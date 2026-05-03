Policía asesinó a su mejor amigo de infancia en Villavicencio para no pagarle una deuda: la madre de la víctima contó detalles

El agente de la Policía Metropolitana de Villavicencio fue detenido por el homicidio de un veterinario de 26 años, relacionado con una deuda de 20 millones de pesos - crpedito Imagen Ilustrativa Infobae

La detención de un policía de la Metropolitana de Villavicencio por el homicidio de un veterinario de 26 años sacudió a la comunidad local.

El uniformado fue capturado tras ser señalado como presunto responsable del asesinato, ocurrido en un encuentro nocturno donde, de acuerdo con las investigaciones, debía saldar una deuda de 20 millones de pesos con la víctima.

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La Fiscalía centra su caso en un elemento probatorio fundamental: las conversaciones por chat entre el veterinario y el policía, donde se evidencian los préstamos y las evasivas del uniformado. Este material podría resultar decisivo para establecer la responsabilidad penal del capturado.

La madre del joven, Jenni Díaz, presenció el momento del crimen. Su testimonio permitió reconstruir la relación de confianza que existía entre ambos, quienes eran amigos desde la infancia.

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El veterinario asesinado mantenía una relación de confianza con el policía implicado debido a una amistad de infancia confirmada por la madre del joven - crédito Luisa González/REUTERS

“Yo sabía que él le prestaba plata, porque él iba a la veterinaria. Inclusive, en unas ocasiones él me dijo: ‘Mamita, entréguele de a millón’. Yo le pasé como en dos ocasiones de a millón a él”, relató Díaz a Noticias RCN.

El veterinario fue citado durante dos noches seguidas en zonas apartadas de la ciudad, siempre bajo el pretexto de que el policía le entregaría el dinero adeudado.

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Sin embargo, un presentimiento materno llevó a Díaz a acompañar a su hijo esa noche. “Un latir en el corazón le indicó que algo no estaría bien”, según narró la madre, quien decidió no dejarlo solo.

Díaz describió el momento del ataque: “El policía se baja, saca un bolsito negro y cierra la puerta. Ahí es donde yo le mando la foto. Él se va hacia delante y se mete por la parte derecha del carro de mi hijo”.

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El veterinario asesinado mantenía una relación de confianza con el policía implicado debido a una amistad de infancia confirmada por la madre del joven - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El uniformado accionó su arma de fuego y huyó del lugar. Cuando la madre del joven de 26 se acercó al vehículo que estuvo vigilando vio la aterradora escena, su hijo recibió impactos de bala: “y yo le digo hijo hijo, me lo traigo y se viene”.

La alerta de la madre fue clave. Así lo reconocieron las autoridades: “De acuerdo con testigos, estaría involucrado un miembro de la institución policial. Inmediatamente se activaron los protocolos”. El despliegue permitió la captura inmediata del sospechoso.

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Durante meses, el veterinario había entregado diversas sumas de dinero al policía, en ocasiones por medio de su madre. La relación de confianza se mantuvo hasta el día del trágico desenlace, cuando la deuda se transformó en motivo de homicidio, según la hipótesis de los investigadores.

Las pruebas digitales y los testimonios serán determinantes en el proceso judicial contra el policía capturado. El caso puso en evidencia la gravedad de los hechos y la rápida reacción de la familia y las autoridades para evitar la fuga del presunto responsable.

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En Viernes Santo, madre e hijo fueron hallados sin vida dentro de su vivienda, en Villavicencio: Policía capturó a un sospechoso

El hallazgo de dos cuerpos sin vida en una vivienda del barrio San Antonio, en Villavicencio, conmocionó a la comunidad en la mañana del Viernes Santo. La Policía llegó tras recibir advertencias de los vecinos, quienes notaron movimientos extraños en la casa y alertaron de inmediato a las autoridades.

La Policía Nacional encontró los cuerpos con signos de violencia en el segundo piso de una vivienda del barrio San Antonio, al mediodía - crédito Baudilio Peña López/Facebook

Los uniformados ingresaron al domicilio y encontraron a Maryi Paola Barragán Pardo, de 30 años, y a su hijo Eliab David Galeano Barragán, de 12 años, quienes habían fallecido por asfixia mecánica. El hecho ocurrió entre las 6:00 y las 8:00 de la mañana, periodo en que un asaltante habría aprovechado que las llaves permanecían colgadas en la puerta para irrumpir en la vivienda.

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Las investigaciones iniciales señalan que el responsable, al ser descubierto por los ocupantes, atacó a madre e hijo hasta causarles la muerte. El comandante de la Policía Metropolitana de Villavicencio, coronel Elkin Jesús Corredor Rueda, confirmó que la respuesta policial incluyó la activación de equipos de investigación criminal y de inteligencia, en colaboración con el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía.

La reconstrucción de los hechos indica que Jefferson Eduardo Bobadilla Acuña, joven de 19 años y residente habitual del barrio San Antonio, fue identificado como el presunto autor tras la revisión de cámaras y testimonios de vecinos. Algunas personas afirmaron haberlo visto salir de la vivienda durante la mañana del crimen.

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Según el reporte policial, Bobadilla Acuña tenía antecedentes por consumo de estupefacientes. Luego de cometer el doble homicidio, se dirigió al barrio La Reliquia para buscar a otros individuos que lo ayudaran a llevarse pertenencias previamente seleccionadas de la casa.

Las autoridades recopilaron pruebas materiales y evidencias físicas que permitieron establecer la secuencia de los hechos. El móvil habría sido el hurto, aunque la situación se tornó letal cuando el asaltante fue sorprendido por los residentes.

De acuerdo con la Fiscalía, la solidez del acervo probatorio presentado ante el juez de control de garantías permitió legalizar la captura y formular cargos a Bobadilla Acuña por homicidio agravado. El juez dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro carcelario, mientras continúan las diligencias para esclarecer todos los detalles del caso.