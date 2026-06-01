Claudia López explicó por qué Iván Cepeda quedó segundo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales: “No te pueden hacer la campaña”

Claudia López se presentó a las elecciones presidenciales de 2026 como candidata independiente- crédito @ClaudiaLopez/X

La excandidata presidencial Claudia López habló de los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 y que dejaron como ganador a Abelardo de la Espriella por encima de Iván Cepeda y Paloma Valencia. Primero, confirmó que asistirá a las urnas el 21 de junio, para la segunda vuelta, aunque advirtió sobre los riesgos que percibe en ambas alternativas que disputarán los comicios.

“Voy a ir a las urnas el 21 de junio, no tengan duda. Voy a tomar una decisión. Tengo claro que aquí hay una opción peligrosa para Colombia”, afirmó la exalcaldesa de Bogotá a varios medios.

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Insistió en que su postura frente a uno de los candidatos se mantiene firme: “Lo he dicho durante toda la campaña. No he cambiado y no voy a cambiar de opinión. No hay razones para cambiar de opinión”. Sin embargo, matizó que el escenario electoral no ofrece una alternativa ideal y aseguró que “eso no quiere decir que automáticamente la otra opción sea una buena alternativa”.

Claudia López no alcanzó el umbral necesario para obtener reposición de votos - crédito Registraduría

Criticó el sectarismo, el clientelismo y el sicariato político que, según ella, afectan tanto al centro político como a los sectores independientes del petrismo. Hizo un llamado a una transformación dentro de las fuerzas progresistas y pidió a Iván Cepeda asumir un liderazgo más visible y autónomo. “Iván, querido, no te pueden hacer la campaña eternamente. Llegó la hora de asumir el liderazgo de tu propia campaña, de poner la cara, de debatir, de defender tus tesis, de demostrar si estás o no dispuesto a liderar un proceso que enmiende los errores del petrismo y los errores de su gobierno”, expresó.

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Comparación con un partido de fútbol

Durante su intervención, comparó el proceso electoral con un partido de fútbol, donde los ciudadanos observan desde las gradas mientras los candidatos definen el destino del país. Señaló que el riesgo democrático está presente en ambas opciones. “No tenemos hoy suficientes elementos para anunciar ninguna decisión distinta a que con Abelardo de la Estrella la democracia corre riesgo y con el sectarismo, el clientelismo y la corrupción y el sicariato político de los otros, también”, aclaró.

Citó a su mentor, el exalcalde Antanas Mockus, y reiteró su invitación a la reflexión colectiva. “Como dice mi mentor Antanas Mockus: ‘Todo el mundo tiene remedio’”. Añadió que el país necesita una segunda oportunidad y animó a los líderes políticos a corregir antes de la jornada electoral.

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Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda se enfrentarán en la segunda vuelta de elecciones presidenciales - crédito Registraduría

Luego, por medio de un video en redes sociales, Claudia López, advirtió sobre el riesgo que enfrenta la democracia colombiana luego de la jornada electoral. Aseguró que “Colombia ha quedado hoy en un abismo difícil. En el abismo no de perder una elección, sino en el abismo de perder su democracia”. La exfuncionaria se dirigió a sus seguidores y a quienes respaldaron su campaña, por lo que resaltó la vigencia de las ideas de justicia social, seguridad legítima y crecimiento económico.

Gratitud a los ciudadanos

Durante el discurso, expresó gratitud a los ciudadanos que participaron de manera activa en la campaña.

Señaló: “A toda la gente en los 32 departamentos, en todos los municipios, que animó nuestra campaña... mi gratitud infinita por siempre”. Destacó la importancia de mantener la defensa de sus convicciones y reiteró que las ideas de reformas sociales y oportunidades para los colombianos siguen presentes en la agenda política.

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Claudia López, excandidata presidencial, dijo que el país necesita una segunda oportunidad y animó a los líderes políticos a corregir antes de la jornada electoral - crédito @ClaudiaLopez/X

La dirigente política cuestionó el avance de propuestas que calificó como de extrema derecha y denunció actitudes antiderechos, machistas y excluyentes. Afirmó: “Hoy ha ganado la mayoría de los votos una propuesta de extrema derecha, una propuesta antiderechos, machista, homofóbica, intolerante”. López reiteró su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad, subrayando que “no vamos a aceptar una democracia donde se discrimina, se agrede y se excluye a las mujeres”.

“Sicariato político”

También se refirió al fenómeno del populismo autoritario, tanto a nivel global como local, y criticó la gestión y el sectarismo dentro del gobierno. Según la exalcaldesa, el “sicariato político” y la falta de respeto hacia las distintas expresiones progresistas han contribuido al escenario actual. Recalcó que “lo menos que esperamos recibir de aquí en adelante es respeto. Respeto. Reconocimiento como parte del mundo progresista, que no se acota en el petrismo sectario”.

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De igual forma, llamó a la reflexión y movilización ciudadana de cara a la segunda vuelta electoral. Invitó a los colombianos a participar activamente y a no dejarse influenciar por la manipulación en redes sociales y cadenas de desinformación. Concluyó que “tenemos tres semanas para pensar, para reflexionar con humildad, pero con decisión, y salvar la democracia de Colombia del riesgo que tiene en ciernes”.