Colombia

Emergencia en Santander por avalancha en el municipio de Galán: la vía de acceso quedó completamente destruida

La movilización de rocas, lodo y árboles también acabó con cultivos y obligó a los habitantes a atravesar quebradas con crecientes para trasladar personas heridas y algunos objetos y productos agrícolas que se salvaron tras la emergencia

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La avalancha dejó incomunicadas a unas 40 familias campesinas - crédito captura de pantalla/X
La avalancha dejó incomunicadas a unas 40 familias campesinas - crédito captura de pantalla/X

Hay alerta máxima en el municipio de Galán, en Santander, después de que fuera el escenario de una avalancha producto de las fuertes lluvias que azotan el departamento.

Según se conoció en la mañana del domingo, 3 de mayo, la movilización masiva de lodo y rocas dejó completamente incomunicados a 180 personas en la vereda San Isidro y otras zonas aledañas.

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Incluso, la avalancha ocurrida durante la madrugada del sábado, 2 de mayo, dejó completamente destruido el acceso vial principal, lo que ha obligado a los campesinos a cruzar quebradas para trasladar sus cosechas, arriesgando su seguridad.

Las autoridades locales, encabezadas por la alcaldesa Sofía Medina, recorrieron la zona junto a organismos de socorro y líderes comunitarios para constatar la magnitud del desastre.

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La afectación se extiende a más de 40 familias campesinas, quienes perdieron cultivos de plátano, maíz, café y cítricos. Esta situación compromete la economía de la región y la seguridad alimentaria, ya que la zona depende de la agricultura como fuente principal de sustento.

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