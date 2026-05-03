Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor en el Sudamericano Femenino Sub-17, donde define la clasificación a la ronda final

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia Femenina sub-17 en el Sudamericano de la Conmebol, que se juega en Asunción, Paraguay. La Tricolor enfrentará en la última fecha de la fase de grupos a la anfitriona por un cupo a la fase final del campeonato.
El partido está programado para jugarse a las 6:00 p. m. en el estadio Carfem de Ypané y aquí puede seguir las incidencias del partido del combinado juvenil de Colombia, que va por su segundo título del Suramericano y un cupo a la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026.
12:19 hsHoy
Ficha del partido
- Selección Colombia vs. Selección de Paraguay - Fecha 5 de la Conmebol Sub17 Femenina 2026.
- Lugar: estadio Carfem - Ypané, Asunción, Paraguay.
- Fecha y hora: domingo 3 de mayo - 6:00 p. m. hora colombiana
- Transmisión: DSports, Gol Caracol HD2 y RCN Fútbol HD2