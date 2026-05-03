EN VIVO - Fecha 19 de la Liga BetPlay I-2026: seis equipos en busca de los dos cupos restantes para los ‘Play-Off’ del fútbol colombiano

Bienvenidos al minuto a minuto de la jornada dominical de la fecha 19 en la Liga BetPlay I-2026. A las 3:30 p. m. se jugarán los cinco partidos que definen los dos cupos restantes para los play-off del primer semestre en el fútbol colombiano.
Internacional de Bogotá, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Independiente Medellín, Millonarios FC y Atlético Bucaramanga son los equipos con chances matemáticas y aquí podrá seguir las incidencias de los partidos que definen su futuro.
Que necesitan Internacional de Bogotá para clasificar a las finales
Si gana: llega a 31 puntos. Clasificado matemáticamente sin importar lo que hagan los demás. Nadie puede alcanzarlo.
Si empata: Internacional queda en 29 y Santa Fe en 27. Los demás (Cali, Medellín) pueden llegar máximo a 29. Si alguno de ellos llega a 29, se desempata por diferencia de gol, que en ambos casos favorece a sus rivales.
Si pierde: con 28 puntos será octavo desplazado por Santa Fe, su rival en la fecha 19. Debe esperar que Deportivo Cali o Independiente Medellín o Millonarios no sumen de a tres. Si alguno de ellos lo hace los desplazará a la novena casilla por puntos y por diferencia de gol en el caso del Embajador.
Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay, antes de los partidos del domingo 3 de mayo
- Atlético Nacional: 40 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +20) (clasificado).
- Deportivo Pasto: 34 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +5) (clasificado).
- Once Caldas: 33 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de +9) (clasificado).
- Junior: 32 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +6) (clasificado).
- Deportes Tolima: 30 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +10) (clasificado).
- América de Cali: 30 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +9) (clasificado).
- Internacional de Bogotá: 28 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +2).
- Independiente Santa Fe: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +5).
- Deportivo Cali: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +4).
- Independiente Medellín: 26 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +3).
- Millonarios: 25 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +8).
- Atlético Bucaramanga: 23 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de +7).
- Águilas Doradas: 23 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -6). (eliminado).
- Llaneros: 22 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -3). (eliminado).
- Fortaleza: 19 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -6) (eliminado).
- Jaguares de Córdoba: 18 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -13) (eliminado).
- Boyacá Chicó: 17 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -17) (eliminado).
- Cúcuta Deportivo: 16 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -11) (eliminado).
- Alianza FC: 16 puntos - 18 partidos jugados (diferencia de gol de -14) (eliminado).
- Deportivo Pereira: 10 puntos - 19 partidos jugados (diferencia de gol de -16) (eliminado).