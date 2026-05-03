Colombia

Tres hombres fueron asesinados a tiros frente a un conjunto residencial en Cúcuta: es la masacre número 50 en lo que va del 2026 en Colombia

Una de las víctimas era el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Las Delicias, mientras que uno de los fallecidos tenía antecedentes judiciales

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Una de las víctimas fue William Giovanny López González, líder de la JAC del barrio Las Delicias - crédito Colprensa/Redes sociales
Una de las víctimas fue William Giovanny López González, líder de la JAC del barrio Las Delicias - crédito Colprensa/Redes sociales

En horas de la madrugada del 3 de mayo de 2026, una masacre sacudió el barrio Las Delicias cuando dos hombres, a bordo de una motocicleta tipo GN, abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraban reunidas en la glorieta frente al conjunto residencial Hibiscos.

El ataque dejó tres muertos, entre ellos William Giovanny López González, de 34 años, quien se desempeñaba como presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del sector.

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De acuerdo con el informe entregado por la Policía, los agresores llegaron por el Anillo Vial occidental, ejecutaron el ataque y, tras disparar, emprendieron la huida por la misma ruta sin dejar rastro. Las otras víctimas fueron identificadas como Pedro Emilio Leal Sánchez, de 48 años, y Sergio Andrés Durán Sánchez, de 21.

Testimonios recabados por las autoridades indicaron que las víctimas acostumbraban reunirse cada fin de semana en ese lugar. Familiares y amigos relataron que compartían cerveza y charlas, una costumbre que, hasta ahora, no había generado conflictos conocidos.

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Por un arma de fuego que observaron los uniformados fue que se presentó la reacción de los delincuentes - crédito archivo Colprensa
Las víctimas fueron atacadas con arma de fuego - crédito Colprensa

La tranquilidad habitual del sitio se vio interrumpida por la llegada de los atacantes, quienes, según testigos, no intercambiaron palabras antes de disparar.

La Policía confirmó que Pedro Leal tenía antecedentes judiciales. En 2011, fue procesado por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, y en 2008 por hurto agravado de menor cuantía. Esta información será analizada en el curso de la investigación para determinar si existe alguna relación entre los hechos y el pasado judicial de una de las víctimas.

La figura de William López, como presidente de la JAC, era reconocida en el barrio por su participación activa en asuntos comunitarios. Su muerte ha generado consternación entre los habitantes de Las Delicias, quienes demandan el esclarecimiento del crimen y el refuerzo de medidas de seguridad.

Sergio Durán, la víctima más joven, no registraba antecedentes penales, según el reporte preliminar. La Fiscalía y la Policía adelantan las pesquisas para establecer los móviles de la masacre y dar con los responsables.

Indepaz se pronunció por masacre número 50 en Colombia - crédito @Indepaz/X
Indepaz se pronunció por masacre número 50 en Colombia - crédito @Indepaz/X

Según medios locales, un cuarto cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cerca de donde ocurrió este triple homicidio, pero hasta el momento las autoridades no han confirmado la identidad de la persona y si tiene relación con esta masacre.

Indepaz se pronunció sobre este triple asesinato que enluta a Norte de Santander

Una nueva masacre golpeó la ciudad de San José de Cúcuta, en Norte de Santander, sumando el caso número 50 en lo que va de 2026, según reportó Indepaz.

El crimen ocurrió la noche del 3 de mayo en el barrio Las Delicias, frente al conjunto residencial Hibiscos, donde tres personas fueron asesinadas a tiros mientras conversaban en la vía pública.

Pronunciamiento de Indepaz por masacre de Cúcuta que dejó tres muertos - crédito @Indepaz/X
Pronunciamiento de Indepaz por masacre de Cúcuta que dejó tres muertos - crédito @Indepaz/X

El hecho ha generado alarma en la comunidad local y ha puesto en evidencia la grave situación de seguridad en la ciudad.

La Defensoría del Pueblo ha emitido la alerta temprana AT 013/25, en la que advierte sobre el riesgo permanente para los habitantes de San José de Cúcuta frente a la imposición de normas ilegales, amenazas y otras formas de control ejercidas por grupos armados. Además, la alerta AT 027/24 señala la presencia de actores violentos que buscan imponer control social a través de “homicidios selectivos, amenazas, extorsión y restricciones a la movilidad”, así como el reclutamiento de menores.

En la zona tienen presencia estructuras como el EGC/Clan del Golfo, ELN, Frente 33 Bloque Magdalena Medio, Rastrojos, Los Pelusos y otras bandas locales, según los reportes de organizaciones sociales y autoridades. La Segunda División del Ejército tiene jurisdicción en el área, aunque los recurrentes hechos de violencia evidencian las dificultades para frenar las acciones de los grupos ilegales.

La masacre de Las Delicias se suma a una larga lista de hechos similares que afectan la región, donde la población civil permanece en constante riesgo y la demanda de protección y justicia crece día a día.

La imposición de gobernanza ilegal pone en peligro los derechos fundamentales”, advirtió la Defensoría en sus recientes comunicados.

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