Juanda Caribe reveló cuáles son sus verdaderos sentimientos hacia Mariana Zapata y si tendrán un futuro juntos: “No sé si yo le guste”

Juanda Caribe explica por qué no acelera con Mariana Zapata - crédito Cortesía Canal RCN

La relación entre Juanda Caribe y Mariana Zapata continúa despertando la curiosidad de miles de seguidores que fueron testigos de la cercanía que ambos construyeron durante su paso por la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Sin embargo, lejos de confirmar un romance, el finalista aseguró que actualmente mantiene una postura prudente y que prefiere dejar que las cosas fluyan de manera natural.

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En entrevista con Infobae Colombia, Juanda Caribe habló por primera vez de forma extensa sobre los sentimientos que desarrolló hacia Mariana Zapata dentro de la competencia y explicó que, aunque existe un cariño muy especial, por ahora no quiere precipitarse en tomar decisiones sentimentales.

“En mi caso estoy muy tranquilo con el tema. Es algo de tiempo y de hacer las cosas bien. Yo hasta el momento, lo que tuve con Mariana es una amistad y te voy a decir una vaina: cipote de amistad, o sea, qué culo de amistad. Porque la pelada salió, vio que me estaban a mí metiéndome culo de funada, y aun así volvió y me defendió, hizo la campaña conmigo para la final. Yo eso lo valoro mucho. La quiero, la quiero con cojón, como dicen los cubanos”, expresó.

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Juanda Caribe pone freno a los rumores con Mariana Zapata y explica por qué prefiere ir paso a paso - crédito Cortesía Canal RCN

El influenciador explicó que actualmente una de sus prioridades es su hija y que cualquier decisión sentimental debe tomarse con responsabilidad. Según relató, antes de pensar en una nueva relación quiere garantizar estabilidad en todos los aspectos de su vida y cumplir con su rol como padre.

“Quiero esperar primero resolver un tema para yo pensar en otro. Es como que el paso a paso a seguir, porque tengo una bebecita hermosa por medio que quiero que esté muy segura y que esté muy tranquila de su vida, de lo que le conviene también. Quiero pensar todo para que todo salga perfecto, para que ella tenga una vida normal, un papá presente y un papá que le va a dar todo el amor”, comentó.

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Aunque los seguidores han interpretado varias de sus interacciones con Mariana como señales de un posible noviazgo, Juanda Caribe reconoció que todavía desconoce cómo funcionaría esa conexión fuera del contexto del programa.

“Ahora, yo tampoco sé si yo le guste. Yo no sé si ella me gusta acá afuera, no sé cómo sea la vuelta. Qué tal que yo me pierda viernes, sábado, domingo y ella diga: ‘¿y este man dónde está?’. No le gusta cómo soy. Toca ver cómo es la vida real, porque muy sabroso acá en la casa que está el man ahí encerrado. Ahora toca ver cómo es la vuelta”, señaló entre risas.

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Juanda Caribe admite que sintió algo especial por Mariana Zapata, pero dice que fuera del reality todo apenas se está viendo - crédito La casa de los famosos - Captura de pantalla

El exparticipante también reveló cómo nació el vínculo con Mariana Zapata dentro de la competencia y explicó que la cercanía comenzó cuando varios de sus compañeros abandonaron el programa y ambos empezaron a compartir más tiempo durante las jornadas de convivencia.

“Empezamos a hablar más, jugábamos billar. Resulta que nos hemos ido hablando todo el reality, todas las noches, cuatro, cinco horas hablando. Entonces, quieras o no, se crea un vínculo, una conexión”, relató.

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Incluso reconoció que, al revisar algunos videos después de salir del programa, llegó a cuestionarse si sus sentimientos habían sido más profundos de lo que percibía en ese momento.

“Yo veo los clips y digo: ‘No joda, Juanda, te debes haber enamorado’. Pero también reconozco que dentro del juego no lo sentía tan así. Hoy, cuando veo las cosas, también digo: ‘Guau, sí, sí se puede ver de otro modo’”, confesó.

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Las charlas de madrugada y el billar: así contó Juanda Caribe el inicio de su conexión con Mariana Zapata - crédito cortesía RCN

Pese a las especulaciones, Juanda insistió en que actualmente ambos mantienen una amistad y continúan en contacto. Además, aseguró que quiere actuar con responsabilidad antes de dar cualquier paso en el plano sentimental.

“Estamos hablando, somos amigos. Quiero ser responsable con mis actos, quiero ser responsable con lo que haga de aquí en adelante, quiero ser responsable con mi hija y con el resto de personas. Quiero salir de esto de manera correcta y de ahí en adelante, pues venga lo que venga”, concluyó.

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