Colombia

Así votaron los colombianos en el exterior: Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda lideraron en las urnas

Los candidatos presidenciales de la derecha y la izquierda competirán en una segunda vuelta

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Hubo 585.580 votos válidos en el exterior - crédito Misión UE
Hubo 585.580 votos válidos en el exterior - crédito Misión UE

Las elecciones presidenciales en Colombia no definieron un nuevo mandatario. Los colombianos tendrán que votar en una segunda vuelta en la que los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella (derecha) e Iván Cepeda Castro (izquierda) se disputarán el cargo más importante del país.

Un total de 10.360.449 personas respaldaron a De la Espriella en las urnas, lo que representa un 43,74% del universo de votos registrados en la jornada electoral, según reportó la Registraduría Nacional del Estado Civil en el boletín 52, que incluye la información documentada en el 99,99% de las mesas escrutadas. Por su parte, el aspirante Cepeda logró 9.687.724 votos, que equivalen al 40,90%.

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Abelardo de la Espriella fue el candidato más votado en primera vuelta, con 10.360.449 votos (boletín 52) - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil
Abelardo de la Espriella fue el candidato más votado en primera vuelta, con 10.360.449 votos (boletín 52) - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Resultados electorales en el exterior

Los candidatos evidenciaron una disputa electoral reñida, escenario que se replicó en el exterior. Así votaron los colombianos en los países en los que se habilitó el sufragio de los migrantes connacionales, de acuerdo con la información reportada por la Registraduría Nacional del Estado Civil en el boletín 38.

  • Abelardo de la Espriella: 318.331 votos, que representan un 54,37%.
  • Iván Cepeda Castro: 166.649 votos, que representan un 28,46%.
  • Paloma Valencia: 54.275 votos, que representan un 9,27%.
  • Sergio Fajardo: 31.453, que representan un 5,37%.
  • Claudia López: 6.248 votos, que representan un 1,06%.
  • Santiago Botero: 2.316 votos, que representan un 0,39%.
  • Sondra Macollins: 352 votos, que representan un 0,06%.
  • Miguel Uribe Londoño: 344 votos, que representan un 0,05%.
  • Mauricio Lizcano: 321 votos, que representan un 0,05%.
  • Luis Gilberto Murillo (que renunció a su candidatura): 251, que representan un 0,04%.
  • Roy Barreras: 171 votos, que representan un 0,02%.
  • Carlos Caicedo (que renunció a su candidatura): 171, que representan un 0,02%.

Iván Cepeda se consolidó como el ganador en 28 países: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Azerbaiyan, Bélgica, Brasil, Cuba, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Ghana, Hatí, Hungría, Irlanda, Italia, Kenia, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Socialista de Vietna, Rusia, Suecia, Suiza y Turquía.

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Por su parte, Abelardo de la Espriella fue el vencedor en 37 países: Aruba, Bolivia, Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Costa Rica, Curazao, Ecuador, Egipto, El salvador, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, India, Inglaterra, Israel, Jamaica, Japón, Líbano, Malasia, Marruecos, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Filipinas, Singapur, República Dominicana, Sudáfrica, Tailandia, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.

Los únicos candidatos presidenciales distintos a Cepeda y De la Espriella que puntearon en algún lugar en el exterior son Sergio Fajardo, que ganó en Argelia con 4 votos (50,00%), y Paloma Valencia, en Indonesia, con 13 votos (7,14%).

Los resultados indican que Abelardo de la Espriella tuvo una mayor acogida entre los colombianos que viven en el nororiente y en una parte del noroccidente. Mientras tanto, Iván Cepeda Castro consolidó sus apoyos, sobre todo, en el noroccidente y una parte del suroccidente.

Iván Cepeda Castro y Abelardo de la Espriella se consolidaron como los candidatos ganadores en el exterior - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil
Iván Cepeda Castro y Abelardo de la Espriella se consolidaron como los candidatos ganadores en el exterior - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

La Registraduría informó sobre un total de 585.580 votos válidos en el exterior, de los cuales581.066 estuvieron dirigidos a alguno de los candidatos presidenciales. Hubo 4.514 votos en blanco, 245 no marcados y 1.010 nulos.

Con estos resultados, De la Espriella y Cepeda irán a una segunda vuelta, que se llevará a cabo el domingo 21 de junio de 2026. La jornada electoral se realiza de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en todo el país, sin excepción alguna, según informó la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Los votantes deberán portar su cédula de ciudadanía para poder ejercer el derecho al voto. “Tienes derecho a votar libremente, con la garantía del voto secreto y a recibir tu certificado electoral. Además, acceder a información clara sobre los candidatos y de denunciar cualquier irregularidad que observes durante el proceso electoral”, indicó la autoridad electoral en su sitio web.

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