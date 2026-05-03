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EN VIVO - Fecha 19 de la Liga BetPlay I-2026: seis equipos en busca de los dos cupos restantes para los ‘Play-Off’ del fútbol colombiano

Los partidos decisivos se jugarán en simultáneo a las 3:30 p. m. para evitar sospechas de amaño; el duelo por el segundo puesto será a las 5:45 p. m.

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Seis futbolistas animados en un campo de fútbol con un estadio lleno. Un marcador muestra 'ÚLTIMOS CUPOS A PLAY-OFF'. Hay un trofeo y un balón.
Caricaturas de jugadores de Independiente Santa Fe, Millonarios FC, Deportivo Cali, Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín e Internacional de Bogotá en la última jornada del fútbol colombiano, buscando los cupos finales a cuadrangulares - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Bienvenidos al minuto a minuto de la jornada dominical de la fecha 19 en la Liga BetPlay I-2026. A las 3:30 p. m. se jugarán los cinco partidos que definen los dos cupos restantes para los play-off del primer semestre en el fútbol colombiano.

Internacional de Bogotá, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Independiente Medellín, Millonarios FC y Atlético Bucaramanga son los equipos con chances matemáticas y aquí podrá seguir las incidencias de los partidos que definen su futuro.

12:39 hsHoy

Que necesitan Internacional de Bogotá para clasificar a las finales

Internacional de Bogotá es el equipo con mayor probabilidad de clasificar a las finales del fútbol colombiano - crédito Colprensa/Catalina Olaya
Internacional de Bogotá es el equipo con mayor probabilidad de clasificar a las finales del fútbol colombiano - crédito Colprensa/Catalina Olaya

Si gana: llega a 31 puntos. Clasificado matemáticamente sin importar lo que hagan los demás. Nadie puede alcanzarlo.

Si empata: Internacional queda en 29 y Santa Fe en 27. Los demás (Cali, Medellín) pueden llegar máximo a 29. Si alguno de ellos llega a 29, se desempata por diferencia de gol, que en ambos casos favorece a sus rivales.

Si pierde: con 28 puntos será octavo desplazado por Santa Fe, su rival en la fecha 19. Debe esperar que Deportivo Cali o Independiente Medellín o Millonarios no sumen de a tres. Si alguno de ellos lo hace los desplazará a la novena casilla por puntos y por diferencia de gol en el caso del Embajador.

11:43 hsHoy

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay, antes de los partidos del domingo 3 de mayo

  1. Atlético Nacional: 40 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +20) (clasificado).
  2. Deportivo Pasto: 34 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +5) (clasificado).
  3. Once Caldas: 33 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +9) (clasificado).
  4. Junior: 32 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +6) (clasificado).
  5. Deportes Tolima: 30 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +10) (clasificado).
  6. América de Cali: 30 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +9) (clasificado).
  7. Internacional de Bogotá: 28 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +2).
  8. Independiente Santa Fe: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +5).
  9. Deportivo Cali: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +4).
  10. Independiente Medellín: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +3).
  11. Millonarios: 25 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +8).
  12. Atlético Bucaramanga: 23 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +7).
  13. Águilas Doradas: 23 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -6). (eliminado).
  14. Llaneros: 22 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -3). (eliminado).
  15. Fortaleza: 19 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -6) (eliminado).
  16. Jaguares de Córdoba: 18 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -13) (eliminado).
  17. Boyacá Chicó: 17 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -17) (eliminado).
  18. Cúcuta Deportivo: 16 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -11) (eliminado).
  19. Alianza FC: 16 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -14) (eliminado).
  20. Deportivo Pereira: 10 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -16) (eliminado).

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