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Rubén Blades regresa a Colombia y encabeza el Viva la Salsa Tour 2026: conozca los precios, ciudades y fechas

El artista panameño se presentará en Barranquilla y Bogotá en noviembre, acompañado por la Roberto Delgado Big Band, en una de sus últimas giras internacionales

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El icónico cantante panameño confirmó presentaciones en Barranquilla y Bogotá, donde interpretará sus éxitos más recordados junto a la Roberto Delgado Big Band - crédito Europa Press
El icónico cantante panameño confirmó presentaciones en Barranquilla y Bogotá, donde interpretará sus éxitos más recordados junto a la Roberto Delgado Big Band - crédito Europa Press

El regreso de Rubén Blades a los escenarios colombianos ya tiene fecha y lugar. El artista panameño fue anunciado como el primer nombre confirmado del Viva la Salsa Tour 2026, uno de los eventos más esperados por los seguidores del género en el país.

La gira tendrá dos paradas principales: el 6 de noviembre en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla y el 7 de noviembre en Bogotá, donde Blades se presentará acompañado por la Roberto Delgado Big Band, agrupación que lo ha respaldado en sus más recientes proyectos musicales.

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La noticia ha generado una gran expectativa entre los amantes de la salsa, quienes consideran a Blades una figura esencial en la música latinoamericana. El repertorio del panameño incluye clásicos como Pedro Navaja, Decisiones, Plástico y Amor y control, temas que han trascendido generaciones y consolidado su legado a lo largo de más de cinco décadas de trayectoria artística.

Su regreso a Colombia representa una oportunidad especial, ya que el propio cantante ha anunciado que dejará de realizar giras internacionales a partir de 2027 y planea establecerse en Panamá, lo que convierte estas presentaciones en una de las últimas ocasiones para verlo en vivo en el país.

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Rubén Blades volverá a los escenarios colombianos con conciertos en Barranquilla y Bogotá, como parte del esperado Viva la Salsa Tour 2026 - crédito @vivalasalsacolombia/ Instagram
Rubén Blades volverá a los escenarios colombianos con conciertos en Barranquilla y Bogotá, como parte del esperado Viva la Salsa Tour 2026 - crédito @vivalasalsacolombia/ Instagram

La organización del Viva la Salsa Tour 2026 confirmó que la preventa exclusiva de boletas para personas registradas estará habilitada los días 16 y 17 de junio, mientras que la venta al público general comenzará el 18 del mismo mes a través de la plataforma oficial TuTicket. Los interesados pueden registrarse para asegurar su acceso a la etapa anticipada, considerada una de las más demandadas dada la popularidad de los artistas que suelen integrar el cartel.

En cuanto a los precios, las entradas en Bogotá tendrán valores que parten desde $120.000 para gradería central, llegando hasta $1.000.000 para invitados especiales. En Barranquilla, las boletas estarán disponibles desde $120.000 en tribunas generales y hasta $900.000 en las zonas más exclusivas. La organización aún no ha revelado la lista completa de artistas invitados, pero adelantó que en las próximas semanas se sumarán más figuras reconocidas de la salsa, tanto históricas como contemporáneas.

La participación de Rubén Blades en el evento no solo resalta por su relevancia musical, sino también por el contexto especial que rodea su carrera en la actualidad.

El Viva la Salsa Tour se ha consolidado como uno de los festivales más importantes del género en Colombia, reuniendo en cada edición a miles de asistentes y a grandes exponentes de la salsa de distintas generaciones. La confirmación de Blades marca el inicio de la expectativa por un cartel que promete convertir noviembre en una auténtica fiesta salsera en Barranquilla y Bogotá.

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