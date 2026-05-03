Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor en el Sudamericano Femenino Sub-17, donde define la clasificación a la ronda final

La selección Colombia está invicta en la fase de grupos con dos empates y una victoria en el Sudamericano Femenino Sub17 - crédito Conmebol

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia Femenina sub-17 en el Sudamericano de la Conmebol, que se juega en Asunción, Paraguay. La Tricolor enfrentará en la última fecha de la fase de grupos a la anfitriona por un cupo a la fase final del campeonato.

El partido está programado para jugarse a las 6:00 p. m. en el estadio Carfem de Ypané y aquí puede seguir las incidencias del partido del combinado juvenil de Colombia, que va por su segundo título del Suramericano y un cupo a la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026.