Iván Cepeda cambiaría la constituyente de Petro por un acuerdo nacional que incluya al Centro Democrático: “Puede ser que nos pongamos de acuerdo”

Iván Cepeda propone privilegiar un acuerdo nacional con todos los sectores antes que una asamblea constituyente en Colombia - crédito imagen ilustrativa Infobae/Colprensa

En medio de la tensión que se vive en Colombia por cuenta de la asamblea nacional constituyente que, aunque tiene su propio grupo pomotor, ha sido promocionada por el mismo presidente Gustavo Petro, el candidato presidencial Iván Cepeda, que representa la continuidad de la izquierda en el Gobierno, aclaró cuál será su postura sobre el tema en caso de llegar a la Casa de Nariño.

En una entrevista otorgada al diario El Tiempo, el también senador de la República aseguró que, aunque no descarta por completo la idea del actual presidente, su táctica de gobierno sería la de priorizar e impulsar un acuerdo nacional con la participación de todos los sectores, incluidos aquellos con los que existen profundas diferencias, como el movimiento liderado por Álvaro Uribe: el Centro Democrático.

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Cepeda expresó que su enfoque, en caso de ser elegido presidente, será convocar rápidamente a una mesa de diálogo. Esta instancia buscaría unir a representantes del movimiento social, sectores rurales, la sociedad civil organizada y los actores políticos y económicos más influyentes.

“Han querido poner como si se tratara de una especie de proceso ininteligible o que no se puede realizar porque es absolutamente genérico y abstracto. No, es una cosa muy concreta. El día en que yo sea elegido presidente, o sea el 31 de mayo, el primero de junio vamos a comenzar a diseñar el diálogo. Y como todo diálogo, aquí hay que decidir una mesa de diálogo en la que están sentados los sectores que tienen la posibilidad de influir el destino de este país de una manera clara”, señaló el candidato a El Tiempo.

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El candidato Cepeda incluye seguridad, paz, reformas sociales, economías ilícitas, política ambiental y desarrollo territorial como ejes del acuerdo nacional - crédito Prensa Iván Cepeda

Iván Cepeda detalló que la concreción de este acuerdo nacional se centraría en pocos temas, pero de gran impacto: seguridad, paz, reformas sociales —como la de salud—, economías ilícitas, política ambiental y soberanía energética, además del desarrollo territorial.

“Todos sabemos que hay cinco o seis que son indispensables. En esta conversación hemos hablado de algunos de ellos: seguridad, paz, reformas sociales —reforma social es salud—, economías ilícitas, política ambiental y soberanía energética, desarrollo de los territorios, ya ahí dejémoslo, Digamos que si resolvemos eso, ya podremos darnos por bien servidos", comentó Cepeda al diario nacional.

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Lo qué sí dejó claro el candidato de izquierda es que no ve la constituyente como un punto de partida, sino que apuesta primero por un gran acuerdo nacional. Solo si esa ruta no funciona, la posibilidad de una constituyente podría considerarse como una alternativa de implementación.

El candidato del Pacto Histórico fue enfático al asegurar que el uribismo debe estar presente en cualquier gran acuerdo nacional. “Por supuesto, a todos los sectores decisorios”, respondió al ser consultado sobre la necesidad de incluir a esa corriente política.

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Cepeda descarta iniciar un proceso constituyente sin antes agotar el diálogo y el consenso entre todas las fuerzas políticas - crédito Prensa Iván Cepeda

Cepeda reconoció que existen heridas, desconfianzas y diferencias profundas, pero manifestó su convicción de que el amor por el país está por encima de esas divisiones. Para él, la búsqueda del acuerdo nacional implica dejar de lado amenazas o condiciones previas, como sería anunciar una constituyente desde el inicio.

“Si uno va a comenzar un camino de un acuerdo, mal haría en comenzarlo con una amenaza: sentémonos a hablar y vemos. Yo creo firmemente en la posibilidad de hacer acuerdos y diálogos. He visto y he participado en esos procesos de diálogo. Sé cómo se hacen los acuerdos y entre gente que está en posiciones totalmente distintas, diametralmente opuestas. Y entre esas personas y esas organizaciones, grupos y el propio Estado, he visto que es posible hacer acuerdos. Es más, se ha llegado a acuerdos. ¿Por qué no podríamos hacerlos aquí y ahora entre los colombianos?“, comentó Cepeda a El Tiempo.

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Acerca de los mecanismos para implementar los pactos alcanzados, Cepeda mencionó varias alternativas: reformas legales, decretos con fuerza de ley avalados por el Congreso, o —solo como última opción— la vía constituyente. Recordó la experiencia del “fast track” tras el Acuerdo de paz de 2016 como ejemplo de los retos que supone la tramitación legislativa convencional.

Soberanía energética y transición: temas centrales en la agenda

La inclusión del uribismo y de sectores opositores es clave para Cepeda en la construcción de un gran acuerdo nacional en Colombia - crédito Nathalia Angarita/Reuters

En materia de energía, el candidato advirtió sobre la urgencia de avanzar hacia una transición que reduzca la dependencia de hidrocarburos como el carbón y el gas. Sin embargo, insistió en que este cambio debe planificarse para mantener la soberanía energética. “Hay que hacer también aquí una negociación. Necesitamos equilibrar varios elementos”, afirmó.

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La visión de Cepeda es que la defensa de la riqueza natural y la biodiversidad debe ser compatible con la garantía de energía para el país. Reconoció que se trata de un “equilibrio” que exige diálogo y concertación.

“Tenemos que discutir de manera serena cómo hacemos compatible la defensa, digamos, de nuestra riqueza natural, biodiversidad, agua y al mismo tiempo una soberanía energética. Esa es una ciencia del equilibrio que hay que buscar y para la cual tenemos que concertar”, señaló el candidato.

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