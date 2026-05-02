Shakira en Copacabana EN VIVO: no se pierda todos los detalles del concierto de la colombiana en Brasil

A partir de las 9:45 p. m. (hora de Brasil), la cantante colombiana Shakira se subirá al escenario para su esperado concierto gratuito en la playa de Copacabana, como parte de la iniciativa pública Todo Mundo en Río impulsado por el Ayuntamiento de Rio de Janeiro.
Esta presentación marca la reanudación de Las mujeres ya no lloran World Tour, luego de sus fechas en El Salvador y México en marzo pasado y aspira a ser la de mayor cantidad de espectadores congregados por la barranquillera en toda su carrera. De acuerdo con las estimaciones de los organizadores, se esperan más de dos millones de espectadores en la playa para cantar a viva voz todos sus grandes éxitos.
No se pierda todos los detalles en la previa y durante presentación de la cantante, minuto a minuto.
Shakira ofrecerá un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, el sábado 2 de mayo de 2026. El evento ha generado gran expectativa, reflejada en el aumento de búsquedas en Google Trends en varios países.
Shakira protagonizará uno de los eventos musicales más esperados de 2026 con un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil, el jueves 2 de mayo de 2026.
Shakira ya está en Río de Janeiro, Brasil, donde ofrecerá su esperada actuación gratuita en la playa de Copacabana este sábado 2 de mayo de 2026, reanudando así la actividad de Las mujeres ya no lloran World Tour, a dos meses de sus fechas en El Salvador y México.
Desde antes del amanecer, la atmósfera en Copacabana anticipa el furor que Shakira desatará la noche de este sábado 2 de mayo, cuando la barranquillera celebre el concierto más grande de toda su carrera.
Shakira tiene una cita con la historia este sábado 2 de mayo de 2026 en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil, donde se presentará ante la mayor cantidad de espectadores reunidos para verla en vivo en toda su carrera musical.
Este sábado 2 de mayo, Shakira ofrecerá un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro. Se estima que asistirán más de dos millones de personas, por lo que será la actuación más multitudinaria de su carrera, según la agencia EFE.
Shakira se encuentra a pocas horas de ofrecer un espectáculo gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil. El concierto forma parte del ciclo Todo Mundo no Rio, una serie de eventos organizados por la ciudad para acercar artistas internacionales al público brasileño, sin requerir entradas ni restricciones, en uno de los escenarios más reconocidos del mundo.
Río de Janeiro se alista para el concierto gratuito de Shakira en Copacabana, programado para este sábado 2 de mayo de 2026.