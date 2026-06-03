Una madre y su hijo de tres años murieron arrollados por un bus del Sitp en Suba, Bogotá: el vehículo descendió sin el conductor

El bus del SITP se desplazó solo cuesta abajo tras quedar estacionado, según captaron cámaras de seguridad en Suba - crédito Pasa en Bogotá/X

La comunidad en el noroccidente de Bogotá se encuentra consternada tras un grave accidente que dejó a una madre y su hijo de tres años sin vida. El hecho fue registrado por cámaras de seguridad y captó el momento exacto del incidente.

Las imágenes muestran cómo el conductor de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) desciende y entra a una vivienda, dejando el vehículo aparentemente estacionado. En ese instante, una familia caminaba por la acera opuesta. Sin previo aviso, el bus comenzó a desplazarse cuesta abajo.

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La secuencia captada evidencia que el vehículo, con placas WHS 676 y ruta T13, se encontraba en el barrio Villa Cindy, en la localidad de Suba, se habría quedado sin el freno de mano activado, alcanzó a la mujer y al niño, provocando un desenlace fatal. Ambos murieron en el lugar, mientras el padre, que caminaba junto a ellos, intentó en vano mover el bus con sus manos para socorrer a sus seres queridos.

Según la información oficial, el vehículo involucrado permaneció sin supervisión en una pendiente tras haber sido estacionado por el conductor, quien se ausentó para utilizar un baño público. Durante ese breve lapso, el bus descendió sin control y embistió fatalmente a Rosa Angélica Hurtado, de 19 años, y a su hijo menor.

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Una madre y su hijo de tres años murieron atropellados por un bus del SITP en la localidad de Suba, Bogotá - crédito Captura de video

El accidente ocurrió en la noche del sábado 30 de mayo y, según la hipótesis inicial, el conductor no habría asegurado el freno de mano antes de abandonar el bus. La familia de las víctimas reclama a las autoridades una investigación rigurosa y la judicialización del responsable de esta tragedia.

La reacción de la comunidad fue inmediata. El temor a posibles disturbios llevó a la Policía Metropolitana a tomar medidas preventivas para proteger al conductor y evitar agresiones. El evento ha profundizado el debate sobre la seguridad en el transporte público y la necesidad de mayores controles por parte de las empresas concesionarias.

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En el registro audivisual se puede escuchar a los vecinos del sector reaccionando ante el incidente: “Todo ¿A dónde lo tienen que llevar? O sea, ¿cómo un carro de allá se va a venir pa’ acá? No lo aseguró bien. No lo aseguró. Eso es, no le metió el freno de mano. No le metió, no le metió el freno. Freno de mano es que no debe ir pa’ ningún lado. Freno de mano queda ahí, se va ni para atrás, ni para acá, ni para adelante”.

Más personas expresaron: “No, porque todos tenemos derecho de orinar”? Sí, está bien, porque nadie niega eso. Pero ¿por qué no lo aseguró bien? Dime. Ah, yo le dije: “Ajá, venga, y si fuera un hijo mío, ¿usted qué le hubiese dicho? Todos tenemos derecho de orinar. ¿Usted me hubiera dicho eso? Yo no creo eso. Yo no creo eso. Ay, pero qué, estaba que demoró una hora orinando".

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La principal hipótesis señala que el chofer no activó correctamente el freno de mano del bus del SITP - crédito Captura de video

Mientras continúan las investigaciones, la familia de las víctimas y los habitantes de Suba esperan que las autoridades definan responsabilidades y se implementen acciones concretas para prevenir hechos similares en el futuro.

¿Qué dijo Transmilenio?

TransMilenio S.A. lamentó públicamente el fallecimiento de la madre y el niño, expresando sus condolencias a la familia afectada y a la comunidad de Suba. La entidad aclaró que el vehículo implicado pertenece al Consorcio Express, uno de los operadores privados del sistema zonal, y que las pólizas de responsabilidad civil relacionadas con el siniestro corresponden directamente a dicho consorcio.

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En un comunicado, la empresa gestora del transporte masivo se comprometió a colaborar plenamente con las investigaciones judiciales y a entregar toda la información que permita esclarecer lo sucedido. Además, reiteró su disposición para atender los requerimientos de las autoridades mientras avanza el proceso.

TransMilenio también subrayó que continuará monitoreando las condiciones de las vías, con el objetivo de reducir los factores de riesgo que afectan la movilidad y la seguridad de los peatones en Bogotá.

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