Deportes

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la Tricolor en el Sudamericano Femenino Sub-17, donde define la clasificación a la ronda final

La Tricolor está obligada a ganar contra la anfitriona para terminar entre las dos mejores selecciones del grupo A y aspirar a ser una de las cuatro selecciones clasificadas al Mundial Femenino de la categoría

Guardar
La selección Colombia está invicta en la fase de grupos con dos empates y una victoria en el Sudamericano Femenino Sub17 - crédito Conmebol
La selección Colombia está invicta en la fase de grupos con dos empates y una victoria en el Sudamericano Femenino Sub17 - crédito Conmebol

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la selección Colombia Femenina sub-17 en el Sudamericano de la Conmebol, que se juega en Asunción, Paraguay. La Tricolor enfrentará en la última fecha de la fase de grupos a la anfitriona por un cupo a la fase final del campeonato.

El partido está programado para jugarse a las 6:00 p. m. en el estadio Carfem de Ypané y aquí puede seguir las incidencias del partido del combinado juvenil de Colombia, que va por su segundo título del Suramericano y un cupo a la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA Marruecos 2026.

12:19 hsHoy

Ficha del partido

  • Selección Colombia vs. Selección de Paraguay - Fecha 5 de la Conmebol Sub17 Femenina 2026.
  • Lugar: estadio Carfem - Ypané, Asunción, Paraguay.
  • Fecha y hora: domingo 3 de mayo - 6:00 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: DSports, Gol Caracol HD2 y RCN Fútbol HD2

Temas Relacionados

EN VIVOSelección ColombiaColombia vs.Colombia vs. ParaguaySelección ParaguaySudamericano Femenino Sub17Fútbol FemeninoConmebolFederación Colombiana de FútbolColombia-Deportes

Últimas noticias

EN VIVO - Fecha 19 de la Liga BetPlay I-2026: seis equipos en busca de los dos cupos restantes para los ‘Play-Off’ del fútbol colombiano

Los partidos decisivos se jugarán en simultáneo a las 3:30 p. m. para evitar sospechas de amaño; el duelo por el segundo puesto será a las 5:45 p. m.

EN VIVO - Fecha 19 de la Liga BetPlay I-2026: seis equipos en busca de los dos cupos restantes para los ‘Play-Off’ del fútbol colombiano

Junior de Barranquilla ya tendría el primer “castigo” para Jermein Peña por su expulsión en Copa Libertadores

El jugador agredió a un rival en el duelo ante Sporting Cristal, es reincidente en esa clase de acciones y los aficionados, así como sus compañeros, mostraron molestia hacia el defensor

Junior de Barranquilla ya tendría el primer “castigo” para Jermein Peña por su expulsión en Copa Libertadores

La Liga BetPlay podría definir a los clasificados a playoffs con una cifra histórica: así fue el puntaje con 19 fechas

En los pocos torneos que se realizaron con ese número de jornadas, la cifra necesaria para entrar a la siguiente ronda varió mucho, pero existe una opción de que sea una sorpresa

La Liga BetPlay podría definir a los clasificados a playoffs con una cifra histórica: así fue el puntaje con 19 fechas

Así va la tabla del descenso en la Liga BetPlay: Boyacá Chicó ganó, pero Jaguares le dio un nuevo golpe

En la fecha 19 del Todos contra Todos, los últimos equipos en el promedio lucharon por alejarse de la llamada “zona roja” antes del parón por el Mundial 2026

Así va la tabla del descenso en la Liga BetPlay: Boyacá Chicó ganó, pero Jaguares le dio un nuevo golpe

Richard Ríos mantiene su racha goleadora en Portugal: así fue su anotación con Benfica

Aunque el equipo quedó fuera de la lucha por el título de la Primeira Liga ante el Porto, que se consagró campeón, el colombiano contribuyó a asegurar la clasificación a la Champions League

Richard Ríos mantiene su racha goleadora en Portugal: así fue su anotación con Benfica

ÚLTIMAS NOTICIAS

La Policía de la Ciudad detuvo a tres extranjeros por el robo de productos en farmacias

La Policía de la Ciudad detuvo a tres extranjeros por el robo de productos en farmacias

Las nuevas tarifas de colectivos, subtes, peajes y gas que rigen en mayo

El paraíso aislado de Filipinas que lidera el ranking mundial de playas

Rutas trágicas en el sudeste de Córdoba: dos automovilistas muertos en choques contra camiones

Se incendió un hotel en pleno centro porteño: hubo 6 asistidos y 100 huéspedes evacuados

INFOBAE AMÉRICA

El colapso de la cartilla de racionamiento acentúa la crisis económica en Cuba: “Prácticamente vivimos del aire”

El colapso de la cartilla de racionamiento acentúa la crisis económica en Cuba: “Prácticamente vivimos del aire”

La nueva “Star Wars” revela solo un detalle: el hermetismo detrás de una historia que comienza cinco años después de “The Rise of Skywalker”

California extendió la cuarentena a mejillones recolectados en sus costas hasta octubre de 2026

Corte de Apelaciones de Estados Unidos bloquea el envío postal de mifepristona y limita el acceso al aborto en todo el país

Marco Rubio visitará el Vaticano tras las críticas de Trump al papa León XIV

DEPORTES

El descuido de un camarógrafo por la “fanática más sexy del Mundial” durante el Gran Premio de Miami que causó furor en la F1

El descuido de un camarógrafo por la “fanática más sexy del Mundial” durante el Gran Premio de Miami que causó furor en la F1

El récord que rompió Franco Colapinto tras la mejor clasificación de su historia en la Fórmula 1 en el GP de Miami

La historia de Sol Larraya Guidi, la nueva joya del tenis argentino que sueña en grande: “Quiero ser número 1 y ganar un Grand Slam”

Franco Colapinto largará desde el puesto 8 el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber

“La capa dorada”, la cumbia dedicada a Lionel Messi por el periodista Chiche Ferro: “Mi sueño es que le llegue”