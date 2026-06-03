Colombia

El Estado colombiano irá a juicio internacional por el asesinato de Silvia Duzán, hermana de la periodista María Jimena Duzán

La Corte Interamericana de Derechos Humanos examina cómo el Estado colombiano falló en proteger a quienes abogaban por la paz y documentaban la violencia

Guardar
Google icon
La periodista fue asesinada el 26 de febrero de 1990 en Santander - crédito Centro de Memoria, Paz y Reconciliación
La periodista fue asesinada el 26 de febrero de 1990 en Santander - crédito Centro de Memoria, Paz y Reconciliación

La Corte Interamericana de Derechos Humanos comenzó el análisis del caso conocido como la ‘Masacre de Cimitarra’, en el que fueron asesinados tres líderes campesinos de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC) y la periodista Silvia Margarita Duzán en 1990.

En este caso, el Estado de Colombia enfrenta este juicio internacional tras el señalamiento de tolerancia estatal frente a los asesinatos, la falta de medidas efectivas de protección y la ausencia de justicia, de acuerdo con el expediente presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la Corte.

PUBLICIDAD

Este proceso podría conllevar una condena al Estado, la exigencia de reparaciones materiales e inmateriales para las víctimas y sus familias, y la implementación de garantías de no repetición.

Corte IDH - crédito X
Corte IDH - crédito X

El caso tiene como eje los hechos ocurridos el 26 de febrero de 1990 en el municipio de Cimitarra, en el departamento de Santander, cuando hombres armados irrumpieron en una reunión y dispararon contra Josué Vargas Mateus, Miguel Ángel Barajas Collazos y Saúl Castañeda Zúñiga —dirigentes de la Atcc— junto a Silvia Margarita Duzán Sáenz, quien documentaba la situación de violencia en la región.

PUBLICIDAD

Según lo documentado por la Cidh, las víctimas habían denunciado previamente amenazas y hostigamientos. Tras la masacre, sus familiares sufrieron persecuciones y desplazamientos forzados, situación que reflejaba el clima de inseguridad predominante en la zona.

El entorno estaba marcado por la presencia de grupos paramilitares, grupos guerrilleros y agentes estatales. En ese contexto de conflicto armado, la Cidh consideró que la Atcc impulsaba una resistencia civil no violenta y Duzán registraba la vida de los líderes sociales afectados.

Municipio de Cimitarra, en Santander, era uno de los epicentros del tráfico de drogas de la banda Poseidón - crédito Diccionario de Colombia
Municipio de Cimitarra, en Santander - crédito Diccionario de Colombia

Proceso judicial y responsabilidad de Colombia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos elaboró un informe base para el proceso en la Corte Interamericana, concluyendo que los hechos ocurrieron en un entorno de alto riesgo para quienes defendían los derechos humanos.

El organismo estableció que había “elementos suficientes para determinar que las amenazas y hostigamientos contra los integrantes de la ATCC ocurrieron con la aquiescencia de agentes estatales”, según señala el informe.

La Comisión criticó que el Estado priorizara la intervención de la justicia penal militar, lo que obstaculizó un juzgamiento civil imparcial y agravó la impunidad. Aunque las víctimas advirtieron sobre los riesgos y denunciaron las amenazas, no recibieron protección efectiva de las autoridades.

“Aunque se procesó a agentes estatales y otras personas por su presunta participación en grupos paramilitares, los acusados fueron absueltos por los homicidios y, tras más de tres décadas, no existe ninguna condena”, señaló la Cidh en su petición a la Corte.

- crédito Cidh
- crédito Cidh

El informe determinó que las ejecuciones vulneraron derechos a la vida, la integridad personal, la libertad de expresión y la libertad de asociación de los líderes campesinos, así como los derechos de sus familiares a la integridad, el libre movimiento y la protección judicial.

En el caso de Silvia Margarita Duzán, que fue hermana de la también periodista María Jimena Duzán, el organismo subrayó la relación directa entre su asesinato y su labor periodística.

“La Comisión destacó que enfrentaba un riesgo especial por su labor periodística y por la información que documentaba al momento de su asesinato”, subrayaron.

Entre las medidas de reparación exigidas por el organismo internacional se destaca aspectos como:

  1. Reparar integralmente a los familiares de las víctimas por las violaciones declaradas, tanto en el aspecto material como inmaterial.
  2. Brindar atención en salud física y mental a los familiares de las víctimas, de manera voluntaria y concertada.
  3. Continuar la investigación penal de forma diligente y efectiva para esclarecer los hechos, identificar todas las responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.
  4. Adoptar garantías de no repetición, incluyendo medidas de capacitación permanente sobre debida diligencia y plazo razonable en investigaciones relacionadas con grupos paramilitares.
Imagen HAMETXFNXRGN7I5OQK2XEUBGAU

La investigación judicial incluyó a 37 personas, entre ellas el paramilitar Hermógenes Mosquera, alias Mojao. En 2020, la Fiscalía General de la Nación declaró el homicidio como crimen de lesa humanidad, aunque la investigación no avanzó hacia sentencias, según la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).

El traslado parcial del caso a la jurisdicción militar fue considerado por la Cidh como una maniobra que vulneró el derecho al juez natural, aumentando la impunidad. Agentes estatales y personas vinculadas a paramilitares fueron absueltas, lo que, junto con la ausencia total de condenas, motivó la apertura del proceso ante la Corte.

Temas Relacionados

Silvia DuzánMasacre de CimitarraCorte Interamericana de Derechos HumanosViolencia contra líderes socialesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Camilo Sánchez, de ‘Fuck News’, aclaró si recibió dinero para entrevistar al presidente Gustavo Petro

El creador de contenido se refirió a lo polémico de la entrevista, ya que era la primera vez que un mandatario se prestaba para este tipo de programas, y despertó gran interés entre sus seguidores

Camilo Sánchez, de ‘Fuck News’, aclaró si recibió dinero para entrevistar al presidente Gustavo Petro

Elecciones presidenciales 2026: este es el mapa por barrios de Bogotá tras la victoria de Abelardo de la Espriella en primera vuelta

El análisis difundido comparó el 2026 con el 2022 y señaló que 137 sectores que antes respaldaron a Gustavo Petro pasaron a favorecer al abogado

Elecciones presidenciales 2026: este es el mapa por barrios de Bogotá tras la victoria de Abelardo de la Espriella en primera vuelta

Gustavo Petro alertó sobre posibles riesgos para la democracia en una eventual presidencia de Abelardo de la Espriella: “Me amenazó”

El presidente vinculó los ataques recibidos con grupos ligados al paramilitarismo y afirmó que su defensa de la vida y la democracia no se detendrá, pese a la coyuntura violenta que atraviesa Colombia

Gustavo Petro alertó sobre posibles riesgos para la democracia en una eventual presidencia de Abelardo de la Espriella: “Me amenazó”

Esta es la historia poco conocida de la primera esposa de Abelardo de la Espriella

Tras el divorcio con el ahora candidato presidencial, la mujer ha mantenido un bajo perfil

Esta es la historia poco conocida de la primera esposa de Abelardo de la Espriella

Testigo de la Fiscalía acusó a la defensa de Ricardo Roa de usar información reservada en el caso por tráfico de influencias

Luis Enrique Rojas afirmó que, durante una actuación oficial, se mencionaron memorandos, acuerdos de confidencialidad e indagaciones corporativas de acceso restringido, un episodio que calificó de grave

Testigo de la Fiscalía acusó a la defensa de Ricardo Roa de usar información reservada en el caso por tráfico de influencias
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

ENTRETENIMIENTO

Nicolás Arrieta aclaró la verdadera razón de su ausencia en ‘Buen día, Colombia’, de RCN: “No hay nada que aportar”

Nicolás Arrieta aclaró la verdadera razón de su ausencia en ‘Buen día, Colombia’, de RCN: “No hay nada que aportar”

Heimmy Ruiz entró en la pelea entre Katy Cardona y su hermano Deiby y denunció amenazas: “No quedó en la calle”

Tebi Bernal sorprendió al confesar cuál es la gran deuda por la que quería ganar el millonario premio en ‘La casa de los famosos’

Rubén Blades regresa a Colombia y encabeza el Viva la Salsa Tour 2026: conozca los precios, ciudades y fechas

Shakira reveló cómo escribió sus primeras canciones en inglés, sin saber el idioma, y qué tuvo que ver Bob Dylan: “Tenía mucho que demostrar”

Deportes

Jhon Jáder Durán estaría siendo un “dolor de cabeza” para los vecinos de su finca en Antioquia por rumbas y ruido excesivo: les tocó hablar con la Policía

Jhon Jáder Durán estaría siendo un “dolor de cabeza” para los vecinos de su finca en Antioquia por rumbas y ruido excesivo: les tocó hablar con la Policía

Luis Javier Suárez, delantero de la selección Colombia, tendría un acuerdo verbal con el Fenerbahçe de Turquía: estas serían las condiciones de su fichaje

Linda Caicedo fue elegida como la imagen del Real Madrid en el lanzamiento de la nueva camiseta para la temporada 2026/2027

República Democrática del Congo en problemas para el amistoso ante Chile previo al Mundial 2026 por alerta de ébola

Este es el exclusivo listado del que forma parte la selección Colombia en el Mundial 2026: no tiene jugadores nacionalizados