Shakira en Copacabana EN VIVO: no se pierda todos los detalles del concierto de la colombiana en Brasil

Shakira presentará su concierto más grande en Copacabana el sábado 2 de mayo. La barranquillera viene adelantando los preparativos en territorio brasileño desde hace varios días - crédito Mauro Pimentel/AFP

A partir de las 9:45 p. m. (hora de Brasil), la cantante colombiana Shakira se subirá al escenario para su esperado concierto gratuito en la playa de Copacabana, como parte de la iniciativa pública Todo Mundo en Río impulsado por el Ayuntamiento de Rio de Janeiro.

Esta presentación marca la reanudación de Las mujeres ya no lloran World Tour, luego de sus fechas en El Salvador y México en marzo pasado y aspira a ser la de mayor cantidad de espectadores congregados por la barranquillera en toda su carrera. De acuerdo con las estimaciones de los organizadores, se esperan más de dos millones de espectadores en la playa para cantar a viva voz todos sus grandes éxitos.

No se pierda todos los detalles en la previa y durante presentación de la cantante, minuto a minuto.