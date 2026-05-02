Colombia

Shakira en Copacabana EN VIVO: no se pierda todos los detalles del concierto de la colombiana en Brasil

La barranquillera brindará la presentación más grande de su carrera en la playa de Río de Janeiro, ante una audiencia que se espera que supere los dos millones de espectadores

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Shakira presentará su concierto más grande en Copacabana el sábado 2 de mayo. La barranquillera viene adelantando los preparativos en territorio brasileño desde hace varios días - crédito Mauro Pimentel/AFP
Shakira presentará su concierto más grande en Copacabana el sábado 2 de mayo. La barranquillera viene adelantando los preparativos en territorio brasileño desde hace varios días - crédito Mauro Pimentel/AFP

A partir de las 9:45 p. m. (hora de Brasil), la cantante colombiana Shakira se subirá al escenario para su esperado concierto gratuito en la playa de Copacabana, como parte de la iniciativa pública Todo Mundo en Río impulsado por el Ayuntamiento de Rio de Janeiro.

Esta presentación marca la reanudación de Las mujeres ya no lloran World Tour, luego de sus fechas en El Salvador y México en marzo pasado y aspira a ser la de mayor cantidad de espectadores congregados por la barranquillera en toda su carrera. De acuerdo con las estimaciones de los organizadores, se esperan más de dos millones de espectadores en la playa para cantar a viva voz todos sus grandes éxitos.

No se pierda todos los detalles en la previa y durante presentación de la cantante, minuto a minuto.

22:50 hsHoy

Shakira en Copacabana: a qué hora es, dónde verlo, canciones y más preguntas de Google

El concierto es gratuito y las personas que no puede asistir lo podrán ver de manera gratuita en diversas plataformas por internet

Shakira se presenta gratis en Copacabana. REUTERS/Jose Cabezas
Shakira se presenta gratis en Copacabana. REUTERS/Jose Cabezas

Shakira ofrecerá un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, el sábado 2 de mayo de 2026. El evento ha generado gran expectativa, reflejada en el aumento de búsquedas en Google Trends en varios países.

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22:41 hsHoy

Shakira en Copacabana: hora y dónde ver desde Colombia la histórica presentación de la colombiana en Brasil

La artista lidera el festival Todo Mundo no Rio con un espectáculo gratuito que podrá seguirse en directo desde toda América Latina y el mundo. Antes del show, Shakira publicó una carta en la que reflexiona sobre su proceso personal

Esta es la hora y por dónde se podrá ver el show de Shakira en la playa de Copacabana - crédito VisualesIA Infobae
Esta es la hora y por dónde se podrá ver el show de Shakira en la playa de Copacabana - crédito VisualesIA Infobae

Shakira protagonizará uno de los eventos musicales más esperados de 2026 con un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil, el jueves 2 de mayo de 2026.

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22:36 hsHoy

Video: Shakira quedó boquiabierta por las miles de personas que la esperan en la playa de Copacabana

La colombiana compartió su reacción en redes sociales tras ver una multitud reunida frente al hotel donde se hospeda, con vista al escenario donde se presentará el 2 de mayo en Brasil

La colombiana mostró la multitud que la espera en la playa de Copacabana, previo a su presentación del próximo sábado 2 de marzo - crédito @shakira/Instagram

Shakira ya está en Río de Janeiro, Brasil, donde ofrecerá su esperada actuación gratuita en la playa de Copacabana este sábado 2 de mayo de 2026, reanudando así la actividad de Las mujeres ya no lloran World Tour, a dos meses de sus fechas en El Salvador y México.

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22:30 hsHoy

Miles de fanáticos de Shakira llegaron a Copacabana desde toda América Latina en la previa de su megaconcierto

El balneario más emblemático de Río ya vibra con una concentración masiva de público que espera el inicio de un recital que promete cifras inéditas

Los fans se congregaron el sábado (2 de mayo) en la playa de Copacabana de Río de Janeiro antes del concierto gratuito de Shakira que se celebraría esa misma noche. (REUTERS)

Desde antes del amanecer, la atmósfera en Copacabana anticipa el furor que Shakira desatará la noche de este sábado 2 de mayo, cuando la barranquillera celebre el concierto más grande de toda su carrera.

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22:28 hsHoy

Shakira en Copacabana: estos son los artistas que debe superar la colombiana para alcanzar el Récord Guinness

Se espera una cifra superior a los dos millones de espectadores para presencial el concierto de la barranquillera en la emblemática playa de Río de Janeiro

Shakira aspira a meterse en los Récord Guinness como uno de los conciertos de mayor cantidad de público reunido en la historia - crédito Ilustración Infobae sobre fotos de Reuters y AP
Shakira aspira a meterse en los Récord Guinness como uno de los conciertos de mayor cantidad de público reunido en la historia - crédito Ilustración Infobae sobre fotos de Reuters y AP

Shakira tiene una cita con la historia este sábado 2 de mayo de 2026 en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil, donde se presentará ante la mayor cantidad de espectadores reunidos para verla en vivo en toda su carrera musical.

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22:26 hsHoy

Shakira en Copacabana: sus publicaciones en redes que ya palpitan el concierto en Rio de Janeiro

El espectáculo comenzará a las 21:45 hora local, con DJs invitados desde la tarde

Shakira celebrará el mayor recital de su trayectoria en Copacabana ante millones de espectadores. (Reuters)
Shakira celebrará el mayor recital de su trayectoria en Copacabana ante millones de espectadores. (Reuters)

Este sábado 2 de mayo, Shakira ofrecerá un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro. Se estima que asistirán más de dos millones de personas, por lo que será la actuación más multitudinaria de su carrera, según la agencia EFE.

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22:20 hsHoy

Shakira ensayó hasta la madrugada para su concierto en Copacabana: se conocieron las canciones e invitados que tendrá en su histórico show en Brasil

La cantante colombiana permaneció con su equipo hasta altas horas de la noche, permitiendo que sus seguidores accedieran a detalles sobre el espectáculo gratuito que ofrecerá, previsto para reunir a más de dos millones de personas

La cantante estuvo hasta altas horas de la noche ensayando y ultimando detalles para su histórico show en Brasil - crédito @gabrielbobiss/ X

Shakira se encuentra a pocas horas de ofrecer un espectáculo gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil. El concierto forma parte del ciclo Todo Mundo no Rio, una serie de eventos organizados por la ciudad para acercar artistas internacionales al público brasileño, sin requerir entradas ni restricciones, en uno de los escenarios más reconocidos del mundo.

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22:18 hsHoy

Shakira en Copacabana: todo lo que debe saber sobre la logística del concierto de la colombiana en Brasil

El Ayuntamiento de Río de Janeiro informó sobre las disposiciones para garantizar la movilidad y seguridad durante el esperado concierto de la barranquillera este sábado 2 de mayo

El Ayuntamiento de Rio de Janeiro dispuso un complejo aparato logístico para garantizar la seguridad y normal realización del concierto de Shakira en la playa de Copacabana - crédito @shakira/Instagram
El Ayuntamiento de Rio de Janeiro dispuso un complejo aparato logístico para garantizar la seguridad y normal realización del concierto de Shakira en la playa de Copacabana - crédito @shakira/Instagram

Río de Janeiro se alista para el concierto gratuito de Shakira en Copacabana, programado para este sábado 2 de mayo de 2026.

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