio de transporte continúa siendo uno de los apoyos económicos más relevantes dentro de la estructura laboral colombiana, especialmente para trabajadores de ingresos bajos y medios que dependen diariamente del transporte público para movilizarse.

Finalmente, autoridades laborales recuerdan que conocer las condiciones legales del beneficio permite a los trabajadores identificar cuándo tienen derecho a reclamar el pago y en qué casos el empleador puede suspenderlo conforme a la normativa vigente.

Google icon

Temas Relacionados

Auxilio de transporteSalario mínimo 2026Trabajadores ColombiaDerechos laboralesColombia -Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estas son las personas que no podrán votar en las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia

Las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo tendrán algunas restricciones para ciertos ciudadanos en Colombia. Aunque más de 41 millones de personas están habilitadas para votar, la ley establece excepciones puntuales

Estas son las personas que no podrán votar en las elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia

Nequi habilita remesas para venezolanos en Colombia: así podrán recibir dinero desde más de 180 países

La plataforma financiera amplió sus servicios y permitirá recibir transferencias internacionales directamente desde la aplicación

Nequi habilita remesas para venezolanos en Colombia: así podrán recibir dinero desde más de 180 países

Alertan por aumento de estafas en compras del Día de la Madre: así puede evitar caer en fraudes en Colombia

Las compras por el Día de la Madre volvieron a encender las alertas de seguridad digital en Colombia. Expertos advierten que durante esta temporada aumentan los fraudes relacionados con promociones falsas, enlaces maliciosos y robos de datos bancarios

Alertan por aumento de estafas en compras del Día de la Madre: así puede evitar caer en fraudes en Colombia

Expertos explican las razones por las que la Corte Constitucional tumbó el aporte solidario de energía del Gobierno Petro

La decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequible el decreto del “aporte solidario” de energía reabrió el debate sobre los límites que tiene el Gobierno para crear impuestos en estados de emergencia y sobre el impacto económico para el sector

Expertos explican las razones por las que la Corte Constitucional tumbó el aporte solidario de energía del Gobierno Petro

¿Cuál es la temperatura promedio en Bogotá?

Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en Colombia

¿Cuál es la temperatura promedio en Bogotá?
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Asesinaron a Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca, en un ataque sicarial

Atacaron con drones explosivos y ráfagas de fúsil la subestación de Policía de Robles, en Jamundí

Ofrecen recompensa tras el asesinato de un joven periodista en Antioquia: “Se encontraba realizando trabajos de reportería”

Violenta asonada durante un operativo contra minería ilegal en Ataco, Tolima, dejó militares heridos y vehículos oficiales incendiados

ENTRETENIMIENTO

Carlos Vives reveló lo que le costó dejar a un lado la fama para enfocarse en su música y cultura: “He tenido que aprender”

Carlos Vives reveló lo que le costó dejar a un lado la fama para enfocarse en su música y cultura: “He tenido que aprender”

Lincoln Palomeque confirmó su regreso a ‘La reina del sur 4’: no será el único colombiano

Yaya Muñoz hizo sorprendente revelación sobre sus anillos de compromiso en medio de la polémica entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza

La actriz Mariana Gómez reveló el sexo de su bebé con un tierno video junto a su pareja

Jenny López conmovió a Jhonny Rivera al presentarle al nuevo integrante de su familia

Deportes

Junior vs. Cerro Porteño 0 -1 en Copa Libertadores: el conjunto barranquillero no pudo con la visita

Junior vs. Cerro Porteño 0 -1 en Copa Libertadores: el conjunto barranquillero no pudo con la visita

Millonarios volvió a ganar en el estadio Centenario de Uruguay luego de 29 años: esta es la historia

Cancelado el partido entre Independiente Medellín y Flamengo por la Copa Libertadores: disturbios en la tribuna norte impidieron su realización

“Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”: el cántico que obligó a cancelar el partido entre Independiente Medellín y Flamengo por Copa Libertadores

El atletismo colombiano despidió a Jaime Aparicio, su referente histórico y el primer campeón panamericano