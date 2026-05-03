Colombia

Grabaron a un hombre que sostuvo el torniquete para que seis se colaran en Transmilenio por monedas: “Prefirieron apoyar al bandido”

El momento generó malestar en los usuarios de redes sociales, que reprocharon a las personas que ingresaron de manera irregular a una estación del sistema de transporte masivo en Bogotá

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Un hombre fue grabado en una estación de Transmilenio mientras permitía que seis personas cruzaran el torniquete sin pagar, recibiendo monedas a cambio, lo que desató un intenso debate en redes sociales y volvió a poner en foco la falta de control y las sanciones por evadir el pago en el sistema de transporte público - crédito cundienlinea / Instagram

La escena en una estación de Transmilenio sorprendió a los usuarios cuando un hombre fue grabado halando el torniquete para que seis personas cruzaran sin pagar, pidiendo a cambio unas monedas. Al notar que lo grababan, el ciudadano intentó disimular atándose los zapatos, pero la situación ya había sido registrada.

Las opiniones surgieron con rapidez en redes sociales. Uno de los comentarios más replicados fue: “Prefieren apoyar al bandido que pagar su pasaje”. Otros usuarios advirtieron sobre el impacto de estas acciones: “Normalizar y ser cómplices de malas conductas es lo que destruye un buen sistema”.

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El malestar por la falta de autoridad se reflejó en frases como: “Y en dónde está la Policía para controlar esto?” y “La Policía nunca aparece... Vendedores, robos, atracos y no pasa nada”, señalando la ausencia de vigilancia en varias estaciones.

El hombre halaba el torniquete para que las personas pasaran y le dieran monedas a cambio - crédito cundienlinea / Instagram
El hombre halaba el torniquete para que las personas pasaran y le dieran monedas a cambio - crédito cundienlinea / Instagram

La indignación incluyó cuestionamientos sociales: “Mi pregunta es si las élites pueden robarnos por que un bandido no?”, además de reclamos a las autoridades del sistema: “Donde están las personas qué trabajan para Transmilenio. Falta, de controladores”.

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Ayudar a otra persona a ingresar sin pagar en TransMilenio, ya sea abriendo puertas o facilitando el paso, constituye una infracción al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Esta conducta se sanciona con una multa tipo 2 y es considerada evasión del pago, una práctica que afecta la seguridad de todos los usuarios del sistema.

La instalación de torniquetes de piso a techo comenzó en 2022 como respuesta directa a la creciente evasión. Estos dispositivos, diseñados para impedir que las personas se cuelen. Actualmente, los torniquetes de piso a techo funcionan en tres portales y 14 estaciones del sistema, según datos oficiales.

Primer plano de una persona validando una tarjeta TULLAVE en un torniquete metálico en una estación de TransMilenio, con un bus rojo visible afuera.
Evadir el pago en el transporte público puede derivar en sanciones económicas y procesos legales complejos para los infractores - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los portales que disponen de este mecanismo se encuentran Portal Américas, Portal Tunal y Portal Usme. También se han instalado en estaciones como Avenida Jiménez, Calle 57, Calle 63, Avenida 39, Las Aguas, Las Nieves, San Façon-Carrera 22, De la Sabana, Molinos BRT, Bicentenario, Flores, Country Sur, San Bernardo y Biblioteca El Tintal. En el sistema TransMiCable, estos torniquetes están presentes en Tunal, Juan Pablo II, Manitas y Mirador del Paraíso.

La evasión del pago representa una pérdida económica significativa para el sistema. En 2025, TransMilenio reportó una merma anual de entre $250.000 y $262.000 millones, con una tasa de evasión del 15%. Cada día, la fuga de recursos supera los $700 millones, lo que evidencia la magnitud del problema.

El Consejo de Bogotá ha informado que más de 262.000 personas evaden el pago del pasaje diariamente. Estas cifras ilustran el impacto negativo tanto en la sostenibilidad financiera del sistema como en la calidad del servicio para los usuarios que sí pagan.

Colarse en TransMilenio en 2026 puede resultar mucho más costoso de lo que parece a simple vista. Si no se cancela oportunamente, puede generar consecuencias legales y financieras.

Torniquetes de piso a techo en estación de TransMilenio. Un pasajero con mascarilla usa el validador. Un bus rojo es visible en el exterior.
Las barreras de piso a techo han buscado frenar el ingreso irregular en estaciones y portales clave de Bogotá - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evasión del pago está clasificada como un comportamiento contrario a la convivencia. Para 2026, la sanción económica alcanza aproximadamente $233.000, cifra que supera ampliamente el valor de un pasaje regular. Adicionalmente, ingresar por accesos no autorizados, como saltar torniquetes o cruzar barreras, puede derivar en una multa tipo 1 de alrededor de $116.000.

No pagar el comparendo no significa que la infracción desaparezca. Si la deuda no se salda, el proceso puede avanzar a cobro coactivo, lo que implica intereses adicionales y trámites más complejos. Esta situación puede dificultar la realización de gestiones ante entidades públicas o la actualización de obligaciones financieras.

Además de las sanciones económicas, intentar colarse en el sistema conlleva riesgos físicos. Se han reportado casos de personas lesionadas al intentar evadir los controles, lo que añade un elemento de peligro a una conducta ya sancionada por la ley.

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