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Estos serán los uniformes que usará la selección Portugal para los partidos de la fase de grupos del Mundial de la FIFA 2026: jugará con su camiseta principal

El cuadro luso dirigido por Roberto Martínez buscará superar sus mejores participaciones, cuando llegó a las semifinales en Inglaterra 1966 y Alemania 2006

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Portugal compartirá zona en el grupo K junto a Colombia, República Democrática del Congo y Uzbekistán-crédito Bernadett Szabo/REUTERS- Foto de archivo
Portugal compartirá zona en el grupo K junto a Colombia, República Democrática del Congo y Uzbekistán-crédito Bernadett Szabo/REUTERS- Foto de archivo

Queda menos de una semana para el comienzo del Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, y la expectativa es alta por lo que será la primera edición del certamen de selecciones de fútbol con 48 países.

En el caso de la selección Colombia, compartirá el grupo K junto a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal, lo que representarán duelos inéditos para la Tricolor en este tipo de torneos.

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Los preparativos para lo que serán los partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Miami están listos, tras conocerse cuales serán los uniformes que usarán los equipos en la fase de grupos.

-crédito @lbertozzi/X
Portugal jugará de rojo ante Congo, mientras que los africanos lo harán completamente de azul-crédito @lbertozzi/X

La FIFA informó el 2 de junio de 2026, a través de las imágenes que publicó el comentarista de fútbol Leonardo Bertozzi, que Portugal jugará los tres partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 con su camiseta principal, el uniforme rojo con listas onduladas en verde, de acuerdo con un documento del organismo.

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Según la FIFA, el detalle incluye también los colores previstos para las equipaciones de las selecciones y del equipo arbitral en todos los encuentros de esa primera fase.

-crédito @lbertozzi/X
Uzbekistán jugará completamente de blanco ante los lusos-crédito @lbertozzi/X

En el caso de Portugal, la única variación dentro de esa planificación estará en la indumentaria del arquero: ante la República Democrática del Congo usará una camiseta en tonos dorados, y luego vestirá de verde neón contra Uzbekistán y Colombia, según el mismo documento.

Entre los rivales de Portugal, solo Uzbekistán está previsto que utilice su camiseta alternativa frente a la selección portuguesa, mientras que Colombia y la República Democrática del Congo jugarán con sus equipaciones principales, indicó la FIFA.

-crédito @lbertozzi/X
En el duelo ante Colombia, los dirigidos por Néstor Lorenzo usarán las medias blancas y su camiseta y pantaloneta tradicional-crédito @lbertozzi/X

La apuesta por la numerología de Roberto Martínez para ganar el Mundial de 2026

Roberto Martínez destaca la fuerza simbólica de la numerología y evoca tres momentos clave para inspirar al equipo nacional en la antesala de las principales competiciones europeas-crédito @B24PT/X

El 21 de mayo de 2026, el seleccionador de Portugal Roberto Martínez dijo que cree en la numerología y vinculó el ciclo de su equipo rumbo al Mundial 2026 con el número 6, al que atribuyó un posible efecto favorable: “Puede traer algo muy bueno para el grupo”, afirmó en una entrevista con RTP.

Martínez justificó esa idea con tres antecedentes del fútbol portugués: el título en la Eurocopa de 2016, la mejor actuación del país en un Mundial en 1966y el pase a semifinales en 2006, según sus declaraciones al programa Grande Entrevista del canal RTP con Vítor Gonçalves.

A tres semanas del duelo inédito en Copas del Mundo entre Colombia y Portugal, el técnico aseguró que no comparte el peso que se le otorga a ese partido. “No comparto la relevancia que se le otorga al duelo frente a Colombia. En una Copa del Mundo no existen clasificaciones ni equipos favoritos. Ahora, lo fundamental es asegurar el primer lugar”, señaló.

En la misma intervención, el entrenador explicó el valor de los amistosos previos y marcó cautela ante sus otros rivales.

“Los partidos amistosos nos permiten ajustar ideas y evaluar al equipo… Tenemos un gran respeto por la República Democrática del Congo; muchos de sus futbolistas crecieron en Bélgica, país donde trabajé y los conozco bien… Respetamos mucho a la República Democrática del Congo y a Uzbekistán. Después, veremos cómo llegamos al partido con Colombia”, sostuvo.

Estos son los dorsales que usarán Portugal en el Mundial de la FIFA 2026

La FIFA dio a conocer los dorsales que usará Portugal-crédito Bernadett Szabo/REUTERS-Foto de archivo
La FIFA dio a conocer los dorsales que usará Portugal-crédito Bernadett Szabo/REUTERS-Foto de archivo

La FIFA dio a conocer también el listado oficial de 26 jugadores que estarán en la Copa del Mundo, y Portugal dio a conocer los dorsales con los cuales sus jugadores pisarán las canchas en esta edición del Mundial.

A continuación, estos son los dorsales que usarán:

  1. Diogo Costa
  2. Nelson Semedo
  3. Rúbhen Días
  4. Tomás Araújo
  5. Diogo Dalot
  6. Matheus Nunes
  7. Cristiano Ronaldo
  8. Bruno Fernandes
  9. Gonçalo Ramos
  10. Bernardo Silva
  11. João Félix
  12. José Sá
  13. Renato Veiga
  14. Gonçalo Inácio
  15. João Neves
  16. Francisco Trincão
  17. Rafael Leão
  18. Pedro Neto
  19. Gonçalo Guedes
  20. João Cancelo
  21. Rúben Neves
  22. Rui Silva
  23. Vitinha
  24. Samú Costa
  25. Nuno Mendes
  26. Francisco Conceição

Estos son los partidos que tendrá la selección Colombia en la fase de grupos del Mundial 2026

Colombia jugará su séptima Copa del Mundo-crédito Leonardo Fernandez Viloria/REUTERSFoto de archivo
Colombia jugará su séptima Copa del Mundo-crédito Leonardo Fernandez Viloria/REUTERSFoto de archivo

Fecha 1

  • 17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).
  • 17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

  • 23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).
  • 23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

  • 27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).
  • 27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).

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