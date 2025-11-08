Colombia

Federación Nacional de Cafeteros lanzó “Umbral”, variedad de café resistente al calor, luego de 30 años de investigación

Tras décadas de investigación, la Federación de Cafeteros presentó una planta capaz de prosperar en condiciones adversas, con potencial para recuperar áreas productivas y aumentar la producción nacional en los próximos años

La Federación Nacional de Cafeteros
La Federación Nacional de Cafeteros presenta 'Umbral', un café resistente al cambio climático tras treinta años de investigación científica - crédito @FedeCafeteros/X

La posibilidad de cultivar café en zonas cálidas y bajas de Colombia se acerca a la realidad gracias a un avance científico presentado por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC).

Tras treinta años de investigación, la organización anunció el desarrollo de “Umbral”, una nueva variedad de café diseñada para resistir las condiciones impuestas por el cambio climático y expandir la frontera agrícola del país.

Durante la 89 Cumbre Cafetera, celebrada en Cartagena, Germán Bahamón, gerente general de la FNC, detalló que el proceso de mejoramiento genético del café suele requerir cerca de veinte años para alcanzar la quinta generación (F5), etapa en la que la planta adquiere estabilidad genética y resistencia comprobada.

En el caso de “Umbral”, la investigación ha ido más allá: “Esta nueva variedad ya llegó a la sexta generación (F6), lo que demuestra su madurez y fiabilidad”, afirmó Bahamón.

Actualmente, “Umbral” se encuentra en fase de prueba en nueve fincas cafeteras distribuidas en diversas regiones, desde Nariño y Santander hasta el Eje Cafetero.

La nueva variedad de café
La nueva variedad de café 'Umbral' permite el cultivo en zonas cálidas y bajas de Colombia, ampliando la frontera agrícola nacional - crédito José Miguel Gómez/Reuters

Se prevé que esta variedad esté disponible para los productores en 2027. Los resultados iniciales, según Bahamón, son alentadores: la planta ha mostrado una notable resiliencia frente a las altas temperaturas y las plagas, y puede cultivarse desde los 850 metros sobre el nivel del mar en adelante, un rango altitudinal que hasta ahora no era apto para el café.

Este avance permitirá que regiones como Rivera y Aipe, en el Huila, que en el pasado fueron cafeteras pero abandonaron el cultivo debido al calor, puedan retomar la siembra. Bahamón explicó: “Con ”Umbral" podremos bajar el piso térmico y recuperar esas zonas productivas”.

La FNC tiene como objetivo que la introducción de esta variedad permita a Colombia incrementar su producción cafetera hasta alcanzar los 20 millones de sacos en el mediano plazo, sin sacrificar la calidad ni la sostenibilidad ambiental del grano. “La meta es aumentar la producción cafetera sin sacrificar calidad ni sostenibilidad”, subrayó Bahamón.

Sin embargo, el gerente de la FNC advirtió que para aprovechar plenamente este avance, el país requiere una política de Estado que respalde la expansión agrícola sostenible.

“Tenemos grandes extensiones de tierra fértil que podrían impulsar la productividad nacional, pero se requiere una visión de largo plazo que respalde al campo”, concluyó Bahamón.

Producción de café colombiano cae 10% en octubre

La producción de café en
La producción de café en Colombia cayó un 10% en octubre, según confirmó el presidente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón - crédito @FedeCafeteros/X

El sector cafetero colombiano experimentó en octubre una disminución en su producción mensual, aunque los datos acumulados del año y del último ciclo anual muestran una tendencia de crecimiento sostenido.

Según informó la Federación Nacional de Cafeteros, la producción de café en octubre alcanzó 1,20 millones de sacos de 60 kilogramos, cifra que representa una caída del 10% respecto al mismo mes del año anterior.

No obstante, el balance anual revela un panorama diferente: en lo que va del año, la producción totalizó 11,1 millones de sacos, lo que supone un incremento del 7% frente a los 10,4 millones registrados en el mismo periodo del año previo.

El gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, destacó que, pese a la reducción puntual en octubre, el comportamiento general de la producción mantiene una línea ascendente.

“Aunque el mes cafetero presentó una disminución del 10 por ciento tal y como lo habíamos anunciado, el resultado acumulado de los últimos 12 meses confirma una tendencia general de crecimiento en la producción nacional”, afirmó Bahamón, según reportó la Federación.

En el análisis de los últimos doce meses, la producción nacional de café alcanzó 14,7 millones de sacos de 60 kilogramos, lo que equivale a un aumento del 14% respecto al mismo periodo anterior.

La producción de café en
La producción de café en Colombia cayó un 10% en octubre, según la Federación Nacional de Cafeteros - crédito Proyecto Renacer/Instagram

Así mismo, el año cafetero –que abarca de octubre a septiembre– cerró con una producción de 1,2 millones de sacos, reflejando también una disminución del 10% en comparación con el año anterior.

En el ámbito del comercio exterior, las exportaciones de café colombiano durante octubre se mantuvieron estables, con 1,04 millones de sacos de 60 kilogramos de café verde enviados al exterior, cifra similar a la registrada en el mismo mes del año pasado.

El acumulado de los últimos doce meses muestra que Colombia exportó 13,3 millones de sacos, lo que representa un crecimiento del 11% respecto al año anterior. Además, en el periodo transcurrido del año, las exportaciones aumentaron un 10%.

El consumo interno de café en Colombia también mostró señales de estabilidad, con un estimado móvil anual de 2,26 millones de sacos, lo que implica un incremento del 5% según los datos de la Federación Nacional de Cafeteros.

