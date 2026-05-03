Delincuente robó una droguería en el sur de Bogotá, tras fingir que necesitaba una inyección: huyó con cerca de $700.000

El robo en una droguería del barrio Boitá dejó a la empleada bajo amenaza por un hombre armado que actuó en solo minuto y medio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La vendedora de una droguería en el barrio Boitá, localidad de Kennedy, en Bogotá, relató cómo fue víctima de un asalto ejecutado por un hombre que, según su testimonio, ya había planeado el robo con antelación.

La mujer afirmó que el hombre la vigiló y esperó a que el establecimiento estuviera vacío para actuar. Las cámaras de seguridad registraron al individuo, quien llevaba gorra negra y tapabocas, ingresando al local. En las imágenes se observa cómo intimida a la empleada con un arma de fuego, roba el dinero y luego huye en bicicleta.

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“Esa persona llega diciéndome que por favor le aplicara una inyección de vitamina B12, que aún ya había venidos dos días atrás y ya pues como que no estaba haciendo el seguimiento”, relató la víctima ante City TV. Añadió que mientras se encontraba en la zona de inyectología, el asaltante la encañonó por sorpresa.

Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto en que el delincuente intimidó y despojó de $700.000 a la empleada - crédito Captura video CityTV

La empleada explicó que el delincuente esperó a que estuviera sola para abordarla y exigirle el dinero. En apenas un minuto y medio, el hombre logró apoderarse de 700.000 pesos tras intimidarla.

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Al describir la escena, la trabajadora precisó: “Me tenía apercollada, prensada las piernas con las piernas de él. Mientras sacaba el dinero, cuando lo tomó, yo salí y le pregunté por qué me hacía esto, que yo era una empleada aquí, que por qué me iba a hacer ese daño tan grande. Entonces me ordenó que me callara y que me metiera al baño”.

La afectada denunció al medio que los comercios de la zona enfrentan una ola constante de robos, lo que genera temor entre los trabajadores. “Uno anda preocupado porque si no es en un local es en otro, pero siempre hemos sido víctimas de la delincuencia”, lamentó la denunciante.

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La trabajadora exigió mayor presencia de las autoridades para evitar que hechos como este se repitan. Los comerciantes del sector coinciden en que la inseguridad se ha convertido en una preocupación diaria y solicitan acciones urgentes para proteger a quienes, como ella, se ganan la vida en estos locales.

El ladrón, que portaba gorra negra y tapabocas, logró huir del establecimiento en bicicleta tras cometer el robo - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Frustraron robo a droguería en Bogotá: capturaron y expulsaron del país a ladrones

La expulsión inmediata de seis personas extranjeras sorprendió a los habitantes de la localidad de Barrios Unidos en Bogotá, tras un intento de robo frustrado en una droguería del sector 7 de agosto. Las autoridades lograron evitar el hurto de mercancía que, según el reporte policial, iba a ser transportada en una carreta de reciclaje.

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El operativo permitió la captura en flagrancia de siete individuos. De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, seis de ellos contaban con antecedentes por hurto a comercio y robo de cable, lo que los convertía en una amenaza constante para la seguridad local.

La alcaldesa Melissa Morales dijo lo siguiente tras el procedimiento: “Gracias a la vigilancia de nuestras cámaras y la reacción de la Policía, se da captura a estos delincuentes en flagrancia”. Morales subrayó que el trabajo conjunto con la Fiscalía y Migración Colombia fue clave para individualizar los casos y demostrar la reincidencia de los detenidos.

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Las autoridades de Bogotá informaron que los seis capturados fueron llevados al aeropuerto El Dorado bajo custodia policial y de Migración Colombia. Allí se hizo efectiva la expulsión del territorio nacional, siguiendo todos los procedimientos legales.

Los seis capturados tenían un largo historial criminal y fueron regresados a su país de origen - crédito Mebog

En respuesta directa a la pregunta sobre las consecuencias del intento de saqueo, las autoridades capitalinas lograron impedir el robo y procedieron a la expulsión inmediata de seis personas extranjeras con antecedentes penales, una medida que busca reforzar la seguridad en la ciudad y enviar un mensaje de tolerancia cero frente a la reincidencia delictiva.

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La funcionaria local fue contundente en su mensaje: “Hoy, estos ciudadanos han sido expulsados del país. El mensaje es claro: en Bogotá nos tomamos la seguridad en serio y vamos hasta las últimas consecuencias para que la ciudadanía camine segura”, expresó Morales, dejando en claro la postura de la alcaldía frente a hechos similares.

Por su parte, Moisés García, director de la Regional Andina de Migración Colombia, precisó que la decisión se tomó después de resolver la situación judicial de los implicados. “Una vez resuelta su situación judicial, se dispuso su expulsión inmediata del territorio nacional, bajo la observancia del debido proceso y un análisis independiente de cada caso”, explicó García. Añadió que la gestión migratoria se mantiene “bajo parámetros de orden y respeto por todas y todos los migrantes en Bogotá”.

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