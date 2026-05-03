EN VIVO - Fecha 19 de la Liga BetPlay I-2026: seis equipos en busca de los dos cupos restantes para los ‘Play-Off’ del fútbol colombiano

Caricaturas de jugadores de Independiente Santa Fe, Millonarios FC, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín e Internacional de Bogotá en la última jornada del fútbol colombiano, buscando los cupos finales a cuadrangulares - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Bienvenidos al minuto a minuto de la jornada dominical de la fecha 19 en la Liga BetPlay I-2026. A las 3:30 p. m. se jugarán los cinco partidos que definen los dos cupos restantes para los play-off del primer semestre en el fútbol colombiano.

Internacional de Bogotá, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Independiente Medellín, Millonarios FC y Atlético Bucaramanga son los equipos con chances matemáticas y aquí podrá seguir las incidencias de los partidos que definen su futuro.