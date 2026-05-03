Revelaron la carta en la que recomendaron a Luis Díaz al inicio de su carrera y pidieron protegerlo de empresarios en Barranquilla

Luis Díaz firma su primer contrato luego de las recomendaciones de entrenadores del Barranquilla y de la selección Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El futuro de uno de los talentos más emblemáticos del fútbol colombiano se escribió por primera vez en una carta y un correo electrónico. Antes de convertirse en figura del Liverpool, goleador de la Copa América 2021 y atraer la atención internacional como estrella del Bayern Munich, Luis Díaz fue objeto de advertencias formales dirigidas a la directiva del Junior de Barranquilla. Ese respaldo documental, fechado en 2015 y 2016, permitió identificar y proteger un potencial que, en aquel momento, no todos distinguían en el futbolista oriundo de Barrancas, La Guajira.

El 29 de junio de 2015, la historia del club rojiblanco se cruzó con un documento atípico en las inferiores del fútbol colombiano. De acuerdo con Estewil Quesada, en su libro Grandes Relatos del Fútbol Colombiano, Melquisedec Navarro, por entonces entrenador de las divisiones menores, envió una carta a Octavio Rivera, director de las categorías juveniles.

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En esa misiva, firmada también por Javier Romero Martínez, Navarro solicitó formalmente resguardar a Díaz, advirtiendo: “Jugador de excelentes condiciones, por lo que sugerimos se proteja, ya que estará bajo la mirada de muchos empresarios”. Lo anterior antecedió al torneo internacional Copa Americana de Pueblos Indígenas, que se celebró en Chile entre el 16 y el 25 de julio de 2015, y donde el talento del joven guajiro podría captar el interés de otros equipos o agentes.

Primer contrato de Luis Díaz como profesional en el fútbol colombiano - crédito Estewil Quesadaen el libro Grandes relatos del fútbol colombiano

La singularidad de este episodio reside en la explicitud de las alertas. Navarro, convencido de que se enfrentaba a “un futbolista diferente”, insistió en la formalización contractual de Díaz. Rivera, en sintonía con esa preocupación, envió el 14 de marzo de 2016 un correo interno a figuras clave de la dirigencia, como Antonio y Arturo Char Chaljub y Ernesto Herrera Diazgranados.

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En el mensaje —citado por El Heraldo— afirmó: “Personalmente pienso que Luis es el jugador más avanzado y con mejor proyección a futuro en estos momentos”. Rivera pidió acelerar su apoyo nutricional y respaldo económico, destacando que el bajo peso del jugador representaba un riesgo para su proyección profesional.

La atención que el club brindó a Díaz tras la recepción de estos avisos incluyó apoyo alimentario, ayuda con el colegio y la creación de una categoría sub-18 en Barranquilla FC —filial del Junior—, diseñada específicamente para darle espacio competitivo, ya que no encajaba en la sub-17 por edad ni en la sub-20 por experiencia, según detallan El Heraldo y Estewil Quesada.

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El propio Rivera organizó un ranking interno de prospectos y colocó a Díaz en el primer puesto, definiéndolo como “la piedra angular” de la cantera.

“No podíamos dejar ese talento sin competencia”, rememoró Navarro a El Heraldo al describir las razones para estructurar ese equipo intermedio, una estrategia inusual en el sistema de juveniles del club barranquillero.

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Luis Díaz en sus primeros partidos como jugador del Barranquilla FC en la segunda división del fútbol colombiano - crédito Redes sociales

En respuesta a la pregunta central sobre cómo un joven delgado y de origen humilde logró alcanzar la élite, los documentos internos y testimonios coinciden en que la institucionalidad y la intuición de quienes lo acompañaron marcaron la diferencia. Díaz, descrito como callado y disciplinado por entrenadores como Navarro y Fernel Díaz, recibió refugio logístico y moral, desde pasajes y almuerzos hasta ayuda para culminar sus estudios secundarios en el barrio Las Nieves mientras residía con su tío Wilson Díaz.

Los registros periodísticos muestran que el primer reconocimiento público de Luis Fernando Díaz Marulanda no llegó con el Junior ni con la selección Colombia, sino en enero de 2009, cuando tenía 11 años y jugaba para la escuela de fútbol El Cerrejón en el Torneo Asefal.

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El periodista Rafael Castillo Vizcaíno publicó en El Heraldo una nota titulada “Luchito anotó un tremendo golazo”, tras un partido que Díaz decidió con una jugada individual frente a Neogranadinos de Barranquilla. En ese entonces, ya era dirigido por figuras como Arnoldo Iguarán y Óscar García. Su padre, Luis Manuel Díaz Jiménez, conocido como ‘Mane’, y su familia, conformaban el principal soporte afectivo del jugador.

Luis Díaz rápidamente fue traspasado al equipo profesional del Junior FC tras su debut en segunda división - crédito Junior FC

El siguiente hito se fijó el 6 de julio de 2017, cuando Díaz debutó oficialmente con Junior en un partido frente a Once Caldas, dirigido entonces por Julio Comesaña. Hasta esa fecha, según el presidente de Barranquilla FC, Ernesto Herrera, el jugador no había gozado de subsidio de transporte, vivienda ni estabilidad: sólo contaba con talento, una determinante “hambre literal y futbolística”, y el acompañamiento cotidiano de su tío, quien lo llevaba en moto a todos los entrenamientos y lo esperaba hasta el final de cada jornada.

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La carta escrita por Navarro y el correo de Rivera han adquirido, con el tiempo, el carácter de documentos históricos dentro del club. Navarro, según relató al periodista Estewil Quesada Fernández —autor del libro Grandes relatos del fútbol colombiano—, recuerda haber colaborado personalmente con Díaz y su tío, y anticipó a su familia: “Van a conocer Europa. Lucho los va a llevar”.

Hoy Díaz se ha convertido en el mayor estandarte de la selección Colombia y, desde 2025, es parte del Bayern Munich, pero para quienes lo vieron en sus primeros pasos, la verdadera consagración se firmó mucho antes: en una hoja de papel y un mensaje de correo electrónico.

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