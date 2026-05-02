Armando Benedetti ‘apretó’ al Congreso tras solicitud de Gustavo Petro: exigió cuentas por ausentismo de los legisladores

Armando Benedetti respondió a la solicitud del presidente Gustavo Petro sobre el ausentismo en el Congreso de la República - crédito Ovidio González/Presidencia

El Gobierno nacional elevó una presión sobre el Congreso de la República con un movimiento formal que busca cerrar el paso al ausentismo en las sesiones. El ministro del Interior, Armando Benedetti, presentó un oficio ante las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes con una petición concreta: aplicar el reglamento vigente para sancionar a quienes no asisten de forma reiterada.

La iniciativa surgió tras el llamado del presidente Gustavo Petro, que pidió reportar al Consejo de Estado las faltas de algunos legisladores. La respuesta del Ejecutivo tomó forma en un documento oficial que pone el foco en la disciplina parlamentaria y en el cumplimiento de las funciones asignadas.

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En ese escrito, Benedetti dejó clara la línea del Gobierno, por medio de una publicación en su cuenta en la red social X: “Siguiendo las instrucciones del señor presidente @petrogustavo he presentado al Congreso de la República la solicitud para aplicar las normas sobre inasistencia de los congresistas a las sesiones de esta corporación”.

Armando Benedetti radicó un oficio ante Senado y Cámara con el fin de exigir la aplicación del reglamento frente a las inasistencias de congresistas - crédito @AABenedetti/X

La comunicación, dirigida a los presidentes del Senado y la Cámara, Lidio García y Julián López, respectivamente, advierte sobre el impacto de las ausencias en el trámite legislativo. El Ministerio del Interior sostiene que las faltas reiteradas afectan el funcionamiento del Congreso y frenan el avance de proyectos clave.

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El documento plantea que existen herramientas legales suficientes para enfrentar esta conducta. En esa línea, solicita activar mecanismos que ya figuran en la Constitución y en la ley, con el fin de corregir prácticas que, según el Gobierno, debilitan la actividad parlamentaria.

Entre las medidas que propone el oficio aparece el reporte de los casos al Consejo de Estado, la aplicación de descuentos salariales y la remisión de la información a las comisiones de ética. La intención apunta a que las sanciones no queden en advertencias y que tengan efectos concretos.

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El texto recuerda lo establecido en la Constitución sobre la pérdida de investidura. Allí se señala: “Los congresistas perderán su investidura (…) por la inasistencia, en un mismo período de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura”.

Entre las medidas solicitadas se encuentran el reporte de inasistencias al Consejo de Estado, descuentos salariales y traslado de casos a comisiones de ética - crédito @AABenedetti/X

Además, el Ministerio cita la Ley 1828 de 2017, que define conductas sancionables para los legisladores. En ese marco, se incluye “abandonar la labor que le ha sido encomendada” y faltar sin justificación a tres sesiones en las que se voten iniciativas o se desarrollen debates de control político.

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Otro de los puntos que destaca el documento se relaciona con las consecuencias económicas. La normativa indica que la inasistencia sin excusa válida no da lugar a salario ni prestaciones, sin perjuicio de otras sanciones que puedan imponerse.

Esta fue la solicitud que hizo el presidente sobre la situación en el Congreso

La plenaria de Senado y la de Cámara no lograron sesionar con normalidad por falta de quórum o por rupturas tempranas que obligan a levantar las jornadas del 1 de mayo; el balance del último mes y medio deja pocos proyectos discutidos y una agenda que avanza a paso lento.

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Gustavo Petro pidió reportar al Consejo de Estado las ausencias en plenarias y comisiones - crédito Jesús Aviles/Infobae

El presidente Gustavo Petro intervino con un llamado directo a las mesas directivas, por lo que el mandatario pidió acciones frente al ausentismo y advirtió sobre sus efectos en el trámite legislativo, en especial en iniciativas impulsadas por el Ejecutivo.

“Le solicito a los presidentes de Senado y Cámara pasar las listas de inasistencia a las comisiones y plenarias de las dos Cámaras del Congreso al Consejo de Estado para aplicar la ley sobre inasistencia”, expresó el jefe de Estado en su cuenta de X. En su mensaje, hizo referencia a la posibilidad de pérdida de investidura para quienes incumplan de forma reiterada.

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La normativa vigente establece que un congresista puede perder su curul si no asiste, en un mismo periodo, a seis plenarias en las que se voten proyectos, actos legislativos o mociones de censura. Además, esa sanción implica la imposibilidad de aspirar de nuevo a cargos de elección popular.

Petro insistió en que varias reformas requieren trámite urgente, entre ellas la de salud, la tributaria y la jurisdicción agraria - crédito @petrogustavo/X

El presidente insistió en que el ausentismo afecta el curso de reformas clave: “El gobierno ha dado mensajes de urgencia e insistencia a varios proyectos que deben ser respetados y tramitados de acuerdo a las normas”.

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Entre ellos mencionó la jurisdicción agraria, la reforma a la salud, una eventual reforma tributaria enfocada en capitales de mayor capacidad económica y el código minero. Según el mandatario, estos proyectos requieren discusión y votación sin más dilaciones.