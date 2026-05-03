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Junior de Barranquilla ya tendría el primer “castigo” para Jermein Peña por su expulsión en Copa Libertadores

El jugador agredió a un rival en el duelo ante Sporting Cristal, es reincidente en esa clase de acciones y los aficionados, así como sus compañeros, mostraron molestia hacia el defensor

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Jermein Peña
Jermein Peña está en el ojo del huracán por su expulsión en Copa Libertadores, que le costó a Junior la derrota 2-0 frente a Sporting Cristal - crédito Colprensa

Junior de Barranquilla evalúa lo que pasará con Jermein Peña, previo al partido contra Deportivo Pasto por la Liga BetPlay y en el que se juega el segundo puesto, que da localía en la vuelta de los cuartos y las semifinales de la Liga BetPlay, pero debe ganar para conseguir ese objetivo.

Para eso, el club ya tendría una decisión inicial con el defensor central, que no sería la única para los próximos días, pues la junta directiva analiza la situación porque el futbolista reincidió en la misma agresión que le valió una tarjeta roja en el primer semestre de 2026.

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La decisión con Peña para la Liga BetPlay

Jermein Peña no sería convocado por Junior debido a su expulsión por conducta antideportiva en el partido de Copa Libertadores frente a Sporting Cristal. La exclusión es considerada una medida disciplinaria interna, según informaron los medios citados.

De acuerdo con el periodista Paolo Arenas, Alfredo Arias ha resuelto que Peña quede fuera de la lista para el partido ante Deportivo Pasto en la fecha 19. Por ahora, la exclusión afecta únicamente a ese compromiso, aunque existen posibilidades de que se extienda también al enfrentamiento de Copa Libertadores con Cerro Porteño, programado para el jueves 7 de mayo.

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Jermein Peña
Jermain Peña no sería convocado por Junior ante Pasto por su expulsión en Copa Libertadores - crédito @PaoloArenas/X

Fuentes del club señalaron que el caso continúa bajo revisión y que no se descarta ampliar la sanción a más partidos o incluso imponer una medida de tipo económico. La junta directiva sopesa otras vías disciplinarias ante la reincidencia, aunque la decisión técnica de Arias ya manifiesta el descontento institucional.

El incidente se produjo el martes 28 de abril, cuando Jermein Peña agredió con el codo a un adversario de Sporting Cristal, durante la tercera jornada del grupo F. Como resultado, Junior jugó con diez jugadores y dejó escapar puntos importantes, lo que ha intensificado el debate sobre la disciplina en el equipo.

Jermein Peña agredió a Miguel Araujo con un brutal codazo. - Crédito: ESPN
Jermein Peña agredió a Miguel Araujo con un brutal codazo - crédito Captura de video ESPN

La reincidencia del defensor, que ya había sido expulsado en un partido de Liga ante Nacional este año, es uno de los factores clave que explican la firmeza de la medida. El club aún evalúa si aplicará sanciones adicionales para futuras competiciones, como la Liga BetPlay y la propia Copa Libertadores, de acuerdo con ambos medios.

Críticas y postura directiva ante la expulsión de Jermein Peña

La expulsión de Peña provocó críticas contundentes entre los seguidores de Junior, quienes piden una postura ejemplar en materia disciplinaria. Voces autorizadas como Carlos Valderrama, ídolo histórico del club, también han solicitado sanciones más severas.

En declaraciones recogidas por El Heraldo, Antonio Char Chaljub, presidente de Junior, afirmó que la decisión final sobre la magnitud de la sanción está en análisis y que esperan un informe detallado del cuerpo técnico. “Hay que consultar para ver qué piensa el resto de integrantes de la Junta Directiva”, explicó el directivo y anticipó que pronto recibirán el reporte completo antes de tomar una determinación final.

Jermein Peña
Jermein Peña lleva dos expulsiones en 2026 con Junior de Barranquilla, ambas por golpear al rival en el rostro con su brazo - crédito Colprensa

Char Chaljub subrayó que la acción de Peña “definió la situación a favor del equipo rival, en un partido decisivo”. Además, indicó que la directiva analizará junto al técnico Alfredo Arias la gestión del plantel y la manera de afrontar las exigencias simultáneas de la Liga BetPlay y la Copa Libertadores.

Mientras se define su futuro inmediato, Junior ya tiene asegurado su lugar en los playoffs de la Liga BetPlay, pero enfrenta una situación delicada en el grupo F de la Copa Libertadores, con solo un punto tras tres jornadas. Este contexto incrementa la presión sobre la gestión disciplinaria y el rendimiento del plantel en los compromisos venideros.

La sanción a Peña evidenció las consecuencias de acciones individuales en momentos determinantes, obligando al club a revisar su política interna y su búsqueda de equilibrio en dos competiciones que definen sus aspiraciones este semestre.

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