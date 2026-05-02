Abuela reincidente fue judicializada por estafa con subastas de inmuebles: decía ser abogada y tener influencias en entidades públicas y juzgados civiles

La mujer ya presentaba antecedentes en el municipio de Marinilla (Antioquia) - créditos Fiscalía General de la Nación | imagen Ilustrativa Infobae

Una adulta mayor que, aparentemente, no representaba un riesgo fue enviada a prisión domiciliaria. Así se estableció tras la divulgación de detalles del proceso judicial que adelanta la Fiscalía General de la Nación, que la mañana del sábado 2 de mayo de 2026 confirmó la judicialización de Judith Elbertes Jay Cuervo.

Según el reporte oficial de la Fiscalía General de la Nación, la detenida está acusada de liderar una serie de estafas denunciadas en Antioquia y Valle del Cauca.

PUBLICIDAD

La investigación indica que utilizaba supuestas subastas judiciales de inmuebles como fachada para no levantar sospechas. Además, se presentaba como abogada y simulaba tener influencias en entidades públicas y juzgados civiles, lo que le permitía convencer a sus víctimas de que podía intervenir a su favor en remates de bienes.

De acuerdo con lo que detalló el documento oficial, Jay Cuervo está implicada en al menos 12 eventos delictivos que dejaron 15 personas afectadas en Rionegro (Antioquia) y Buga (Valle del Cauca).

PUBLICIDAD

La Fiscalía expuso en audiencia que la procesada solicitaba diversas sumas de dinero a sus víctimas con el argumento de agilizar trámites y garantizar la adquisición de fincas y viviendas en zonas urbanas. Entre los servicios ofrecidos figuraban la gestión de fichas catastrales y la supuesta aceleración de procesos en juzgados.

Tras recibir las consignaciones en sus cuentas bancarias, Judith Elbertes Jay Cuervo perdía contacto con los afectados, no devolvía los recursos entregados ni concretaba la entrega de las propiedades ofrecidas.

PUBLICIDAD

La maniobra dejó a varias familias sin el dinero invertido y sin acceso a los bienes que les habían asegurado.

Por todo lo anterior, un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Antioquia presentó a la mujer ante un juez de control de garantías que le imputó el delito de estafa agravada. Durante la audiencia, la procesada aceptó el cargo y recibió medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de domicilio.

PUBLICIDAD

El ente reportó también que no era la primera vez que esta mujer tenía que responder ante la justicia por prácticas ilegales similares.

Lo anterior, debido a que Jay Cuervo ya había sido sentenciada a 42 meses de prisión por un juez de conocimiento en Marinilla (Antioquia) por actividades delictivas similares cometidas en el oriente antioqueño, es decir hay reincidencia es su conducta.

PUBLICIDAD

Por esta razón, al final las autoridades reiteraron el llamado a los ciudadanos para que verifiquen la autenticidad de los procesos de remate de inmuebles y eviten entregar dinero a intermediarios no autorizados.

Al final, desde la Fiscalía se puntualizó que seguirán abiertas las investigaciones para identificar a posibles nuevos afectados y evitar que se repitan este tipo de estafas en la región.

PUBLICIDAD