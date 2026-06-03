Tim Payne, la figura viral de Nueva Zelanda, fue sustituido, su selección perdió 4-0 ante Haití y las redes ‘estallaron’: “No Payne, no party”

Tim Payne fue titular en la derrota por 4-0 de Nueva Zelanda ante Haití en un amistoso jugado en Miami, Estados Unidos, y dejó una actuación de contrastes a menos de dos semanas del debut mundialista frente a Irán, con un error en la jugada del primer gol, un reclamo de penal y una intervención sobre la línea que evitó una diferencia mayor.

El encuentro se disputó en el Chase Stadium ante cerca de 10.000 espectadores y expuso un problema que preocupa a los All Whites antes de la Copa del Mundo 2026: sus dificultades defensivas. El equipo oceánico debutará el 15 de junio en Los Angeles ante Irán.

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La atención sobre Payne no se explicó solo por lo ocurrido en la cancha. El lateral derecho de 32 años llegó al partido convertido en un fenómeno de redes sociales después de una campaña impulsada por el influencer argentino Valentín Scarsini, conocido como Scarso, que lo presentó como el jugador menos conocido del Mundial.

Esa movida digital llevó al defensor de menos de 5.000 seguidores en Instagram a superar los 4,5 millones en pocos días. La cuenta llegó a 4,7 millones tras partir de 4.715 seguidores.

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Payne quedó expuesto en el primer gol y fue reemplazado en el descanso

El lateral queda mal parado en el 1-0, pide un penal sin respuesta y salva otro gol sobre la línea, pero sale en el descanso; luego el equipo caribeño estira la cuenta hasta el 4-0 - crédito AP Photo/Rebecca Blackwell

Payne arrancó como lateral derecho en una defensa de cuatro con la camiseta alternativa de Nueva Zelanda. A los 12 minutos quedó fuera de posición dentro del área y perdió la marca de Ruben Providence, que giró y abrió el marcador para Haití.

La jugada resumió una parte del problema del defensor en la noche de Miami: intentó proyectarse en ataque, pero mostró dificultades para retroceder. Al conjunto neozelandés le costó controlar la pelota desde el inicio y que sufrió los ataques constantes del seleccionado caribeño.

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Payne también protagonizó una de las acciones ofensivas más discutidas de su equipo. A los 17 minutos fue a buscar una pelota al vacío dentro del área, sintió un contacto y reclamó penal, aunque el árbitro no sancionó infracción.

El lateral, impulsado por una campaña viral que lo llevó a millones de seguidores, queda en el centro del partido por su error inicial y su salida al descanso, mientras Haití impone ritmo y no perdona - crédito Nueva Zelanda

La otra imagen fuerte de su partido llegó a los 32 minutos, tras una acción de Haití, el lateral se resbaló en el área, se recuperó y bloqueó con el cuerpo un remate que tenía destino de gol, una salvada que impidió en ese momento el 2-0.

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Esa intervención fue celebrada por el público presente, integrado en buena parte por miembros de la comunidad de Little Haiti en Miami. El partido de Payne terminó en el entretiempo, cuando fue reemplazado por Callan Elliot, mientras que el entrenador decidió realizar seis modificaciones al descanso.

En ese momento las redes sociales se llenaron de post en donde culpaban a la salida de Tim Payne de la goleada en contra:

“Nuestro Tim Payne salió de cambio para el segundo tiempo y “por eso” metieron 3 goles los Haitianos. No Payne No Party!!" @debajadamx

“Tim Payne no regresó al campo, fue sustituido. Inmediatamente se cambia de canal, No Payne, No party” @JuancaOfi

“No me jodas, reemplazaron a Tim Payne para el segundo tiempo. No Payne No Party... Falleció la redonda” @SoyChiimi

Sin Payne en el campo, Haití mantuvo el control del partido y profundizó la diferencia en el segundo tiempo. Lenny Joseph, Frantzdy Pierrot y Duke Lacroix marcaron los otros goles de la goleada.

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En el Chase Stadium, el equipo oceánico sufre ante Haití y deja dudas serias a menos de dos semanas del estreno mundialista en Los Angeles, un golpe que reabre la discusión sobre su solidez atrás - crédito Jeff Romance - Imagn Images

El seleccionado caribeño estuvo acompañado por un aliento constante de su hinchada y fue dirigido por el entrenador argentino Gabriel Calderón.

El próximo paso de ambos equipos ya está definido. Haití jugará un último amistoso frente a Perú y luego integrará el Grupo C con Brasil, Marruecos y Escocia, mientras que Nueva Zelanda afrontará una prueba final ante Inglaterra antes de compartir el Grupo G con Bélgica, Egipto e Irán

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