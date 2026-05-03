Colombia

Gustavo Petro registró una leve caída en su imagen favorable entre los colombianos, según encuesta del CNC

La medición del Centro Nacional de Consultoría detalló una leve reducción en el respaldo a la gestión del mandatario nacional

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El mandatario llegó al 49,3% de percepción positiva - crédito Presidencia de Colombia
El mandatario llegó al 49,3% de percepción positiva - crédito Presidencia de Colombia

A menos de 100 días para finalizar su mandato, el presidente Gustavo Petro registró un leve descenso en la percepción positiva que tiene entre los colombianos.

Así lo reveló la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC), contratada por la revista Cambio, que fue divulgada el domingo 3 de mayo de 2026, en la que también se conoció la intención de voto para conocer a su posible sucesor en la Casa de Nariño.

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De acuerdo con el sondeo, el 49,3% de los encuestados valora positivamente la administración del jefe de Estado, mientras que un 43,6% la califica de manera negativa. Entre tanto, un 7,2% de los ciudadanos prefirió no expresar su postura al respecto.

- crédito Joel González/Presidencia
En marzo, Petro tenía un 50,9% de respaldo ciudadano - crédito Joel González/Presidencia

En comparación con lo registrado en marzo del año en curso, el jefe de Estado perdió al menos 1,6% de respaldo, pues tenía un 50,9% de imagen favorable; del mismo modo, también disminuyó su registro negativo, pues en el anterior ejercicio se encontraba en un 43,9%, lo que corresponde a 0,3 puntos porcentuales, respectivamente.

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Frente a los aspirantes presidenciales, el actual mandatario superaría a los 13 postulantes a su cargo. El más cercano es el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, que cuenta con un 37,2%, lo que significa una diferencia de 12 puntos porcentuales.

A qué se debe este fenómeno

El Pacto Histórico atraviesa su etapa más sólida desde su fundación, consolidando una posición decisiva en el panorama político de Colombia. La coalición, liderada por Gustavo Petro Urrego, no solo ocupa la Presidencia, sino que ostenta la mayoría en el Congreso y proyecta continuidad con la candidatura de Iván Cepeda.

En las recientes elecciones parlamentarias de marzo, la colectividad oficialista obtuvo más de tres millones de votos al Senado, cifra que implicó un aumento de seis curules y consolidó a la coalición como la principal fuerza política en el Senado, seguida por el Centro Democrático, partido opositor a su gestión.

Los votantes del Pacto Histórico recibirán tres tarjetones para elegir candidatos al Senado, Cámara de Representantes y Presidencia - crédito Cristian Bayona/Colprensa
El Pacto Histórico se consolidó como la fuerza política más respaldada en el país, tras ganar las elecciones parlamentarias - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Quienes analizan el fenómeno subrayan que esta unidad no tiene precedentes en la izquierda colombiana, históricamente fragmentada por disputas ideológicas entre líneas como el marxismo, el leninismo, el maoísmo y el nacionalismo, además de la polarización en torno a la lucha armada.

Durante décadas, los partidos tradicionales dominaron la política nacional, pero en los últimos diez años ni el Partido Liberal ni el Partido Conservador lograron llevar a un candidato propio a la segunda vuelta presidencial, limitándose a negociaciones y alianzas antes que a propuestas ideológicas coherentes.

El analista Diego Arias recalcó a Cambio que el éxito electoral y la cohesión del Pacto Histórico se explican por su sintonía con los sectores históricamente excluidos. Desde Cali, epicentro del ‘estallido social’ de 2021, Arias afirma que la coalición “ha interpretado muy bien las angustias y reclamos de amplios sectores” tanto urbanos como rurales, marginados por desigualdad, discriminación e, incluso, violencia.

A diferencia del tradicional desgaste presidencial, la imagen de Gustavo Petro mostró resistencia a la erosión en el cierre de su mandato - crédito Presidencia de Colombia
A diferencia del tradicional desgaste presidencial, la imagen de Gustavo Petro mostró resistencia a la erosión en el cierre de su mandato - crédito Presidencia de Colombia

De igual manera, otros expertos consultados por El Tiempo aseguraron que el ascenso de la aprobación presidencial se vincula tanto al manejo reciente de temas económicos y de seguridad —considerados de manera favorable por sectores específicos— como a una percepción de mayor estabilidad en las políticas públicas.

Los debates impulsados sobre transición energética y reforma agraria, pese a la polémica, han sumado respaldos en segmentos determinados. La narrativa del gobierno en su fase final también ha jugado un papel en afianzar esta visión positiva.

Petro denuncia que el código fuente del software electoral colombiano sigue bajo control privado desde el año 2018, pese a orden judicial - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República
Expertos consideran que el ascenso en aprobación presidencial está vinculado a la gestión de temas económicos, de seguridad y las políticas de transición energética y reforma agraria - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República

Ficha Técnica

La encuesta fue efectuada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC), encargada por Cambio, que también financiaron el estudio. Su objetivo principal consistió en medir intención de voto a la presidencia de la república, problemas del país, prioridades del próximo presidente, imagen del presidente y temas de coyuntura nacional.

El muestreo se llevó a cabo por etapas, bajo un enfoque probabilístico, con una muestra de 2.157 encuestas distribuidas en 56 municipios, de los cuales 10 corresponden a capitales y 46 a municipios no capitales. En la selección se incluyeron municipios de inclusión forzosa, así como municipios grandes, medianos y pequeños, conforme a la clasificación establecida en el artículo 3 de la ley 2494 de 2025.

El diseño del estudio fue de muestreo probabilístico, con un margen de error de 3% y un nivel de confianza del 95%. En la recolección participaron 101 encuestadores y 15 supervisores, que revisaron la totalidad de los formularios.

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Encuesta CNCGustavo PetroImagen Gustavo PetroAprobación PresidencialColombia-Noticias

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