María Carolina Hoyos compartió en fotos cómo su hermano, Miguel Uribe Turbay, sembró en sus hijos la pasión por la música y el ajedrez: “Que fueran como tú”

Horas después de que se conoció la segunda condena (a Carlos Eduardo Mora, alias el Veneco) como parte de la investigación por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, María Carolina Hoyos, hermana del dirigente político, compartió un sentido mensaje en redes sociales, donde acompañó con un carrete de fotografías el papel fundamental que tuvo él en sus dos hijos, y la pasión por la música y el ajedrez que como tío les inculcó desde temprana edad.

“Miguel de nuestro corazón 💙Cuando llené el formato de admisión de Tomás y Mateo al colegio “grande”, lo hice pensando especialmente en ti. Quería que fueran como tú: apasionados por el conocimiento y líderes con humanidad”, inicia la publicación que hoyos dejó la noche del martes 21 de octubre de 2025 en su perfil de Instagram.

Y es que en cada una de las fotografías que se pueden observar, se puede contemplar a un Miguel Uribe Turbay dando su primeros pasos con las partidas de ajedrez y también, a sus dos sobrinos, siguiendo su ejemplo al integrar la banda marcial del colegio Los Nogales.

“Entraron al Colegio Los Nogales inspirados por ti. Por ti aprendieron ajedrez. Por ti tocaron en la banda. Por ti eligieron la excelencia con propósito. Hoy volvemos al colegio para una misa en tu honor, seguros de que estabas presente sobre todo cuando tocó tu banda”, sigue el mensaje que acompaña las imágenes, y que abren Hoyos y Uribe Turbay (adolescente) acompañados de Tomás y Mateo (aún infantes).

Además de fotos del precandidato presidencial, Hoyos también dejó algunos registros de lo que ha sido el paso de sus dos hijos por la institución educativa, que dicho sea de paso, tuvo una fuerte influencia en la formación del dirigente político, que siguió esa línea que heredó de su padre, Miguel Uribe Londoño, esposo de la periodista Diana Turbay, secuestrada y asesinada por el cartel de Medellín en enero de 1991.

“Y aunque el corazón se nos parte, también encontramos aquí la fuerza para seguir. Cierro los ojos y aún te veo corriendo por el parque del colegio… haciéndole barra a nuestra Eudikia (una de las tres casas a las que pueden ingresar los estudiante allí, la otras dos son Filia y Politeia, un poco parecido a lo que ocurre con los estudiantes de Hogwarts, en la serie de novelas fantásticas de Harry Potter“.

Siguiendo con el mensaje reflexivo que publicó tras volver al colegio donde Miguel Uribe Turbay se graduó de bachiller, María Carolina Hoyos recalcó: “Esa misma Eudikia que enseñaste a Tomás y a Mateo a llevar con honor y con amor”.

La nostalgia embargo a la hermana del precandidato presidencial que falleció el lunes 11 de agosto, tras batallar un poco más de dos meses en la Fundación Santa Fe, donde permaneció recluido luego de ser impactado de bala en tres ocasiones, luego de que un sicario de 15 años (alias Tianz, el segundo ajusticiado además de alias el Veneco, y cuya sanción fue de 7 años) ejecutó el atentado.

“Y después, los veo a ellos jugando en ese mismo parque. Esta ha sido nuestra segunda casa, la de los cuatro. Tengo una certeza que nos mantiene en pie: el amor no muere, se transforma en legado. Y las dudas… hay que transformarlas en fe", agregó Hoyos.

Al final, la hermana de Miguel Uribe Turbay dejó unas palabras de agradecimiento en medio del emotivo momento que se vivió por cuenta de la eucaristía celebrada en el colegio Los Nogales.

“Gracias, Dios, por habernos permitido tenerte, Migue. Aunque me duele el alma por haberte tenido tan poco tiempo, te mando un beso al cielo. Gracias, comunidad nogalista, esa a la que siempre pertenecemos: Miguel, Tomás, Mateo y yo. Gracias por estar siempre pegados de corazón a nosotros”, cerró María Carolina Hoyos.

En qué van las pesquisas por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: la segunda condena para ‘el Veneco’

El miércoles 21 de octubre se confirmó en un comunicado por parte de la Fiscalía General de la Nación la condena a 21 años de cárcel en contra de Carlos Eduardo Mora, conocido como alias El Veneco; todo por su participación en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial impactado el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia (localidad de Fontibón) de Bogotá, y que falleció el 11 de agosto de 2025.

El fallo marca un hito en la investigación, que apunta a una estructura criminal organizada detrás del atentado.

Las pesquisas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación revelaron que “El Veneco” desempeñó un papel clave en la planeación y ejecución del ataque.

Según la entidad, Mora realizó un reconocimiento del área y coordinó la logística el 6 de junio. El día del asesinato, permaneció en un vehículo desde donde entregó armas y prendas de vestir al menor de 15 años que disparó contra Uribe Turbay.

La participación de un adolescente en el crimen es otro elemento que refuerza la hipótesis de un plan orquestado y financiado, en el cual a Mora le habrían prometido cinco millones de pesos como contraprestación.

Entre las pruebas destacadas figura un video obtenido por cámaras de seguridad que muestra al menor descendiendo de una motocicleta junto con el conductor. Ambos conversan brevemente en el sitio del atentado antes de retirarse.

El fallo judicial contra Carlos Eduardo Mora incluye además cargos por tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y utilización de menores en la comisión de crímenes.

Alias El Veneco no aceptó los cargos durante el proceso y permanecía recluido en el búnker de la Fiscalía.

Mora ya tenía una condena previa por porte ilegal de armas, luego de ser capturado en febrero de 2024 con 11 cartuchos de fusil calibre 5,56 mm.

Además de “El Veneco”, fueron judicializados otros presuntos integrantes de la red criminal: Katerine Andrea Martínez Martínez, señalada por participar en la planeación; William Fernando González Cruz, a cargo de la movilización de implicados; y Elder José Arteaga Hernández (alias Costeño), acusado de ser el principal dinamizador del plan y por cuya captura se ofreció una recompensa de hasta 300 millones de pesos.

En el operativo también figura Cristian Camilo González Ardila, responsable de facilitar la huida al sicario, aunque el menor fue finalmente capturado pocos minutos después del ataque.

González Ardila ya contaba con tres condenas previas por tráfico de armas y hurto. El menor de edad continúa privado de la libertad, enfrenta cargos por homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico y porte de armas.

A la lista de investigados se sumó Harold Daniel Barragán Ovalle (alias Harold), señalado de haber intervenido en las distintas fases de planeación y de contactar al menor.