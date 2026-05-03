La Liga BetPlay podría definir a los clasificados a playoffs con una cifra histórica: así fue el puntaje con 19 fechas

La Liga BetPlay entra en suspenso por la definición de los últimos dos clasificados a los playoffs, con seis clubes candidatos - crédito Colprensa

La recta final de la Liga BetPlay mantiene en vilo a clubes y aficionados con una pregunta central: ¿cuántos puntos han bastado históricamente para asegurar la clasificación a los playoffs en torneos cortos de 19 fechas? Los registros muestran variaciones importantes en este “número mágico” y la edición 2026-I podría marcar un mínimo histórico.

El acceso a los playoffs, cuando la fase regular es de 19 jornadas, ha requerido en torneos recientes entre 27 y 31 puntos para el octavo clasificado. Estas cifras varían cada año según los resultados y la diferencia de goles en la última jornada. Todo apunta a que en este primer semestre la cifra podría ser inferior a la de campañas anteriores, aunque la definición dependerá de los duelos finales.

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Antecedentes históricos de la clasificación en Liga BetPlay

La primera división del fútbol colombiano sumó 20 equipos en 2015, pero solo en cuatro ocasiones la fase de Todos contra Todos llegó a 19 fechas. En 2018-I Once Caldas logró la octava plaza con 27 puntos, la cifra más baja en este formato. Por el contrario, en 2018-II, Santa Fe necesitó 31 unidades para ocupar el último cupo.

La Liga BetPlay solo tuvo un clasificado a la siguiente fase con 27 puntos, desde que se instauró el sistema de 20 equipos en 2025 - crédito Junior FC

En 2024, la clasificación requirió 29 puntos en la edición Apertura y 30 en la Finalización. Esta variación refleja que no hay un margen de seguridad fijo, pues la igualdad en puntos a menudo se resuelve por diferencia de goles.

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Sumado a eso, la diferencia de goles suele ser decisiva, especialmente cuando varios equipos se mantienen igualados junto al umbral de clasificación, como pasa en 2026 con Santa Fe, Deportivo Cali y Medellín.

¿Con cuántos puntos se logra la clasificación a los playoffs?

Para la jornada decisiva de la Liga BetPlay I-2026, seis equipos ya han sellado su pase a los playoffs: Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima, Once Caldas y América. El resto de los clubes con opciones son Inter de Bogotá, Santa Fe, Deportivo Cali, Independiente Medellín, Millonarios, Bucaramanga y Águilas Doradas.

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Millonarios tiene una de las opciones más complicadas para pasar a los playoffs, pues puede depender de dos a tres resultados - crédito Millonarios FC

Inter, séptimo con 28 puntos, depende de sí mismo en su visita a Santa Fe. El equipo “cardenal”, octavo con 26 unidades, podría asegurar su presencia con un triunfo holgado, pero debe estar atento a sus perseguidores por la diferencia de gol.

Deportivo Cali (noveno con 26), Independiente Medellín (décimo, 26), Millonarios (undécimo, 25) y Bucaramanga (duodécimo, 23) necesitan una combinación de resultados, goles propios y ajenos para avanzar, en una última fecha repleta de enfrentamientos decisivos.

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Águilas Doradas, último entre los aspirantes con 23 puntos, tiene opción de conseguir la clasificación con solo 26 puntos en caso de victoria, una marca inferior a cualquiera de las previas, pero mejorando su diferencia de -6 anotaciones, lo que parece prácticamente imposible.

Águilas Doradas tiene una mínima opción, si mejora su diferencia de gol y se le dan cinco resultados - crédito Mcgiver Barón/Colprensa

El desenlace de la Liga BetPlay 2026-I podría establecer un récord: si el octavo clasificado avanza con menos de 27 unidades, sería la cifra más baja desde el ajuste del formato, reflejando la paridad y la relevancia de los detalles en la última jornada.

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Jornada 19 de la Liga BetPlay

Once Caldas 0-1 Atlético Nacional

Boyacá Chicó 3-0 Llaneros

Jaguares 2-0 Cúcuta Deportivo

Fortaleza vs. Bucaramanga: 3:30 p.m.

Medellín vs. Águilas Doradas: 3:30 p.m.

Alianza vs. Millonarios: 3:30 p.m.

Santa Fe vs. Internacional de Bogotá: 3:30 p.m.

Tolima vs. Deportivo Cali: 3:30 p.m.

América de Cali vs. Deportivo Pereira: 5:45 p.m.

Junior de Barranquilla vs. Deportivo Pasto: 5:45 p.m.}

Tabla de posiciones

Atlético Nacional: 40 puntos Deportivo Pasto: 34 puntos Once Caldas: 33 puntos Junior: 32 puntos Deportes Tolima: 30 puntos América de Cali: 30 puntos Internacional de Bogotá: 28 puntos Santa Fe: 26 puntos Deportivo Cali: 26 puntos Independiente Medellín: 26 puntos Millonarios: 25 puntos Bucaramanga: 23 puntos Águilas Doradas: 23 puntos Llaneros: 22 puntos Fortaleza: 19 puntos Jaguares: 18 puntos Boyacá Chicó: 17 puntos Cúcuta Deportivo: 16 puntos Alianza: 16 puntos Deportivo Pereira: 10 puntos