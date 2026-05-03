El lazo de Shakira con Brasil: cómo el portugués y sus giras la convirtieron en favorita mucho antes de Copacabana

Ya sea por el fútbol, el empoderamiento femenino o la acogida de sus canciones, Shakira desarrolló una estrecha relación con Brasil desde los inicios de su popularidad - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De cara a la anticipada presentación de Shakira en la playa de Copacabana este sábado 2 de mayo, las interacciones de la cantante con su fanaticada en territorio brasileño dieron de qué hablar. Por un lado, esto se relaciona con la expectativa generada de cara al que está llamado a ser el concierto más grande en toda su carrera musical, en un escenario que en el pasado recibió a figuras como Madonna, Lady Gaga, The Rolling Stones, o Rod Stewart.

Pero esto no se reduce a una mera identificación ligada a la publicidad. Y es que en cada interacción relacionada con esta presentación destacó su dominio fluido del portugués hasta el punto que cada aspecto de esta presentación —incluidas las piezas publicitarias— se realizaron en ese idioma.

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Lejos de ser algo circunstancial, lo cierto es que Brasil ocupó un lugar importante en su carrera musical desde que alcanzó la fama internacional con la publicación de su larga duración Pies Descalzos (1995).

A pesar de que se trataba de un álbum compuesto y grabado en español, el impacto que generó Shakira fue tan intenso que la gira promocional en Brasil incluyó 36 fechas, registrando llenos totales en la mayoría de los conciertos, según datos de la industria musical local.

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Esta demanda llevó a que, en 1997, la cantante lanzara el compilado The Remixes, que respondía a la tendencia global de versionar éxitos en distintos idiomas, e incluyera reinterpretaciones en portugués de Estoy Aquí y Pies Descalzos. Estas adaptaciones consolidaron el vínculo de la artista barranquillera con el público brasileño. En ese periodo, Shakira aprendió portugués para interactuar de manera fluida tanto con sus seguidores como en entrevistas, fortaleciendo así su presencia en el país.

Pero a pesar de esta toma de contacto, Brasil no volvió a figurar en sus giras hasta el Sale El Sol World Tour, celebrado entre 2010 y 2011, que incluyó un paso por el Festival Rock In Rio. Allí sumó como invitada a Ivete Sangalo para interpretar a dúo una versión de País tropical de Jorge Ben Jor. marcando una nueva fase en su interacción con Brasil.

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Este fue el punto de partida para que Sangalo sumará a Shakira como su invitada estelar en el sencillo Dançando, de 2012, publicado en la edición de lujo del álbum Real Fantasia de la cantante bahiana.

Pero si hubo un momento que afianzó definitivamente el vínculo entre Shakira y el público brasileño fue el lanzamiento de La La La (Brasil 2014). Originalmente se incluyó en su álbum homónimo de 2014, pero con motivo del Mundial celebrado ese año en Brasil, la cantante unió fuerzas con Carlinhos Brown para una nueva versión que formó parte de la banda sonora del campeonato. De hecho, ambos artistas la interpretaron juntos para la clausura del certamen realizada en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro.

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Estas apariciones tuvieron su mejor reflejo en que Brasil no volvió a faltar en las giras mundiales de Shakira, siendo incluidos en El Dorado World Tour, y luego hasta fueron los elegidos para el inicio de Las mujeres ya no lloran World Tour en 2025.

Shakira y Anitta, un nuevo capítulo

Shakira compartió imágenes y un video con Anitta en sus redes sociales con los que anunció la aparición de la brasileña en el videoclip de "Soltera" - crédito shakira/Instagram

La unión entre Anitta y Shakira tampoco es causalidad. Su interacción previa en el videoclip de Soltera a finales de 2024 funcionó como una primera toma de contacto entre ambas, derivando en esta colaboración más amplia en Choka Choka, sencillo que forma parte de EQUILIBRVM, el más reciente trabajo de la brasileña, publicado el pasado 16 de abril.

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La letra, escrita por Anitta, Lil iAm y King Saints, se presenta como una declaración de empoderamiento femenino, un eje temático que Shakira ya adoptó en su catálogo reciente, y que en este casó interpretó enteramente en portugués.

Ahora, el paso de la barranquillera por Copacabana promete ser un capítulo decisivo en la percepción sobre su carrera musical, pero también uno más en la estrecha relación suya con Brasil.

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