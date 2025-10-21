Colombia

Condenan a Carlos Eduardo Mora, alías el Veneco, por magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La justicia colombiana impuso una sentencia de 21 años de cárcel a Mora, considerado pieza clave en el crimen del exsenador, ocurrido en un parque de Bogotá

Por Camila Castillo

Alias Veneco habría facilitado el arma al menor que disparó contra el senador, según la investigación de la Fiscalía - crédito @ANIABELLO_R/X/Prensa Senado/Captura video

Este martes, 21 de octubre, Carlos Eduardo Mora, conocido como alias El Veneco, recibió una condena de 21 años de prisión tras ser hallado responsable del asesinato de Miguel Uribe Turbay. El crimen ocurrido el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia, en Bogotá.

Se trata de la segunda sentencia en este caso, luego de que se sancionara previamente al menor de 15 años que disparó contra el exsenador.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Mora habría tenido un papel clave en la planificación y ejecución del atentado. La entidad afirmó que el condenado realizó el reconocimiento del sitio dos días antes del ataque y habría coordinado la logística final el 6 de junio.

El día del atentado permaneció en un vehículo, desde donde entregó al menor involucrado las armas y prendas de vestir para ejecutar el crimen.

Según el ente acusador, por esta posible participación en el plan criminal le habrían ofrecido una contribución de cinco millones de pesos.

La sentencia incluye cargos por tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y utilización de menores de edad en la comisión de delitos.

El hombre cuenta con antecedentes judiciales. En 2024 fue presentado ante un juzgado de Florencia, Caquetá, donde enfrenta un proceso por tráfico de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Con la reciente sentencia, las autoridades judiciales avanzan en la determinación de responsabilidades en todos los niveles de la estructura criminal que participó en el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

Noticia en desarrollo...

